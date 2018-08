Wybory prezydenckie w Warszawie. Jaki wygrywa z Trzaskowski czy Trzaskowski z Jakim? Zamieszanie w sondażach

Zaskakujące wyniki sondaży wyborczy. Zależnie od sympatii politycznych danego serwisu czy gazety, prezydentem stolicy już w pierwszej turze zostaje Patryk Jaki albo... ponosi klęskę w starciu z Rafałem Trzaskowskim. Skąd taka rozbieżność?

Jeszcze kilka tygodni temu to Trzaskowski był liderem sondaży. Teraz sytuacja się odwróciła. Jaki „przegonił” kandydata Koalicji Obywatelskiej o 6 pkt procentowych. - Patryk Jaki wg sondażu może liczyć na głosy 31 proc. badanych, z kolei na Trzaskowskiego swój głos oddałby co czwarty ankietowany - donosi triumfalnie TVP.pl opierając się na sondażu ABR SESTA przeprowadzonym w dniach 16-23 sierpnia.

Z kolei "Fakt" prezentuje dokładnie odwrotną tezę. - Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, Rafał Trzaskowski wygrałby zarówno pierwszą, jak i drugą turę wyborów na prezydenta Warszawy [42,2 do 32,7 dla Trzaskowskiego w pierwszej turze - red.] - wynika z sondażu IBRiS przeprowadzonego dla Onetu i "Faktu" w dniach 27-28 sierpnia. Czy to oznacza, że warszawiacy tak szybko i tak radykalnie zmienili zdanie?

Problem w tym, że wspomniany już Fakt na kilkanaście godzin wcześniej donosił o zwycięstwie kandydata PiS. - To pierwsze takie wyniki sondażu. Patryk Jaki z PiS wygrywa w stolicy z Rafałem Trzaskowskim z PO - wynika z sondażu przeprowadzonego przez pracownię ABR SESTA na zlecenie Informatora Stolicy. Czy w PiS strzelają już korki od szampanów? - pyta Fakt.

Z czego wynikają tak duże rozbieżności? Większość komentatorów wskazuje na fakt, że ABR SESTA to niewielka pracownia badawcza, która nie specjalizuje się w badaniach na temat polityki. Co więcej, wśród kandydatów, którzy znaleźli się w sondażu byli tacy, którzy aż do ostatniego dnia trwania badania nie ogłosili swojej kandydatury. Mowa o Marku Jakubiaku z Kukiz ‘15. Ciekawe jest też, że sondaż zamówił mało znany portal Informator Stolicy.

Znaczenie ma także na czyje zlecenie i na jakiej próbie przeprowadzany jest sondaż. Im więcej przepytanych osób, tym, oczywiście bardziej miarodajne wyniki. Badania realizowane przez nieznane ośrodki mogą powstawać w oparciu o wcześniej założoną tezę. Ważny jest także czas przeprowadzenia badania, bowiem poparcie dla partii może wahać się na przestrzeni kilku tygodni nawet o parę punktów procentowych. Dalej znacznie będzie miała także wielkość próby (ilość badanych osób), sposób kontaktu z respondentami (osobisty, przez telefon,internet), a także szereg czynników, o których przeciętny odbiorca sondaży nie jest nawet informowany (rodzaj pytań, kolejność ich zadania, margines błędu…)

Pamiętać należy, że sondaż wyborczy jest nie tylko metodą oszacowania poparcia, ale także narzędziem uprawienia polityki. Spore poparcie dla partii często może przyciągnąć do niej niezdecydowanych albo zmobilizować elektorat partii przeciwnej. Dlatego też kierując się sondażami warto zapoznać się z tym kto, kiedy i w jaki sposób je przeprowadzał. Może to być ważniejsze niż prosta analiza słupków poparcia kandydatów.