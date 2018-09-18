Wybory samorządowe 2018. Kandydaci na radnych: Warszawa Praga Południe i Rembertów [OKRĘG NR 2] Listy PiS, PO, PSL, SLD. Kto startuje?

Warszawa podzielona została na dziewięć okręgów wyborczych. Okręg nr 2 obejmuje obszar w granicach administracyjnych dzielnic Praga Południe i Rembertów. Uprawnionych do głosowania jest tu 144 414 wyborców, którzy wybiorą 7 radnych do rady miasta. Poniżej listy kandydatów na radnych zgłoszone przez poszczególne komitety w okręgu nr 2.
Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza PiS
- KALETA Sebastian Jerzy, 29 lat, Warszawa
- LASOCKI Dariusz, 40 lat, Warszawa
- HEJKA Oskar Jerzy, 42 lata, Warszawa
- SZYSZKO Piotr Cezar, 41 lat, Warszawa
- HAŁABURDZIN-RUTKOWSKA Agnieszka Maria, 54 lata, Warszawa
- ŚWIDERSKA Barbara, 69 lat, Warszawa
- PIPEREK Małgorzata Janina, 56 lat, Warszawa
- PIEKNIK Katarzyna Ewa, 33 lata, Warszawa
- KOZIŃSKI Tomasz Marian, 63 lata, Warszawa
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Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza PO i Nowoczesnej (Koalicja Obywatelska)
- SZOLC Marek Bruno, 26 lat, Warszawa
- LECH Paweł Piotr, 53 lata, Warszawa
- LUTOMIRSKA Dorota Małgorzata, 59 lat, Warszawa
- KARCZ Jarosław Janusz, 53 lata, Warszawa
- SUSKA Monika Ana, 51 lat, Warszawa
- BARWIEJUK Jerzy, 71 lat, Warszawa
- IDZIKOWSKA Zofia Barbara, 75 lat, Warszawa
- SZCZYGIELSKA Magdalena, 60 lat, Warszawa
- DZIEKANOWSKI Dariusz Paweł, 55 lat, Warszawa
Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza Kukiz'15
- SAWICKI Michał Piotr, 20 lat, Warszawa
- WÓJCIK Janusz Szczepan, 56 lat, Warszawa
- DOMAŃSKA Małgorzata, 54 lata, Warszawa
- WNOROWSKI Artur Krzysztof, 46 lat, Warszawa
- KULESZA Iwona, 64 lat, Warszawa
- KOWALCZYK Sławomir, 51 lat, Warszawa
- SKAŁA Karolina Magdalena, 24 lata, Warszawa
- KOLARSKI Piotr Edward, 40 lat, Warszawa
- GORZKOWSKA Katarzyna Magdalena, 32 lata, Warszawa
Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza PSL
- WARYCH Michał, 32 lata, Warszawa
- BUCZYŃSKA Aleksandra Milena, 26 lat, Warszawa
- KĘSIK Sebastian Hubert, 19 lat, Warszawa
- RANC Renata, 43 lata, Warszawa
- KARASZEWSKI Michał, 29 lat, Warszawa
- ŁAPIŃSKA Monika Beata, 41 lat, Warszawa
- SAWICKI Adam, 45 lat, Warszawa
Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza KWW Jana Śpiewaka Wygra Warszawa
- GOSPODARCZYK Hanna Dobrawa, 31 lat, Warszawa
- OKRASA Cezary Damian, 33 lata, Warszawa
- STAŃCZUK Kinga Barbara, 30 lat, Warszawa
- ZARÓD Marcin Grzegorz, 34 lata, Warszawa
- DOMAŃSKA Inga Maria, 34 lata, Warszawa
- KMICIK Marcin Włodzimierz, 54 lata, Warszawa
- HALBERSZTAT Anna, 39 lat, Warszawa
- GASTOŁ Marta, 20 lat, Warszawa
- SZAJER Michał Paweł, 29 lat, Warszawa
Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza SLD Lewica Razem
- JARUZELSKA Monika Anna, 55 lat, Warszawa
- GROCHALA Dorota Lidia, 57 lat, Warszawa
- WZOREK Krzysztof Jan, 68 lat, Warszawa
- TOMASZEWSKA Barbara Janina, 60 lat, Warszawa
- BRODOWSKA Agnieszka Maria, 31 lat, Warszawa
- KACZYŃSKI Witold, 49 lat, Warszawa
- KELLES-KRAUZ Joanna Maria, 55 lat, Warszawa
- SIARKOWSKI Marek Władysław, 60 lat, Warszawa
- SYPKIN-DĘBICKI Włodzimierz, 69 lat, Warszawa
Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza Miasto Jest Nasze - Ruchy Miejskie
- GARDAWSKI Stefan Bernard, 36 lat, Warszawa
- LESIŃSKI Aleksander Michał, 44 lata, Warszawa
- PŁOCHA Karolina Agnieszka, 27 lat, Warszawa
- OZDOWSKI Janusz Maciej, 22 lata, Warszawa
- KIERSNOWSKA Ewelina Marianna, 28 lat, Warszawa
- FLISZKIEWICZ Alicja Franciszka, 61 lat, Warszawa
- TARŁOWSKI Jerzy Stanisław, 25 lat, Warszawa
Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza Bezpartyjnych Samorządowców
- RABCZON-MAZOWIECKA Mariola, 46 lat, Warszawa
- GRALEWICZ Jan, 64 lata, Warszawa
- KOSIM Elżbieta Krystyna, 65 lat, Warszawa
- MARCEWICZ-SZYMAŃSKA Agata Cecylia, 47 lat, Warszawa
- KRAWCZYŃSKA Jadwiga Danuta, 48 lat, Warszawa
- MARZECKI Tadeusz Tomasz, 69 lat, Warszawa
- KUCHNO Piotr Przemysław, 35 lat, Warszawa
- BARCZ Mariusz Piotr, 55 lat, Warszawa
- JEGLIŃSKA Aleksandra Ewa, 33 lata, Warszawa
Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza Światowego Kongresu Polaków
- GANCARSON Jacek Marek, 69 lat, Warszawa
- POPIS Marian, 82 lata, Warszawa
- RĘPALSKA Bożena Małgorzata, 38 lat, Warszawa
- ZAREMBA Barbara, 54 lata, Warszawa
- ORZECHOWSKA Anna, 49 lat, Warszawa
- PRUTIS Halina, 70 lat, Warszawa
- KOWALSKI Paweł, 31 lat, Warszawa
- RATUSKI Rafał Daniel, 33 lata, Warszawa
Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza KWW Odkorkujemy Warszawę. RIGCZ. Tanajno. Hawajska+
- CERAN Edyta Kinga, 41 lat, Warszawa
- WALTER Julia Weronika, 19 lat, Warszawa
- RULAK Monika, 19 lat, Warszawa
- CZARNECKI Sebastian, 23 lata, Warszawa
- WOLSKI Jakub Filip, 19 lat, Warszawa
- CZARNECKI Tomasz Marek, 45 lat, Warszawa
- SASIN Antoni, 19 lat, Warszawa
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