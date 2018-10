Wybory samorządowe 2018: Rejestr wyborców. Jak dopisać się do listy wyborców w Warszawie? Głosowanie bez meldunku [WNIOSEK] [DOKUMENTY]

Wybory samorządowe mają swoją specyfikę - głosujemy w nich na ludzi, którzy przez 4 lata rządzić będą naszymi "małymi Ojczyznami" - województwami, powiatami, dzielnicami, gminami i miastami. Sprawia to jednak, że - w przeciwieństwie do wyborów prezydenckich i parlamentarnych - nie jest możliwe głosowanie na terenie całego kraju. Każdy wyborca oddaje głosy w regionie, w którym mieszka. Nie oznacza to jednak, że głosować trzeba tam, gdzie jesteśmy zameldowani.

O tym, do którego obwodu wyborczego jesteśmy przypisani, decyduje bowiem rejestr wyborców. Idąc na wybory po raz pierwszy w swoim życiu rzeczywiście trafiamy do rejestru w gminie, w której mamy meldunek. Jeśli jednak zmieniliśmy miejsce stałego zamieszkania, możemy złożyć wniosek o dopisanie do odpowiedniego rejestru wyborców, bez konieczności przechodzenia przez formalności meldunkowe.

Dokumenty potrzebne, by dopisać się do rejestru wyborców:

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców [KLIKNIJ, ABY POBRAĆ]

Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje imiona, nazwisko, obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [KLIKNIJ, ABY POBRAĆ]

Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz kserokopia tego dokumentu

Dokument, potwierdzający fakt zamieszkiwania na terenie danej gminy (dzielnicy). Może być to np. umowa najmu mieszkania, rachunek za prąd, na którym są twoje dane, etc. Może być to też oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym aktualnie mieszkasz [KLIKNIJ, ABY POBRAĆ]

Jak dopisać się do rejestru wyborców w Warszawie? Krok po kroku

Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wpisanie do rejestru wyborców. Przygotuj także pisemną deklarację z danymi osobowymi, a także dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz kserokopię tego dokumentu. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami złóż osobiście w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy m.st. Warszawy właściwej ze względu na miejsce zamieszkiwania lub przebywania Decyzję powinieneś otrzymać w ciągu 3 dni od daty złożenia wniosku. Można odebrać ją osobiście lub zostanie ona wysłana pod adres zamieszkania wskazany we wniosku. Od decyzji odmownej przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę, zaadresowaną do sądu rejonowego, należy złożyć u wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w ciągu 3 dni od otrzymania odmowy. Urząd powinien przekazać ją do sądu, który ma 3 dni wydanie postanowienia. Od postanowienia sądu nie można się już odwołać.

Wniosek o dopisanie do rejestru wyborców można też złożyć przez internet za pośrednictwem serwisu obywatel.gov.pl Niezbędne jest jednak posiadanie profilu zaufanego (eGO), za pomocą którego można potwierdzić swoją tożsamość.

Pozytywna decyzja ws. wpisania do rejestru wyborców oznacza jednocześnie, że zostaniemy wykreśleni z rejestru, w którym byliśmy ujęci dotychczas. "Wpis do stałego rejestru wyborców powoduje ujęcie w spisie wyborców i w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum w miejscu stałego zamieszkania w każdych kolejnych wyborach i referendach, przeprowadzanych na obszarze danej gminy" – podkreśla PKW.