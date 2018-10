Wybory samorządowe 2018: Na kogo chcą głosować "słoiki"? Zaskakujący sondaż strony dla przyjezdnych

Na czele Patryk Jaki - 37 proc., na drugim miejscu Rafał Trzaskowski - 35 proc.. Podium w głosowaniu na stronie sloiki.waw.pl zamyka Jan Śpiewak, który zdobył 14 proc. głosów. Pozostałe dzielą się pomiędzy Janusza Korwin-Mikkego (10 proc.) i Jacka Wojciechowicza (1 proc.). Pozostali kandydaci zdobyli zaledwie kilka głosów, więc w ogólnym rozrachunku mają 0 proc. Ciekawe jest to, że w internetowej ankiecie wzięło udział aż 60 tysięcy osób (stan na 4 października). To zdecydowanie więcej niż w jakimkolwiek dotychczasowym sondażu. Trzeba jednak pamiętać, że głosowanie przeprowadzono w dość specyficzny sposób, a na dodatek tylko w internecie.

Sondaż przeprowadziła strona - słoiki.waw.pl - czyli "Portal Warszawiaków prowincjonalnych". Warto dodać, że wiadomości są tam prezentowane z przymrużeniem oka. Jako przykład podamy jeden z tytułów: "Jak uczciwy Słoik ma dzielić kuchnię ze współlokatorami, tak aby uniknąć mordobicia." Sondaż nie został przeprowadzony na właściwej grupie respondentów, wciąż trwa mimo, że rozpoczął się jeszcze w czerwcu - a od tego czasu zmieniło się sporo. Na pewno nie można uznać go za miarodajny. Warto jednak zwrócić uwagę, że to prawdopodobnie jedyny sondaż w którym uwzględniono wyłącznie zdanie przyjezdnych. Jest ich w Warszawie kilkaset tysięcy, a spora część z nich ma również prawo do głosowania.

Sprawa rodowitych Warszawiaków i przyjezdnych jest jednym z tematów kampanii. Patrykowi Jakiego zarzuca się, że przyjechał z Opola i dopiero od niedawna płaci podatki w stolicy. Rafałowi Trzaskowskiemu - który wychodził się w Warszawie - wytyka się start w poprzednich wyborach z... Krakowa. Oboje twierdzą jednak, że data urodzenia nie ma znaczenia. Zobaczymy, czy ten temat będzie się jeszcze pojawiał w ostatnich dniach kampanii.

Przypomnijmy, że hasło "słoik" pierwotnie używane było pogardliwie w stosunku do osób, które nie urodziły się w Warszawie. Miały wyjeżdżać z miasta co weekend, żeby zabierać słoiki z jedzeniem z rodzinnego domu. Z czasem słowo to delikatnie zmieniło znaczenie. Powstała restauracja "słoik", wiele osób zaczęło deklarować, że są słoikami.