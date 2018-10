Wybory samorządowe 2018. Miasto Jest Nasze ma pomysł na metro. Chcą usunięcia bramek i nowych łączników

W czwartek, 4 października 2018, doszło do tragicznej w skutkach awarii schodów ruchomych na stacji metra Centrum. Schody gwałtownie przyspieszyły, co spowodowało, że pasażerowie wpadali na siebie i wywracali się. Trzy osoby przewieziono do szpitala, a jednej udzielono pomocy na miejscu. O szczegółach tego zdarzenia pisaliśmy TUTAJ.

W związku z ubiegłotygodniowym zajściem, Stowarzyszenie "Miasto Jest Nasze" przedstawiło program #MetroPlus. Miejscy aktywiści w pięciu krokach chcą usprawnić korzystanie z warszawskiego metra. Po pierwsze, MJN chciałoby zlikwidować bramki. "Są zbędną barierą, która niczemu nie służy, a ich konserwacja pochłania miliony złotych" - twierdzi stowarzyszenie. Ponadto, ruch miejski Justyny Glusman, kandydatki na prezydenta stolicy, chciałby renegocjować umowy serwisowe na naprawy wind i schodów. "Nie może być tak, że na naprawę schodów trzeba czekać miesiącami" - apeluje MJN, nawiązując do czwartkowej awarii. Program #MetroPlus przewiduje również poprawę łącznika między pierwszą, a drugą linią metra, na stacji Świętokrzyska. Aktywiści twierdzą, że ze względu na niewystarczającą przepustowość, codziennie dochodzi tam do niebezpiecznych sytuacji.

"Wstydliwym zapóźnieniem" nazwano brak łącznika między stacją metra Centrum, a stacją PKP Warszawa Śródmieście. Stacje dzieli 200 metrów, a osoby niepełnosprawne i rodzice z wózkami mogą mieć problem, aby dostać się z M1 do PKP. Miasto Jest Nasze w swoim programie przewiduje budowę spoiwa stacji z udogodnieniami dla wózków. Ostatnim punktem #MetroPlus jest organizacja dynamicznej informacji pasażerskiej. "Każdy pojazd warszawskiego transportu publicznego wyposażony jest w GPS. Na stacjach metra powinny znaleźć się informacje o przesiadkach do innych środków komunikacji pokazujące realne czasy odjazdów" - czytamy w apelu miejskich aktywistów.

Czy postulaty stowarzyszenia są słuszne? Ile z nich uda się zrealizować? Czy wpłyną na wynik wyborczy Justyny Glusman? Tego dowiemy się już za niecałe dwa tygodnie, kiedy warszawiacy ruszą do urn. Wybory samorządowe odbędą się 21 października.