Wybory Miss AWF 2019. Poznaliśmy najpiękniejszą studentkę uczelni. Zdjęcia z uroczystej gali

Aquascaping - niezwykła sztuka tworzenia podwodnych ogrodów. W Warszawie mieszka mistrz Europy

Aquascaping – pewnie niewiele osób kojarzy to słowo. Jeszcze mniej wie, że możemy poszczycić się mistrzem Europy w tej dyscyplinie. Tłumacząc dosłownie jest to „wodne budownictwo”, ale to sformułowanie nie oddaje dokładnie charakteru tej sztuki. Jest to bowiem tworzenie podwodnyc...