Wybory Parlamentarne 2019. Szukają członków komisji wyborczych. Można nieźle dorobić

Wybory Parlamentarne 2019. Ile można zarobić w komisji wyborczej?

Wybory Parlamentarne 2019 odbędą się w niedzielę 26 maja. Członkowie obwodowych komisji wyborczych mogą wówczas nieźle dorobić! Stawki wahają się od 350 (w przypadku członka komisji) do 500 złotych (w przypadku przewodniczącego komisji). Z kolei zastępcy przewodniczącego otrzymają wynagrodzenie w wysokości 400 złotych.

Wybory Parlamentarne 2019. Kto może zostać członkiem komisji wyborczej?

Aby móc zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze - kandydat musi być ujęty w stałym rejestrze wyborców na obszarze województwa, w którym znajduje się gmina właściwa dla tej komisji. Ponadto kandydat musi:

być obywatelem polskim

najpóźniej w dniu wyborów mieć skończone 18 lat,

nie być pozbawionym praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu

nie być pozbawionym praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu

nie być ubezwłasnowolnionym prawomocnym orzeczeniem sądu

Wybory Parlamentarne 2019. Czy obcokrajowiec może być członkiem komisji?

Prawo do zasiadania w obwodowej komisji wyborczej przysługuje również obcokrajowcom, pod warunkiem, że są obywatelami kraju należącego do Unii Europejskiej. W tym wypadku należy spełnić następujące warunki:

najpóźniej w dniu wyborów mieć skończone 18 lat

być w stałym rejestrze wyborców na obszarze województwa, w którym znajduje się gmina właściwa dla tej komisji,

nie być pozbawionym prawa do głosowania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest się obywatelem

Wybory Parlamentarne 2019. Jak się zgłosić do obwodowej komisji wyborczej?

Zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych, przyjmowane są do piątku, 26 kwietnia w godzinach pracy urzędów. W razie wysłania zgłoszenia pocztą zwykłą o dotrzymaniu terminu zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, rozstrzyga data wpływu zgłoszenia do właściwego urzędu. Można być członkiem tylko jednej obwodowej komisji wyborczej - poinformowało Miasto Stołeczne Warszawa.

Zobaczcie też: Jak się żyje w Warszawie? Spytaliśmy mieszkańców stolicy

POLECAMY TEŻ: