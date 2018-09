Wybory samorządowe 2018. Patryk Jaki: "Jestem za tym, żeby zostawić Okęcie". Podobno przekonał kolegów z rządu

W Warszawie trwa już ostra kampania wyborcza. Kandydaci walczą o uznanie zapowiadając kolejne linie metra, proponując zielone tereny przed Pałacem Kultury czy "dzielnicę przyszłości" nad Wisłą. Jednym z tematów tegorocznej walki jest również lotnisko Chopina.

– Jestem za tym, żeby zostawić Okęcie, choć nie ma ono możliwości rozwoju w żadną ze stron, jest zabudowane – tłumaczy Patryk Jaki w rozmowie z money.pl. Twierdzi, że przekonał już swoich kolegów z rządu do zmiany decyzji w sprawie największego portu lotniczego w kraju.

Przypomnijmy, że zgodnie z zapowiedziami rządu, Okęcie w 2027 roku ma zostać zamknięte. Wszystko w związku z Centralnym Portem Lotniczym, czyli gigantycznym lotniskiem, które ma powstać w Stanisławowie. Zgodnie z koncepcją CPK, Warszawa miała zostać bez portu lotniczego. Prestiżowe linie lotnicze lądowałyby w Stanisławowie (40 km od miasta), a tani przewoźnicy i czartery w Radomiu (100 km).

Decyzja była szeroko komentowana. Mieszkańcom Warszawy nie podoba się pomysł, by na lotnisko jeździli 40 czy 100 kilometrów. W tej sprawie wypowiadał się również Rafał Trzaskowskim, kontrkandydat Jakiego. Grzmiał, że zamknięcie Okęcia doprowadzi do gigantycznych strat, a także do problemów komunikacyjnych mieszkańców aglomeracji. Patryk Jaki do tej pory unikał jednoznacznego stanowiska w tej sprawie. Teraz zmienił zdanie. Czy to oznacza, że lotnisko Chopina przetrwa?

- Otwarcie Centralnego Portu Komunikacyjnego [lotnisko wraz inwestycjami towarzyszącymi - red.] oznacza zamknięcie warszawskiego Lotniska Chopina dla ruchu cywilnego - powiedział jakiś czas temu pełnomocnik rządu ds. CPK Mikołaj Wild. Wtedy było to twarde stanowisko rządu. Czy ta deklaracja jest już nieaktualna? - Minister Wild również zgadza się ze stanowiskiem, że lotnisko musi zostać na razie jako lotnisko lokalne. Wiem, że to zdanie podziela premier, a to jest najważniejsze - powiedział Jaki dla money.pl.

Jaki przyznaje, że Okęcie nie może być już rozbudowane. Uważa ponadto, że CPK musi powstać, aby zapewnić rozwój stolicy. "Chcę, żeby można było tam dojechać za darmo z Kartą Warszawiaka" - powiedział dla money.pl.