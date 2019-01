Wybory samorządowe 2018 sondaż wyborczy: Kto prezydentem Warszawy? Trzaskowski przed Jakim

Wybory samorządowe 2018 Warszawa

Na nieco ponad 24 godziny przed ciszą wyborczą publikujemy wyniki najnowszego sondażu. Niespodzianek nie ma. Rafał Trzaskowski przed Patrykiem Jakim, a potem długa przerwa. Kandydat Koalicji Obywatelskiej zdobył w naszym sondażu 39,6%, wiceminister (dawniej Solidarna Polska, od piątku bezpartyjny) - 33,4%. To między nimi rozegra się walka o końcowy triumf. Wydaje się, że druga tura jest jednak przesądzona.

Co ciekawe, Jakiego popierają głównie kobiety. Aż 63 proc. z jego wyborców to przedstawicielki płci pięknej. U sympatyków Trzaskowskiego ten wskaźnik wynosi 54 proc.

Jak dwaj kluczowi kandydaci spędzają ostatnie dni przed wyborami?Rafał Trzaskowski pokazał się w otoczeniu znanych mieszkańców. Wsparli go m.in. Krystyna Janda czy Bartłomiej Topa. Patryk Jaki poleciał do Madrytu. Tam razem z byłym burmistrzem tego miasta rozmawiał jak budować kilometry metra w trakcie jednej kadencji. Obydwaj kandydaci nie mają chwili wytchnienia. A przyda im się, gdyż prawdopodobnie to nie koniec bitwy o Warszawę.

Źródło: Polska Press Grupa/ Ośrodek Badawczy Dobra Opinia

Sondaż wybory samorządowe

Na czele Trzaskowski-Jaki, ale wybory samorządowe - co nie zawsze zauważają wszyscy komentatorzy - to nie tylko pojedynek dwóch kandydatów. W sumie w stolicy o fotel prezydenta ubiega się aż czternaście osób. Na trzecie miejsce, dość niespodziewanie, wskoczył Andrzej Rozenek (SLD) - 5 proc. Tuż za nim znajduje się Jan Śpiewak (Wygra Warszawa) - 4,6 proc. Na piątym miejscu ex aequo znalazło się dwóch kandydatów - Jacek Wojciechowicz (Akcja Warszawa) i Marek Jakubiak (Kukiz '15). Obaj zdobyli 3,2 proc.

Poniżej prezentujemy listę kolejnych kandydatów:

Janusz Korwin-Mikke 2,6 proc.

Justyna Glusman 2,2 proc.

Jakub Stefaniak 2 proc.

Jan Potocki 1,8 proc.

Krystyna Krzekotowska 1,2 proc.

Sławomir Antonik 0,6 proc.

Piotr Ikonowicz 0,4 proc.

Paweł Tanajno 0,2 proc.

Przypominamy, że wybory odbędą się w niedzielę 21 października.

Ile głosów oddajemy w wyborach? Kogo wybieramy? Jak oddać ważny głos?

Wybory samorządowe w Warszawie. Trzaskowski wygra w 2 turze

Respondentów zapytaliśmy również o to, na kogo głosowaliby w drugiej turze wyborów. Tutaj zdecydowana większość popiera Rafała Trzaskowskiego. Kandydat Koalicji Obywatelskiej otrzymał aż 60,8 proc. głosów. Jego konkurent - Patryk Jaki - jedynie 39,2 proc. Skąd taka różnica? Okazuje się, że Trzaskowski przejmuje głosy wielu kandydatów, którzy odpadną po niedzieli.