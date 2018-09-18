Wybory samorządowe 2018. Kandydaci na radnych: Warszawa Praga Północ i Białołęka [OKRĘG NR 6] Listy PiS, PO, PSL, SLD. Kto startuje?

21 października odbędą się wybory samorządowe 2018. Tego dnia wybierzemy m.in. nowych członków rady miasta. Poniżej kandydaci na radnych w Warszawie. Okręg nr 6 obejmuje dzielnice Praga Północ i Białołęka. Listy wyborcze wystawiły tu m.in. PiS, PO i Nowoczesna (Koalicja Obywatelska), PSL, Wygra Warszawa i SLD.

Warszawa podzielona została na dziewięć okręgów wyborczych. Okręg nr 6 obejmuje obszar w granicach administracyjnych dzielnic Praga Północ i Białołęka. Uprawnionych do głosowania jest tu 129 045 wyborców, którzy wybiorą 6 radnych do rady miasta. Poniżej listy kandydatów na radnych zgłoszone przez poszczególne komitety w okręgu nr 6.

Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza PiS

  1. OZDOBA Jacek Dawid, 26 lat, Warszawa
  2. KLIMIUK Wiktor,32 lata, Warszawa
  3. KĘDZIERSKI Sebastian Robert, 34 lata, Warszawa
  4. KOPKA Dorota, 44 lata, Warszawa
  5. BAŁDYGA Karolina, 19 lat, Warszawa
  6. WILKOWOJSKA-BIELECKA Grażyna Maria, 59 lat, Warszawa
  7. PIST Sylwia Gabriela, 31 lat, Warszawa
  8. JASIŃSKA Katarzyna Elżbieta, 57 lat, Warszawa

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Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza PO i Nowoczesnej (Koalicja Obywatelska)

  1. ROGUSKA Magdalena, 38 lat, Warszawa
  2. AUKSEL-SEKUTOWICZ Anna Bogusława, 39 lat, Warszawa
  3. SZUSTEK Gabriela Beata, 41 lat, Warszawa
  4. DROBISZEWSKI Grzegorz Adam, 27 lat, Warszawa
  5. BOROWSKA Agnieszka Elżbieta, 46 lat, Warszawa
  6. MICHALSKI Piotr, 40 lat, Warszawa
  7. STACHURSKI Roman Kazimierz, 55 lat, Warszawa
  8. ŁABANOWSKI Aleksander Tomasz, 19 lat, Warszawa

Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza Kukiz'15

  1. OLSZEWSKI Dariusz Stanisław, 47 lat, Warszawa
  2. WOJDAT Sławomir Leonard, 49 lat, Warszawa
  3. HAJDUK Kamil Łukasz, 30 lat, Warszawa
  4. MIODUSZEWSKI Daniel, 43 lata, Warszawa
  5. BUGALSKA Judyta Anna, 22 lata, Warszawa
  6. ZARĘBA-KORZENIEWSKA Wioletta, 42 lata, Warszawa
  7. WOLIŃSKA Katarzyna, 28 lat, Warszawa
  8. ZAMORSKI Tomasz, 46 lat, Warszawa

Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza PSL

  1. KLUCZYŃSKI Maciej Tomasz, 40 lat, Warszawa
  2. LUŚNIEWSKI Konrad, 67 lat, Warszawa
  3. DĄBROWSKA Julia Katarzyna, 18 lat, Warszawa
  4. SMOLARSKA-KOWALSKA Eliza Ludmiła, 44 lata, Warszawa
  5. ZAKRZEWSKI Ireneusz Adam, 63 lata, Warszawa
  6. SEWERYN Anna Maria, 19 lat, Warszawa
Na kogo głosować w wyborach 2018

Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza SLD Lewica Razem

  1. ARTYMOWSKI Jan August, 40, Warszawa
  2. OSYPIUK Anna Maria, 62 lata, Warszawa
  3. KOWALCZYK Waldemar Robert, 57 lat, Warszawa
  4. CHROBAK Jadwiga Władysława, 68 lat, Warszawa
  5. RYTEL Jerzy Marian, 61 lat, Warszawa
  6. PAKUŁA Mariola Monika, 51 lat, Warszawa
  7. WRÓBLEWSKI Andrzej Wiktor, 64 lata, Warszawa
  8. SAWCZUK Sebastian Jerzy, 43 lata, Warszawa

Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza Światowego Kongresu Polaków

  1. RĘPALSKI Andrzej Adam, 43 lata, Warszawa
  2. TARASIUK Kalina Ewelina, 35 lat, Warszawa
  3. TOMASZEWICZ Maria Monika, 75 lat, Warszawa
  4. GÓRNIAK Wiesława, 66 lat, Warszawa
  5. NAKIELSKA-CREMERS Zofia, 69 lat, Warszawa
  6. ŁOJEK Karolina Maria, 22 lata, Warszawa
  7. PRUTIS Tadeusz Michał, 75 lat, Warszawa
  8. KOWALEWSKI Adam Jerzy, 44 lata, Warszawa

Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza KWW Jana Śpiewaka Wygra Warszawa

  1. WIŚLICZ-WĘGOROWSKI Konrad Wojciech, 32 lata, Warszawa
  2. NOWAK Agnieszka, 33 lata, Warszawa
  3. OSYPOWICZ Michał, 45 lat, Warszawa
  4. WIECHOWSKA Zuzanna Jadwiga, 27 lat, Warszawa
  5. TRUŚCIŃSKI Łukasz, 35 lat, Warszawa
  6. MARCZYŃSKA-GOLDSTEIN Ewa Aleksandra, 39 lat, Warszawa
  7. TYSLER Marcin Piotr, 40 lat, Warszawa
  8. GRABOWSKA Agata Julia, 23 lata, Warszawa

Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza KWW Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza

  1. IKONOWICZ Piotr Igor, 62 lata, Warszawa
  2. BIELECKI Krzysztof, 80 lat, Warszawa
  3. REMBIEJEWSKA Ewa Marta, 38 lat, Warszawa
  4. PALARSKI Grzegorz, 44 lata, Warszawa
  5. KONOPKA Dariusz, 46 lat, Warszawa
  6. SALICH Krzysztof Marek, 68 lat, Warszawa
  7. KACZOR Wioletta, 42 lata, Warszawa
  8. KARAŚKIEWICZ Sylwia Anna, 32 lata, Warszawa

Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza KWW Odkorkujemy Warszawę. RIGCZ. Tanajno. Hawajska+

  1. RETELSKI Dariusz, 20 lat, Warszawa
  2. CIEŚLAK Maciej, 20 lat, Warszawa
  3. PYTLARCZYK Michał, 19 lat, Warszawa
  4. WIADROWSKA Anna Barbara, 51 lat, Warszawa
  5. PETYKIEWICZ Marzena Barbara, 31 lat, Warszawa
  6. PABICH-TANAJNO Agnieszka Elżbieta, 42 lata, Warszawa
  7. KIERZKOWSKI Krzysztof Kamil, 18 lat, Warszawa
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