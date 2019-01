Wybory samorządowe 2018 w Warszawie: Gdzie głosować na Targówku? Lokale wyborcze Targówek Warszawa LISTA

Wybory 2018 komisje wyborcze na Targówku

Podczas tegorocznych wyborów samorządowych, które odbędą się w niedzielę 21 października 2018 r. warszawiacy wybiorą nie tylko nowego prezydenta Warszawy, który zastąpi na tym urzędzie Hannę Gronkiewicz-Waltz, ale także przedstawicieli Rady Warszawy, Rady Dzielnic i Sejmików Województwa Mazowieckiego. Ewentualna druga tura wyborów na włodarzy (wójtów gmin, burmistrzów i prezydentów miast) odbędzie się dwa tygodnie później – 4 listopada 2018 r.

W jaki sposób wygląda głosowanie na Targówku? Dzielnica została podzielona na 44 obwody wyborcze, a każdy z nich ma swój lokal wyborczy. Dokładną listę, w której wyszczególniamy wszystkie obwody oraz przynależące do nich ulice i lokale wyborcze znajdziecie poniżej.

Gdzie głosować na Targówku?

Obwód 901 - ul. Samarytanka 11A (Szkoła Podstawowa nr 52 im. Macieja Aleksego) - ul. Amarantowa: cała, ul. mjr. M. Bernaciaka ”Orlika”: cała, ul. Błotna: cała, ul. Chojnowska: cała, ul. Drapińska: cała, ul. K. Drewnowskiego: cała, ul. Fantazyjna: cała, ul. Fioletowa: cała, ul. Gilarska: od nr 1 do nr 67, 67A, ul. Gilarska: od nr 68, ul. Z. Jórskiego: cała, ul. Karkonoska: cała, ul. Karkonoszy: cała, ul. Karminowa: cała, ul. Koniczynowa: cała, ul. Leśniewska: cała, ul. Władysława Łokietka: cała, ul. Mrozowska: cała, ul. Pastelowa: cała, ul. Pomocnicza: cała, ul. Poranna: cała, ul. Radzymińska: nr 156 oraz nieparzyste od nr 135 do nr 197, ul. G. Reichera: cała, ul. Samarytanka: cała, ul. Seledynowa: cała, ul. Uranowa: cała.

Obwód 902 - ul. Blokowa 1 (Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targowek m.st.Warszawy) - ul. Agnieszki: cała, ul. Antygony: cała, ul. Błażeja: cała, ul. Benedykta: cała, ul. Bogumińska: cała, ul. Czarna Droga: cała, ul. Czerwonej Jarzębiny: cała, ul. Dyngus: cała, ul. Dominiki: cała, ul. Don Kichota: cała, ul. Ewy: cała, ul. Figara: cała, ul. Fausta: cała, ul. Gdyńska: cała, ul. Gerwazego: cała, ul. Gliwicka: cała, ul. Guliwera: cała, ul. Gustawa: cała, ul. Heloizy: cała, ul. Ireny: cała, ul. Irminy: cała, ul. Izoldy: cała, ul. Kingi: cała, ul. Kleopatry: cała, ul. Króla Artura: cała, ul. Lecha: cała, ul. Litawora: cała, ul. Lotnika: cała, ul. Lwa: cała, ul. Matyldy: cała, ul. Miedzianogórska: cała, ul. Mleczna: cała ul. Nad Potokiem: cała, ul. Nad Strugą: cała, ul. Odysa: cała, ul. Ogrodnicza: cała, ul. Oktawii: cała, ul. Panny: cała, ul. Porannej Bryzy: cała, ul. Penelopy: cała, ul. Protazego: cała, ul. Przy Wodzie: cała, ul. Rolanda: cała, ul. Rajmunda: cała, ul. Rafaela: cała, ul. Safony: cała, ul. Sawy: cała, ul. Sowizdrzała: cała, ul. Strzelca: cała, ul. Starozaciszańska: cała, ul. Tristana: cała, ul. Tymiankowa: cała, ul. Uroczysko: cała ul. Warsa: cała, ul. Wallenroda: cała, ul. Wieczorowa: cała, ul. Zaciszańska: cała, ul. Zygmuntowska: cała

Obwód 903 - ul. Radzymińska 227 (Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego) - ul. Blokowa: cała, ul. Bystra: cała, ul. M. Bohuszewiczówny: cała, ul. Bratka: cała, ul. A. Brodowskiego: cała, ul. Chmurna: cała, ul. Codzienna: cała, ul. Czerwińska: cała, ul. Gibraltarska: cała, ul. Gniazdowska: cała, ul. Gołębia: cała, ul. Kanałowa: cała, ul. Kaśki Kariatydy: cała, ul. Knyszyńska: cała, ul. Kolejarska: cała, ul. Kolista: cała, ul. Korzystna: cała, ul. Kościerska: cała, ul. H. Krahelskiej: cała, ul. Lewicpolska: cała, ul. Lisia: cała ul. Ładna: cała, ul. Łasińska: cała, ul. I. Łukasiewicza: cała, ul. Moszczenicka: cała, ul. Młodzieńcza: cała, ul. Mroźna: cała, ul. Określona: cała, ul. Pospieszna: cała, ul. Pospolita: cała, ul. Radzymińska: nieparzyste od nr 203 do nr 277, 295, ul. Regatowa: cała, ul. Roślinna: cała, ul. Rozwadowska: cała, ul. Rusiecka: cała, ul. Samotna: cała, ul. Senna: cała, ul. gen. L. Skierskiego: cała, ul. Skrzypcowa: cała, ul. Sucha: cała, ul. Śmieszna: cała, ul. Wieniecka: cała, ul. Wiewiórki: cała, ul. Zarębska: cała, ul. Zastępowa: cała, ul. Żarnowiecka: cała

Obwód 904 - ul. Radzymińska 227 (Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego) - ul. Byszewska: cała, ul. Chałupnicza: cała, ul. Diamentowa: cała, ul. Ks. W. Gurgacza: cała, ul. Klamrowa: cała, ul. Korsarska: cała, ul. Krynoliny: cała, ul. Łany: cała, ul. Łodygowa: cała, ul. Malachitowa: cała, ul. Mechaników: cała, ul. Mosiężna: cała, ul. Nauczycielska: cała ul. Nowosądecka: cała, ul. Perłowa: cała, ul. Potulicka: cała, ul. Płońska: cała, ul. Przewoźników: cała, ul. Pszczyńska: cała, ul. Radzymińska: parzyste od nr 182 do nr 312, ul. Róży Wiatrów: cała, ul. Rzemieślników: cała, ul. Z. Stypułkowskiego: cała, ul. Topazowa: cała, ul. Torfowa: cała, ul. Ustronna: cała, ul. Uznamska: cała, ul. Wilków Morskich: cała, ul. Wolińska: cała, ul. Wschodnia: cała, ul. Wyspowa: cała, ul. Ziemiańska: cała

Obwód 905 - ul. Mieszka I 7 (Szkoła Podstawowa nr 58 Im. Tadeusza Gajcego) - ul. P. Bardowskiego: cała, ul. Beczkowa: cała, ul. Birżańska: cała, ul. Boruty: cała, ul. Bukowiecka: od nr 33 do nr 73 ul. Chemiczna: cała, ul. Ciemna: cała, ul. Ciżemki: cała, ul. Dziewanny: cała, ul. Dźwińska: cała, ul. Grobelska: cała, ul. Hutnicza: cała, ul. Janowiecka: cała, ul. Jeleniogórska: cała, ul. Jesiotrowa: cała, ul. Józefowska: cała, ul. Klementowicka: cała, ul. Klukowska: cała, ul. Krzewna: cała, ul. Księżnej Anny: cała, ul. Lniana: cała, ul. Ludwicka: cała, ul. Łubinowa: cała, ul. Matuszewska: cała, ul. Mieszka I: cała, ul. Miłosierna: cała, ul. Montwiłłowska: cała, ul. Naczelnikowska: cała, ul. Nałęcz: cała, ul. Niedotrzymska: cała, ul. Niesulicka: cała, ul. Nieświeska: cała, ul. Ołycka: cała, ul. Palmirska: cała, ul. Pohulanka: cała, ul. Ponarska: cała, ul. Przecławska: cała, ul. Rybieńska: cała, ul. Rzeczna: cała, ul. Sępolińska: cała, ul. Siarczana: cała, ul. Skorpiona: cała, ul. Sterdyńska: cała, ul. Swojska: cała, ul. Szklana: cała, ul. gen. T. Rozwadowskiego: cała, ul. Trojanowska: cała, ul. Utrata: cała, ul. Wierna: cała, ul. Wszeborska: cała, ul. Zabraniecka: cała, ul. Zamkowa: cała, ul. Zgrzebna: cała ul. Księcia Ziemowita: od nr 2 do nr 82, 82A, ul. Żmudzka: cała

Obwody wyborcze na Targówku

Obwód 906 - ul. Radzymińska 227 (Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego) - ul. Agatowa: cała, ul. Amelińska: cała, ul. Ametystowa: cała, ul. Bajeczna: cała, ul. Bukowiecka: od nr 2 do nr 32 , ul. Hebanowa: cała, ul. Kaktusowa: cała, ul. Konarowa: cała, ul. Koszalińska: cała, ul. Krzesiwa: cała, ul. Lewinowska: cała, ul. Nefrytowa: cała, ul. Rzewińska: cała, ul. Strużańska: cała, ul. Szmaragdowa: cała, ul. Tarnogórska: cała, ul. Tużycka: cała, ul. Wolbromska: cała, ul. Wyborna: cała

Obwód 907 - ul. Samarytanka 11A (Szkoła Podstawowa nr 52 im. Macieja Aleksego) - ul. Sz. Askenazego: cała, ul. Błędowska: cała, ul. T. Korzona od nr 111 do nr 117, ul. Kościeliska: cała, ul. Krośniewicka: cała, ul. Miedza: cała, ul. Niwa cała, ul. Płosa: cała, ul.Rembrandta: cała ,ul. Remontowa: cała, A. Solińskiego: cała, ul. Spójni: cała, ul. Wojskowa: cała, ul. Żyzna: cała

Obwód 908 - ul. Zamiejska 1 (Klub „Nasz Klub” Osiedle „Generalska”) - ul. Deszczowa: cała, ul. Kraśnicka: cała, ul. Promienna: cała, ul. Spytka z Melsztyna: cała, ul. T. Piecyka: cała, ul. Zamiejska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 17 , strona parzysta od nr 6 do nr 24

Obwód 909 - ul. Trocka 4 (Szkoła Podstawowa Nr 377 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”) -ul. Bieżuńska: cała, ul. A . Gajkowicza: od nr 1 do nr 15, 17, 19, ul. Janinówka: 14, ul. Mokra: cała, ul. Radzymińska: 126, 128, 140, 150, ul. Rajgrodzka: cała, ul. J. Szczepanika: cała

Obwód 910 - ul. Gościeradowska 18/20 (Szkoła Podstawowa nr 28 Im. Stefana Żeromskiego) - ul. Borzymowska: cała, ul. Chyrowska: cała, ul. Dalanowska: cała, ul.Kolonijna: cała, ul. Kołowa: cała, ul. T. Korzona: oprócz nr od 111 do nr 117, ul. Lusińska: cała, ul. Motycka: cała, ul. Orańska: cała ul. Orłowska: cała, ul. Stojanowska: cała, ul. Złotopolska: 10, 11, 13, 15

Obwód 911 - ul. Remiszewska 40 (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 114 im. Jędrzeja Cierniaka) - ul. Fragment: cała, ul. Handlowa: cała, ul. Janinówka: od nr 1 do nr 47 nieparzyste, ul. Kuflewska: cała, ul. Remiszewska: cała

Obwód 912 - ul. Olgierda 35/41 (CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana) - ul. Cmentarna: cała, ul. Gościeradowska: cała, ul. Myszkowska: cała, ul. Obwodowa: cała, ul. Olgierda: cała, ul. Podobna: cała, ul. św. Cecylii: cała, ul. ks. P. Skargi: 4, 5, 6, 7, 9, 11, ul. Tykocińska: cała, ul. Wejherowska: cała, ul. św. Wincentego: od nr 38 do nr 84, ul. Złotopolska: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8

Obwód 913 - ul. Remiszewska 40 (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 114 im. Jędrzeja Cierniaka) - ul. Barkocińska: cała, ul. Goławicka: 3, 4, 5, 7, 9, 11, ul. Gorzykowska: cała, ul. Hodowlana: cała, ul. M. Ossowskiego: cała, ul. Pratulińska: cała, ul. Prałatowska: cała, ul. Święciańska: cała

Obwód 914 - ul. Oszmiańska 23/25 (XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa Kuli) - ul. Biruty: cała, ul. Cynowa: cała, ul. Horodelska: cała, ul. Lidzka: cała, ul. Kuniecka: cała, ul. Oszmiańska: cała, ul. Pińska: cała, ul. Plantowa: cała, ul. Poleska: cała, ul. Pszenna: cała, ul. Praska: cała, ul. II Rejonu AK: cała, ul. Rogowska: cała, ul. Rzeszowska: cała, ul. ks. P. Skargi: od nr 56 do nr 72, ul. Świdnicka: cała, ul. św. Wincentego: od nr 14 do nr 32, ul. Witebska: cała, ul. Węgrowska: cała

Obwód 915 - ul. Oszmiańska 23/25 (XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa Kuli) - ul. Smoleńska: cała, ul. 11-go Listopada: 70, 70A

Obwód 916 - ul. Goławicka 1 (Klub „Pinokio” Osiedle Targówek) - ul. Goławicka: 1, ul. H. Junkiewicz: cała, ul. Radzymińska: od nr 93 do nr 113

Obwód 917 - ul. Bartnicza 2 (Zespół Szkół Nr 41) - ul. Bolesławicka: 3A, 10, 10/12, 11, 12, 13, 15, 16A, 17, 18, ul. Julianowska: cała, ul. Krzywińska: cała, ul. Łąkocińska: cała, ul. Majowa: cała, ul. Nieszawska: cała, ul. M. K. Ogińskiego: 9, 13, 22A, 22B, 22C, 22D, 22E, 28, 30, ul. Poborzańska: 7, 9, 9B, 15, 20, 21 ,23, 27, 37,39, 41, 43,43A, 45, 45A, ul. Siedzibna: cała

Obwód 918 - ul. Bartnicza 8 (Szkoła Podstawowa Nr 378 im. Ignacego Jana Paderewskiego) - ul. Bolesławicka: strona nieparzysta od nr 19 do nr 33, 51, 51B, 53, 55, 57, 59 i strona parzysta od nr 20 do nr 24, 28, 30 , 30 A,32, 34, 36, 38, 40, 74, 80, ul. Baryczków: cała, ul. Kurpiowska: cała, ul. Myszyniecka: cała, ul. M . K. Ogińskiego: 11, ul. P . Wysockiego: 14, 15, 16, 18, 20, 23

Obwód 919 - ul. Krakusa 2 (Szkoła Podstawowa Nr 298 im. Jana Kasprowicza) - ul. Bazyliańska: 8, 16A, 18, ul. Goworowska: cała, ul. Krakusa: cała, ul. Liwska: cała, ul. Niemeńska: cała, ul. M. K. Ogińskiego: 24, ul. Rembielińska: 15, 17, 19, ul. Zagraniczna: cała, ul. Żytomierska: cała

Obwód 920 - ul. P. Wysockigo 11 (Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek m.st.Warszawy) - ul. Kiejstuta: cała, ul. W. Syrokomli: 1A, 2, 5, 5D, 7/13, 8, 10, 15/19, 25, 27, 29, 29A, 29B, 31, 31A, 31B, 35, 37B, 39, 39A, 39B, ul. P. Wysockiego: 2, 4, 5, 6A, 6D, 8, 9, 9A, 9B, 11

Obwód 921 - ul. Bartnicza 2 (Zespół Szkół Nr 41) - ul. Budowlana: cała, ul. Matki Teresy z Kalkuty: cała, ul. św. J. Odrowąża: cała, ul. M. K. Ogińskiego: 1, 1A, 3, 5, 6, 7, 7A, 10, 10A, 10B, 10C, 14, ul. Oliwska: cała, ul. Palestyńska: cała, ul. Pożarowa: 3, 3A, 3B , ul. Staniewicka: cała, ul. W. Syrokomli: 21, 22, 23, 24, 28, 28A, 28B, 28C, 28D, 28E

Komisje wyborcze na Targówku

Obwód 922 - ul. św. Hieronima 2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 275 im. Artura Oppmana) - ul. Rembielińska: 21A, 23, ul. Skrajna: cała, ul. Słubicka: cała, ul. Suwalska: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, ul. Toruńska: strona parzysta od nr 52 do nr 74,

Obwód 923 - ul. św. Hieronima 2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 275 im. Artura Oppmana) - ul. Bazyliańska: 3, 3A, 5, 7, 12, ul. Jarosławska: cała, ul. św. Hieronima: 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 8, 9, ul. Wybrańska: cała, ul. P. Wysockiego: 22, 24, 26, 27, 32A, 44, 45, 47

Obwód 924 - ul. Bartnicza 8 (Szkoła Podstawowa Nr 378 im. Ignacego Jana Paderewskiego) - ul. Bartnicza: cała, ul. Bolesławicka: 26, 41/43, ul. Nadwiślańska: cała, ul. Poborzańska: 2, 4, 8, 25, 33

Obwód 925 - ul. Krasiczyńska 4/6 (Szkoła Podstawowa nr 380 im.Jana Pawła II) - ul. Malborska: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 12B, 14, 14A, 14B, 14C, 14D, 15, 15A,16,16A,16B,16C,16D,16E,16F

Obwód 926 - ul. Krakusa 2 (Szkoła Podstawowa Nr 298 im. Jana Kasprowicza) - ul. L. Kondratowicza: 4, 4A, 4B, 4C

Obwód 927 - ul. Bartnicza 8 (Szkoła Podstawowa Nr 378 im. Ignacego Jana Paderewskiego) - ul. Rembielińska: 3, 5, 10, 10A, 10B, 10C, 12, 13, 14, 20, 28, 28A, 28B

Obwód 928 - ul. Balkonowa 4 (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 42 im. K. I. Gałczyńskiego) - ul. Balkonowa: cała, ul. Chodecka: 1, 1A, 3A, ul. Rembielińska 2 i 4

Obwód 929 - ul. św. Wincentego 87 (Ośrodek Pomocy Społecznej) świetlica I piętro - ul. św. Wincentego: 87, 89, ul. S. Bolivara: cała, ul. Chodecka: 2, 6, 8, ul. Żuromińska: strona parzysta od nr 2 do nr 16

Obwód 930 - ul. Balkonowa 4 (Przychodnia Rehabilitacyjna dla Dzieci i Młodzieży) - ul. Wyszogrodzka: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Obwód 931 - ul. Balkonowa 4 (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 42 im. K. I. Gałczyńskiego) - ul. Wyszogrodzka: 10, 12, 14, 16, ul. Rembielińska 6, 6A, 6B, 8A

Obwód 932 - ul. Żuromińska 4 (XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego) - ul. F. Groëra: cała, ul. L. Kondratowicza: 18, 22, ul. Żuromińska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 19

Obwód 933 - ul. Krasiczyńska 4/6 (Szkoła Podstawowa nr 380 im.Jana Pawła II) - ul. Krasiczyńska: 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ul. L. Kondratowicza: 37 ,41, 43, 45, ul. Krasiczyńska: 6, 8, 10, ul. W. Tokarza: cała

Obwód 934 - ul. Żuromińska 4 (XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego) - ul. Na Grobli: cała, ul. św. Wincentego: 92, 110, 112, 114, ul. Zielone Zacisze: cała

Obwód 935 - ul. Krasiczyńska 4/6 (Szkoła Podstawowa nr 380 im.Jana Pawła II) - ul. Głębocka: cała (w granicach administracyjnych dzielnicy) ul. L. Kondratowicza: 59, 61, 61A, 61B, 63, 63A, 63B, 63C, 65, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, 65F, ul. A. Kowalskiego: cała, ul. Ostródzka strona parzysta do nr 48 i strona nieparzysta do nr 51 , ul. Przy Grodzisku: cała, ul. św. Wincentego: strona parzysta od nr 120 do nr 128G, 130

Obwód 936 - ul. Łabiszyńska 20A (Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st.Warszawy w Dzielnicy Targówek) - ul. Łabiszyńska: 21A, 21AF, 23, 23A, 23F, ul. Toruńska: 78, 80, 82, 84

Obwód 937 - ul. Suwalska 29 (Szkoła Podstawowa Nr 277 im. Elizy Orzeszkowej) - ul. L. Kondratowicza: 8, 11, 13, 15, 17, 19, ul. Suwalska: 29, 31, 36A, 36B, 36C, 36D, 36E, 38, 40

Obwód 938 - ul. Turmoncka 20 (Szkoła Podstawowa 285 im.Jana Marcina Szancera) - ul. Chodecka: 16, 18, 21, ul. Krasnobrodzka: 2, 4, 6

Obwód 939 - ul. Turmoncka 20 (Szkoła Podstawowa 285 im.Jana Marcina Szancera) - ul. Krasnobrodzka: 8, 10, 12, 15, 17, ul. Łojewska: 1, 5, 7, 9

Obwód 940 - ul. Turmoncka 20 (Szkoła Podstawowa 285 im.Jana Marcina Szancera) - ul. Krasnobrodzka: 13, 19, 19A, 21, ul. Rzepichy: cała

Obwód 941 - ul. Turmoncka 2 (Szkoła Podstawowa Nr 379 im. Szarych Szeregów) - ul. Łabiszyńska: 15, 17, 18, ul. Osiedlowa: cała, ul. Toruńska: 76, ul. Turmoncka: 2,9, ul. Suwalska: 18, ul. Łojewska: 4, 8, 12A, 12C, 14, 16, 20, 22, ul. Suwalska: 21, 22, 23, 24

Obwód 942 - ul. Suwalska 29 (Szkoła Podstawowa Nr 277 im. Elizy Orzeszkowej) - ul. Chodecka: 10, 12, 14, 15, ul. L. Kondratowicza: 23A, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 29, 29A, 31, ul. Łojewska: 10, 13, 15, 26, 28, 28A, ul. Suwalska: 26, 26A, 28, 30, 32, 34, 36, 39

Obwód 943 - ul. Łabiszyńska 20A (Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st.Warszawy w Dzielnicy Targówek) - ul. Turmoncka: 8, 10, 12, 14, 15, 15A, 16, 17, 17A, 19, 20, 22

Obwód 1150 - Ul. L.Kondratowicza 8 - Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp.z o.o