Wybory samorządowe 2018 w Warszawie: Gdzie głosować na Żoliborzu? Lokale wyborcze Żoliborz Warszawa LISTA

Gdzie głosować na Żoliborzu?

Obwód 331 - ul. J. Ch. Paska 10 (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9 ) - ul. Bieniewicka: cała, ul. H. Dembińskiego: cała, ul. J. Gawińskiego: cała, ul. Gdańska: strona parzysta od nr 2 do nr 6B strona nieparzysta od nr 3 do nr 23, ul. E. Jelinka: cała, ul. Kolektorska: 10, 12, ul. W. Lutosławskiego: cała, ul. Marii Kazimiery: strona parzysta od nr 18 do nr 56, strona nieparzysta od nr 1 do nr 35, ul. K. Opalińskiego: cała, ul. J. Ch. Paska: cała, ul. F. Rymkiewicza: cała, ul. Skotnicka: cała, ul. ks. Z. Trószyńskiego: cała, ul. S. Twardowskiego: cała

Obwód 332 - ul. Mścisławska 1(Szkoła Podstawowa nr 65) - ul. Barszczewska: cała, ul. A. Mickiewicza: 64, 66, 67, 69, 70, 76, ul. Potocka: 2A, 4, 6, 8, ul. Smoszewska: cała, ul. Tylżycka: cała

Obwód 333 - ul. H. Siemiradzkiego 2 (Szkoła Główna Służby Pożarniczej) - ul. A. Cieszkowskiego: cała, ul. E. Drużbackiej: cała , ul. Krechowiecka: cała, pl. J. Lelewela: cały, ul. A. Mickiewicza: strona nieparzysta od nr 33A do nr 65, 71, ul. H. Modrzejewskiej: cała, ul. Potocka: strona nieparzysta od nr 19 do nr 37, strona parzysta od nr 42 do nr 60, ul. H. Siemiradzkiego: cała, ul. J. Słowackiego: 12, 20, 22, 32/36, 38/46, 52/54, ul. L. Solskiego: cała, ul. K. Szajnochy: cała, ul. L. Wawrzyńskiej: cała , pl. T. W. Wilsona: cały

Obwód 334 - ul. Mścisławska 1(Szkoła Podstawowa nr 65) - ul. F. Bohomolca: cała, ul. Bytomska: cała, ul. Drohicka: cała, ul. A. Dygasińskiego: strona nieparzysta od nr 27 do nr 49A, strona parzysta od nr 28 do nr 76, ul. M. Gomółki: cała, ul. Gwiaździsta: strona nieparzysta od nr 5 do nr 15A, strona parzysta 20, ul. F. Kniaźnina: cała, ul. Małogoska: cała, ul. A. Mickiewicza: strona parzysta od nr 32 do nr 62, 72, 74, ul. Mścisławska: cała, ul. Mysłowicka: cała, ul. Potocka: strona nieparzysta od nr 1 do nr 13, ul. K. Promyka: strona nieparzysta od nr 9 do nr 43, ul. Cz. L. Rybińskiego: cała, ul. J. Sułkowskiego: strona parzysta od nr 22 do nr 36, strona nieparzysta od nr 25/27 do nr 37, ul. J. Święcickiego: cała, ul. Tucholska: strona nieparzysta od nr 19 do nr 39/41, strona parzysta od nr 22 do nr 28, ul. Wybrzeże Gdyńskie: 1

Obwód 335 - ul. Cz. L. Rybińskiego 2 (Przedszkole nr 212) - ul. A. Dygasińskiego: strona nieparzysta od nr 1 do nr 25, strona parzysta od nr 10 do nr 26, ul. Dziennikarska: cała, ul. F. Karpińskiego: cała, ul. K. Koźmiana: cała, ul. Z. Krasińskiego: 2/4/6, 2A, 8, 10, ul. A. Mickiewicza: 30, ul. K. Promyka: 1, 3, 5, ul. J. Sułkowskiego: strona nieparzysta od nr 1 do nr 19, strona parzysta od nr 2 do nr 20, ul. Tucholska: strona nieparzysta od nr 9 do nr 13, strona parzysta od nr 2 do nr 16

Obwód 336 - ul. Włościańska 35 (Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3) - ul. Włościańska: cała

Obwód 337 - ul. Braci Załuskich 1 (Szkoła Podstawowa nr 267) - ul. Braci Załuskich: 1, 3, 3A, 11, ul. W. Broniewskiego: strona parzysta od nr 20 do nr 26

Obwód 338 - ul. Włościańska 35 (Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3) - ul. P. Gojawiczyńskiej: cała, ul. ks. J. Popiełuszki: 17, 17A, 17B, 17C, ul. S. Tołwińskiego: cała

Obwód 339 - ul. Sierpecka 9A (Przedszkole nr 131) - ul. H. Czaki: cała, ul. M. Sarbiewskiego: cała, ul. Sierpecka: cała, ul. J. Słowackiego: 15/19, 25, 27/33, ul. P. Suzina: cała, ul. ks. J. Popiełuszki: 14, 16

Obwód 340 - ul. Braci Załuskich 1 (Szkoła Podstawowa nr 267) - ul. Braci Załuskich: 2, 4, 6, ul. W. Broniewskiego: 14, 16, 16A, ul. Z. Krasińskiego: strona parzysta od nr 26 do nr 34A, ul. Sady Żoliborskie: cała

Obwód 341 - ul. Filarecka 2 (Gimnazjum nr 56) - ul. Filarecka: cała, ul. Z. Krasińskiego: 14, 16, 18, ul. A. Próchnika: cała, ul. J. Słowackiego: 5/13, ul. T. Toeplitza: cała

Obwód 342 - ul. ks. J. Popiełuszki 5 (Zespół Szkół Nr 53) - ul. A. German: cała, ul. Z. Krasińskiego: 20, ul. ks. J. Popiełuszki: 11, 11A, 13, ul. L. Rydygiera: strona nieparzysta od nr 9A do końca, strona parzysta od nr 6 do końca

Obwód 343 - ul. ks. J. Popiełuszki 5 (Zespół Szkół Nr 53) - ul. W. Broniewskiego: 4, 6, 8A, ul. Z. Krasińskiego: strona nieparzysta od nr 31 do nr 39, ul. ks. J. Popiełuszki: 1, 3, 5, 7, 7A

Obwód 344 - ul. Przasnyska 18A (Szkoła Podstawowa nr 92) - ul. W. Broniewskiego: 33, ul. Elbląska: strona nieparzysta od nr 55 do nr 67, ul. Izabelli: cała, ul. Saperska: cała

Obwodowe komisje wyborcze na Żoliborzu

Obwód 345 - ul. Elbląska 51(Zespół Szkół Nr 54)(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych) - ul. Dolnośląska: cała, ul. Elbląska: strona nieparzysta od nr 5 do nr 7B, od nr 37 do nr 51, ul. Głogowska: cała, ul. Jasnodworska: cała, ul. Opalińska: cała, ul. Pionierska: cała, ul. Powązkowska: 68, 70, 80, ul. Sybilli: cała

Obwód 346 - ul. Przasnyska 18A (Szkoła Podstawowa nr 92) - ul. W. Broniewskiego: strona nieparzysta od nr 11A do nr 23, ul. Elbląska: strona parzysta od nr 2 do nr 28A, ul. Z. Krasińskiego: 56, 59, 59A, 61, 63, ul. Powązkowska: 7/13, 13B, 44, 44B, ul. Przasnyska:7, 11, 11A 17, 18, 18A 20, 20A 22, 24

Obwód 347 - ul. W. Broniewskiego 9D (Przedszkole nr 87) (lokal dostosowany do potrzeb

wyborców niepełnosprawnych) - ul. W. Broniewskiego: 9A, 9E, 11, ul. Z. Krasińskiego: strona parzysta od nr 38 do nr 42, ul. Przasnyska: 9, strona parzysta od nr 10 do nr 16C

Obwód 348 - ul. S. Wyspiańskiego 6/8 (Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów) (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych) - pl. D. Henkla: cały, ul. ks. J. Popiełuszki: strona parzysta od nr 2 do nr 8, ul. S. Wyspiańskiego: cała

Obwód 349 - ul. A. Felińskiego 15 (I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi) (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych) - ul. K. Brodzińskiego: cała, ul. A. Felińskiego: strona nieparzysta od nr 21 do nr 39, ul. S. Hozjusza: cała, ul. W. Kochowskiego: cała, ul. J. Kossaka: cała, ul. J. Kozietulskiego: cała, ul. Z. Krasińskiego: strona nieparzysta od nr 21 do nr 29, ul. J. Lechonia: cała, ul. W. Niegolewskiego: cała, ul. Podstarościch: cała, ul. H. Wieniawskiego: cała, al. Wojska Polskiego: strona parzysta od nr 28 do nr 58

Obwód 350 - ul. A. Felińskiego 15 (I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi) (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych) - ul. A. Felińskiego: strona parzysta od nr 18 do nr 56, ul. A. Mickiewicza: 25, 27, ul. L. Mierosławskiego: strona parzysta od nr 18 do nr 26, strona nieparzysta od nr 21 do nr 31, al. Wojska Polskiego: strona parzysta od nr 18 do nr 26, ul. S. Pogonowskiego: cała

Obwód 351 - ul. Z. Krasińskiego 1 (Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4) - ul. S. Czarnieckiego: strona nieparzysta od nr 11 do nr 65, strona parzysta od nr 18 do nr 90A, ul. J. Ejsmonda: cała, ul. Forteczna: cała, ul. J. Hauke-Bosaka: cała, pl. Inwalidów: 4/6/8, 10, ul. A. Jakiela: cała, ul. Kaniowska: cała, ul. Z. Krasińskiego: strona nieparzysta od nr 1 do nr 13, ul. A. Mickiewicza: strona parzysta od nr 22 do nr 28, ul. L. Mierosławskiego: strona nieparzysta od nr 1 do nr 19, strona parzysta od nr 2 do nr 14, ul. A. Munka: cała, ul. Skazańców: cała, pl. Słoneczny: cały, ul. J. Szaniawskiego: cała, ul. Śmiała: strona parzysta od nr 30 do nr 74, strona nieparzysta od nr 31 do nr 79A, al. Wojska Polskiego: strona parzysta od nr 2 do nr 12

Obwód 352 - ul. Or-Ota 5 (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68) (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych) - ul. Ł. Gołębiowskiego: cała, ul. L. Rydygiera: strona nieparzysta od nr 1 do nr 7A, strona parzysta od nr 2 do nr 4, ul. ks. T. Boguckiego: cała, al. Wojska Polskiego: 35, 37, 39, 41, ul. gen. J. Zajączka: strona nieparzysta od nr 15 do nr 27 i 40

Obwód 353 - ul. gen. J. Zajączka 7 (Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych) - ul. Bitwy pod Rokitną: cała, ul. S. Czarnieckiego: strona nieparzysta od nr 1 do nr 7, strona parzysta od nr 2 do nr 10, ul. A. Felińskiego: strona nieparzysta od nr 1 do nr 15, strona parzysta od nr 2 do nr 14, pl. Inwalidów: 3, 5, ul. L. Lisa-Kuli: cała, ul. A. Mickiewicza: strona nieparzysta od nr 9 do nr 23, al. Wojska Polskiego: strona nieparzysta od nr 17 do nr 31, ul. gen. J. Zajączka: strona nieparzysta od nr 7 do nr 11C, strona parzysta od nr 22 do nr 34

Obwód 354 - al. Wojska Polskiego 1A (Gimnazjum nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi) - ul. Dymińska: 3, 9, 9B, 13, ul. A. Mickiewicza: strona parzysta od nr 18 do nr 20, ul. Śmiała: 1/3, 4/18, 5/7, 22, 23, 24, 25, 26, al. Wojska Polskiego: strona nieparzysta od nr 1 do nr 13, ul. gen. J. Zajączka: 8, 12/16

Obwód 355 - al. Wojska Polskiego 1A (Gimnazjum nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi) - ul. Dymińska: strona parzysta od nr 2 do nr 10A, ul. R. Krajewskiego: cała, ul. A. Mickiewicza: strona parzysta od nr 4 do nr 16, ul. gen. J. Zajączka: 1/5