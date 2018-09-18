Wybory samorządowe 2018. Kandydaci na radnych: Warszawa Praga Południe i Rembertów [OKRĘG NR 2] Listy PiS, PO, PSL, SLD. Kto startuje?

21 października odbędą się wybory samorządowe 2018. Tego dnia wybierzemy m.in. nowych członków rady miasta. Poniżej kandydaci na radnych w Warszawie. Okręg nr 2 obejmuje dzielnice Praga Południe i Rembertów. Listy wyborcze wystawiły tu m.in. PiS, PO i Nowoczesna (Koalicja Obywatelska), PSL, SLD, Miasto Jest Nasze, a także Jan Śpiewak, Inicjatywa Polska, Zieloni i Partia Razem (koalicja Wygra Warszawa).

Warszawa podzielona została na dziewięć okręgów wyborczych. Okręg nr 2 obejmuje obszar w granicach administracyjnych dzielnic Praga Południe i Rembertów. Uprawnionych do głosowania jest tu 144 414 wyborców, którzy wybiorą 7 radnych do rady miasta. Poniżej listy kandydatów na radnych zgłoszone przez poszczególne komitety w okręgu nr 2.

Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza PiS

  1. KALETA Sebastian Jerzy, 29 lat, Warszawa
  2. LASOCKI Dariusz, 40 lat, Warszawa
  3. HEJKA Oskar Jerzy, 42 lata, Warszawa
  4. SZYSZKO Piotr Cezar, 41 lat, Warszawa
  5. HAŁABURDZIN-RUTKOWSKA Agnieszka Maria, 54 lata, Warszawa
  6. ŚWIDERSKA Barbara, 69 lat, Warszawa
  7. PIPEREK Małgorzata Janina, 56 lat, Warszawa
  8. PIEKNIK Katarzyna Ewa, 33 lata, Warszawa
  9. KOZIŃSKI Tomasz Marian, 63 lata, Warszawa

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Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza PO i Nowoczesnej (Koalicja Obywatelska)

  1. SZOLC Marek Bruno, 26 lat, Warszawa
  2. LECH Paweł Piotr, 53 lata, Warszawa
  3. LUTOMIRSKA Dorota Małgorzata, 59 lat, Warszawa
  4. KARCZ Jarosław Janusz, 53 lata, Warszawa
  5. SUSKA Monika Ana, 51 lat, Warszawa
  6. BARWIEJUK Jerzy, 71 lat, Warszawa
  7. IDZIKOWSKA Zofia Barbara, 75 lat, Warszawa
  8. SZCZYGIELSKA Magdalena, 60 lat, Warszawa
  9. DZIEKANOWSKI Dariusz Paweł, 55 lat, Warszawa
Na kogo głosować w wyborach 2018

Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza Kukiz'15

  1. SAWICKI Michał Piotr, 20 lat, Warszawa
  2. WÓJCIK Janusz Szczepan, 56 lat, Warszawa
  3. DOMAŃSKA Małgorzata, 54 lata, Warszawa
  4. WNOROWSKI Artur Krzysztof, 46 lat, Warszawa
  5. KULESZA Iwona, 64 lat, Warszawa
  6. KOWALCZYK Sławomir, 51 lat, Warszawa
  7. SKAŁA Karolina Magdalena, 24 lata, Warszawa
  8. KOLARSKI Piotr Edward, 40 lat, Warszawa
  9. GORZKOWSKA Katarzyna Magdalena, 32 lata, Warszawa

Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza PSL

  1. WARYCH Michał, 32 lata, Warszawa
  2. BUCZYŃSKA Aleksandra Milena, 26 lat, Warszawa
  3. KĘSIK Sebastian Hubert, 19 lat, Warszawa
  4. RANC Renata, 43 lata, Warszawa
  5. KARASZEWSKI Michał, 29 lat, Warszawa
  6. ŁAPIŃSKA Monika Beata, 41 lat, Warszawa
  7. SAWICKI Adam, 45 lat, Warszawa

Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza KWW Jana Śpiewaka Wygra Warszawa

  1. GOSPODARCZYK Hanna Dobrawa, 31 lat, Warszawa
  2. OKRASA Cezary Damian, 33 lata, Warszawa
  3. STAŃCZUK Kinga Barbara, 30 lat, Warszawa
  4. ZARÓD Marcin Grzegorz, 34 lata, Warszawa
  5. DOMAŃSKA Inga Maria, 34 lata, Warszawa
  6. KMICIK Marcin Włodzimierz, 54 lata, Warszawa
  7. HALBERSZTAT Anna, 39 lat, Warszawa
  8. GASTOŁ Marta, 20 lat, Warszawa
  9. SZAJER Michał Paweł, 29 lat, Warszawa

Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza SLD Lewica Razem

  1. JARUZELSKA Monika Anna, 55 lat, Warszawa
  2. GROCHALA Dorota Lidia, 57 lat, Warszawa
  3. WZOREK Krzysztof Jan, 68 lat, Warszawa
  4. TOMASZEWSKA Barbara Janina, 60 lat, Warszawa
  5. BRODOWSKA Agnieszka Maria, 31 lat, Warszawa
  6. KACZYŃSKI Witold, 49 lat, Warszawa
  7. KELLES-KRAUZ Joanna Maria, 55 lat, Warszawa
  8. SIARKOWSKI Marek Władysław, 60 lat, Warszawa
  9. SYPKIN-DĘBICKI Włodzimierz, 69 lat, Warszawa

Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza Miasto Jest Nasze - Ruchy Miejskie

  1. GARDAWSKI Stefan Bernard, 36 lat, Warszawa
  2. LESIŃSKI Aleksander Michał, 44 lata, Warszawa
  3. PŁOCHA Karolina Agnieszka, 27 lat, Warszawa
  4. OZDOWSKI Janusz Maciej, 22 lata, Warszawa
  5. KIERSNOWSKA Ewelina Marianna, 28 lat, Warszawa
  6. FLISZKIEWICZ Alicja Franciszka, 61 lat, Warszawa
  7. TARŁOWSKI Jerzy Stanisław, 25 lat, Warszawa

Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza Bezpartyjnych Samorządowców

  1. RABCZON-MAZOWIECKA Mariola, 46 lat, Warszawa
  2. GRALEWICZ Jan, 64 lata, Warszawa
  3. KOSIM Elżbieta Krystyna, 65 lat, Warszawa
  4. MARCEWICZ-SZYMAŃSKA Agata Cecylia, 47 lat, Warszawa
  5. KRAWCZYŃSKA Jadwiga Danuta, 48 lat, Warszawa
  6. MARZECKI Tadeusz Tomasz, 69 lat, Warszawa
  7. KUCHNO Piotr Przemysław, 35 lat, Warszawa
  8. BARCZ Mariusz Piotr, 55 lat, Warszawa
  9. JEGLIŃSKA Aleksandra Ewa, 33 lata, Warszawa

Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza Światowego Kongresu Polaków

  1. GANCARSON Jacek Marek, 69 lat, Warszawa
  2. POPIS Marian, 82 lata, Warszawa
  3. RĘPALSKA Bożena Małgorzata, 38 lat, Warszawa
  4. ZAREMBA Barbara, 54 lata, Warszawa
  5. ORZECHOWSKA Anna, 49 lat, Warszawa
  6. PRUTIS Halina, 70 lat, Warszawa
  7. KOWALSKI Paweł, 31 lat, Warszawa
  8. RATUSKI Rafał Daniel, 33 lata, Warszawa

Wybory 2018. Kandydaci na radnych. Lista wyborcza KWW Odkorkujemy Warszawę. RIGCZ. Tanajno. Hawajska+

  1. CERAN Edyta Kinga, 41 lat, Warszawa
  2. WALTER Julia Weronika, 19 lat, Warszawa
  3. RULAK Monika, 19 lat, Warszawa
  4. CZARNECKI Sebastian, 23 lata, Warszawa
  5. WOLSKI Jakub Filip, 19 lat, Warszawa
  6. CZARNECKI Tomasz Marek, 45 lat, Warszawa
  7. SASIN Antoni, 19 lat, Warszawa
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