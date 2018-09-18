Wybory samorządowe 2018. Kandydaci na radnych: Warszawa Praga Północ i Białołęka [OKRĘG NR 6] Listy PiS, PO, PSL, SLD. Kto startuje?

Warszawa podzielona została na dziewięć okręgów wyborczych. Okręg nr 6 obejmuje obszar w granicach administracyjnych dzielnic Praga Północ i Białołęka. Uprawnionych do głosowania jest tu 129 045 wyborców, którzy wybiorą 6 radnych do rady miasta. Poniżej listy kandydatów na radnych zgłoszone przez poszczególne komitety w okręgu nr 6.
Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza PiS
- OZDOBA Jacek Dawid, 26 lat, Warszawa
- KLIMIUK Wiktor,32 lata, Warszawa
- KĘDZIERSKI Sebastian Robert, 34 lata, Warszawa
- KOPKA Dorota, 44 lata, Warszawa
- BAŁDYGA Karolina, 19 lat, Warszawa
- WILKOWOJSKA-BIELECKA Grażyna Maria, 59 lat, Warszawa
- PIST Sylwia Gabriela, 31 lat, Warszawa
- JASIŃSKA Katarzyna Elżbieta, 57 lat, Warszawa
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Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza PO i Nowoczesnej (Koalicja Obywatelska)
- ROGUSKA Magdalena, 38 lat, Warszawa
- AUKSEL-SEKUTOWICZ Anna Bogusława, 39 lat, Warszawa
- SZUSTEK Gabriela Beata, 41 lat, Warszawa
- DROBISZEWSKI Grzegorz Adam, 27 lat, Warszawa
- BOROWSKA Agnieszka Elżbieta, 46 lat, Warszawa
- MICHALSKI Piotr, 40 lat, Warszawa
- STACHURSKI Roman Kazimierz, 55 lat, Warszawa
- ŁABANOWSKI Aleksander Tomasz, 19 lat, Warszawa
Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza Kukiz'15
- OLSZEWSKI Dariusz Stanisław, 47 lat, Warszawa
- WOJDAT Sławomir Leonard, 49 lat, Warszawa
- HAJDUK Kamil Łukasz, 30 lat, Warszawa
- MIODUSZEWSKI Daniel, 43 lata, Warszawa
- BUGALSKA Judyta Anna, 22 lata, Warszawa
- ZARĘBA-KORZENIEWSKA Wioletta, 42 lata, Warszawa
- WOLIŃSKA Katarzyna, 28 lat, Warszawa
- ZAMORSKI Tomasz, 46 lat, Warszawa
Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza PSL
- KLUCZYŃSKI Maciej Tomasz, 40 lat, Warszawa
- LUŚNIEWSKI Konrad, 67 lat, Warszawa
- DĄBROWSKA Julia Katarzyna, 18 lat, Warszawa
- SMOLARSKA-KOWALSKA Eliza Ludmiła, 44 lata, Warszawa
- ZAKRZEWSKI Ireneusz Adam, 63 lata, Warszawa
- SEWERYN Anna Maria, 19 lat, Warszawa
Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza SLD Lewica Razem
- ARTYMOWSKI Jan August, 40, Warszawa
- OSYPIUK Anna Maria, 62 lata, Warszawa
- KOWALCZYK Waldemar Robert, 57 lat, Warszawa
- CHROBAK Jadwiga Władysława, 68 lat, Warszawa
- RYTEL Jerzy Marian, 61 lat, Warszawa
- PAKUŁA Mariola Monika, 51 lat, Warszawa
- WRÓBLEWSKI Andrzej Wiktor, 64 lata, Warszawa
- SAWCZUK Sebastian Jerzy, 43 lata, Warszawa
Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza Światowego Kongresu Polaków
- RĘPALSKI Andrzej Adam, 43 lata, Warszawa
- TARASIUK Kalina Ewelina, 35 lat, Warszawa
- TOMASZEWICZ Maria Monika, 75 lat, Warszawa
- GÓRNIAK Wiesława, 66 lat, Warszawa
- NAKIELSKA-CREMERS Zofia, 69 lat, Warszawa
- ŁOJEK Karolina Maria, 22 lata, Warszawa
- PRUTIS Tadeusz Michał, 75 lat, Warszawa
- KOWALEWSKI Adam Jerzy, 44 lata, Warszawa
Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza KWW Jana Śpiewaka Wygra Warszawa
- WIŚLICZ-WĘGOROWSKI Konrad Wojciech, 32 lata, Warszawa
- NOWAK Agnieszka, 33 lata, Warszawa
- OSYPOWICZ Michał, 45 lat, Warszawa
- WIECHOWSKA Zuzanna Jadwiga, 27 lat, Warszawa
- TRUŚCIŃSKI Łukasz, 35 lat, Warszawa
- MARCZYŃSKA-GOLDSTEIN Ewa Aleksandra, 39 lat, Warszawa
- TYSLER Marcin Piotr, 40 lat, Warszawa
- GRABOWSKA Agata Julia, 23 lata, Warszawa
Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza KWW Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza
- IKONOWICZ Piotr Igor, 62 lata, Warszawa
- BIELECKI Krzysztof, 80 lat, Warszawa
- REMBIEJEWSKA Ewa Marta, 38 lat, Warszawa
- PALARSKI Grzegorz, 44 lata, Warszawa
- KONOPKA Dariusz, 46 lat, Warszawa
- SALICH Krzysztof Marek, 68 lat, Warszawa
- KACZOR Wioletta, 42 lata, Warszawa
- KARAŚKIEWICZ Sylwia Anna, 32 lata, Warszawa
Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza KWW Odkorkujemy Warszawę. RIGCZ. Tanajno. Hawajska+
- RETELSKI Dariusz, 20 lat, Warszawa
- CIEŚLAK Maciej, 20 lat, Warszawa
- PYTLARCZYK Michał, 19 lat, Warszawa
- WIADROWSKA Anna Barbara, 51 lat, Warszawa
- PETYKIEWICZ Marzena Barbara, 31 lat, Warszawa
- PABICH-TANAJNO Agnieszka Elżbieta, 42 lata, Warszawa
- KIERZKOWSKI Krzysztof Kamil, 18 lat, Warszawa
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