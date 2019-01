Wybory Samorządowe 2018. Strażnicy miejscy pomogą dotrzeć do lokali wyborczych

Wybory Samorządowe 2018

Wybory samorządowe 2018 odbędą się już w tym tygodniu. Według danych Państwowej Komisji Wyborczej (stan na czerwiec 2018) w Warszawie do głosowania uprawnionych jest ponad 1,3 mln obywateli. Wielu z nich to seniorzy lub osoby chore, których stan zdrowia nie pozwala samodzielnie dotrzeć do lokalu wyborczego.

Dla takich osób z pomocą przychodzą strażnicy miejscy, którzy pomogą w transporcie do punktów wyborczych. Straż miejska podkreśla, że pomoc tyczy się osób, które nie wymagają specjalistycznego transportu. Aby skorzystać z asysty mundurowych, w dniu wyborów samorządowych (21.10.2018) należy zgłosić się do straży miejskiej. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie, pod specjalnie uruchomionym numerem telefonu: 22 598 69 29 w godzinach 7:00 – 19:00. Jak informuje straż miejska – czas dowozu będzie uzależniony od liczby osób oczekujących.