Wybił szybę w aucie i zabrał z niego torbę z pieniędzmi. W środku było ponad 120 tys. zł. Policja publikuje wizerunek [ZDJĘCIA]

Kradzież pieniędzy w Warszawie. Zginęło 120 tysięcy w gotówce

We wtorek 2 października miało miejsce włamanie do samochodu. Do zdarzenia doszło w Śródmieściu, przy ulicy Klonowej 20 – nieopodal siedziby Prokuratury Okręgowej. Wówczas mężczyzna widoczny na zdjęciach w naszej galerii prawdopodobnie dopuścił się kradzieży z włamaniem do zaparkowanego samochodu. Mężczyzna wybił w aucie szybę i z tylnej kanapy zabrał torbę z pieniędzmi. Mowa o kwocie ponad 124 tysięcy złotych.

Śródmiejska policja apeluje do osób, które rozpoznają widocznego na zdjęciach mężczyznę. Każdy, kto posiada informacje w tej sprawie proszony jest o przekazanie ich śledczym. Można to zrobić dzwoniąc na numery: 22/603 61 53, 22/603 83 92 lub w formie elektronicznej na adres krp1warszawa@policja.waw.pl.

Kliknij w galerię, by zobaczyć wizerunek mężczyzny, który ukradł ponad 120 tys. zł: