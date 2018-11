Wybory Miss i Mistera Politechniki Warszawskiej. Kto okaże się najpiękniejszy na uczelni? [PRZEGLĄD KANDYDATEK]

Przed nami Gala Finałowa Wyborów Miss i Mistera Politechniki Warszawskiej. Już w sobotę, 17 listopada poznamy najpiękniejsze dziewczyny i najprzystojniejszych chłopaków z warszawskiej uczelni.

W tym roku motywem przewodnim gali będą musicale. "Zabierzemy Was w niezwykle roztańczoną i rozśpiewaną podróż. O oprawę muzyczną, rodem z najlepszych filmów i spektakli teatralnych, zadba niezastąpiony The Engineers Band Official" - zachęcają organizatorzy wydarzenia, którzy dodają, że w sobotę czeka nas znacznie więcej atrakcji.

Gala Finałowa Wyborów Miss i Mistera Politechniki Warszawskiej

17 listopad, sobota o 18:00 – 21:00, Politechnika Warszawska (plac Politechniki 1)

Wydarzenie jest bezpłatne. W trakcie gali będzie można obejrzeć transmisję na żywo na stronie https://miss.tvpw.pl. Na wydarzeniu będzie również możliwość głosowania na kandydatów - miss i mister, którzy zdobędą najwięcej głosów zostaną Miss i Misterem Internautów.