Wybory samorządowe 2018 w Warszawie: Gdzie głosować na Białołęce? Lokale wyborcze Białołęka Warszawa LISTA

Wybory 2018 komisje wyborcze na Białołęce

Tegoroczne wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 21 października. Gdyby konieczne okazało się

przeprowadzenie drugiej tury, zaplanowano ją na niedzielę dwa tygodnie później - 4 listopada. Podczas wyborów swoje głosy będziecie mogli oddać nie tylko na prezydenta Warszawy, ale również na członków Rady m.st. Warszawy, Rady Dzielnic i Sejmików Województwa Mazowieckiego

W jaki sposób wygląda głosowanie na Białołęce? Dzielnicę podzielono administracyjnie na 53 obwody wyborcze. Do każdego z tych obwodów przypisano lokal wyborczy, w którym mieszkańcy okolicznych ulic będą oddawać swoje głosy w październikowych wyborach. Dokładną listę, w której wyszczególniamy wszystkie obwody oraz przynależące do nich ulice i lokale wyborcze znajdziecie poniżej.

Gdzie głosować na Białołęce?

Obwód 850 - ul. Głębocka 66 (Szkoła Podstawowa nr 356) - ul. Skarbka z Gór: strona nieparzysta od nr 1 do nr 49, ul. Tajemna: cała

Obwód 851 - ul. Leszczynowa 5 (Szkoła Podstawowa nr 118) - ul. Delfina: cała, ul. Dorodna: cała, ul. Familijna: cała, ul. Gołdapska: cała, ul. Igrzyskowa: cała, ul. Kasztanowa: cała, ul. Klembowska: cała, ul. Konwaliowa: cała, ul. Ku Rzece: cała, ul. Laurowa: cała, ul. Leszczynowa: cała, ul. Masztowa: cała, ul. Mirocińska: cała, ul. Modlińska: strona nieparzysta od nr 15 do nr 55, ul. Myśliborska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 83 i strona parzysta od nr 2 do nr 92R, ul. Piechocka: cała, ul. Płużnicka: cała, ul. Portowa: cała, ul. Przaśna: cała, ul. Szczupacza: cała, ul. Świderska: strona nieparzysta i parzysta od nr 1 do nr 99, ul. Zabłocka: cała, ul. Zakątna: cała, ul. Zarzecze: cała, ul. Żerańska: cała, ul. Życzliwa: cała

Obwód 852 - ul. Vincenta van Gogha 1 (CV Liceum Ogólnokształcące) - ul. Wittiga: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

Obwód 853 - ul. Porajów 3 (Szkoła Podstawowa nr 314) - ul. Kościeszów: cała, ul. Leliwitów: cała, ul. Modlińska: strona nieparzysta od nr 57 do nr 195, ul. Obrazkowa: cała, ul. Pałuków: cała, ul. Porajów: cała, ul. Szafrańców: cała, ul. Szczęśliwa: cała

Obwód 854 - ul. Vincenta van Gogha 1 (CV Liceum Ogólnokształcące) - ul. R. Maciejewskiego: cała, ul. P. Picassa: 1, 3, 5, 7, 9, 11, ul. Płudowska: cała, ul. Świderska: strona parzysta i nieparzysta od nr 100 do końca

Obwód 855 - ul. Vincenta van Gogha 1 (CV Liceum Ogólnokształcące) - ul. Gębicka: cała, ul. P. Picassa: 13, ul. V. van Gogha: cała

Obwód 856 - ul. Porajów 3 (Szkoła Podstawowa nr 314) - ul. Nagodziców: cała, ul. Śreniawitów: 8, 10, 12

Obwód 857 - ul. Porajów 3 (Szkoła Podstawowa nr 314) - ul. Śreniawitów: 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7

Obwód 858 - ul. Porajów 3 (Szkoła Podstawowa nr 314) - ul. J. Antalla: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11

Obwód 859 - ul. Kobiałka 49 (Szkoła Podstawowa nr 31) -ul. Aroniowa: cała, ul. Bobrowa: cała, ul. Calineczki: cała, ul. Cudne Manowce: cała, ul. Cytrusowa: cała, ul. Długorzeczna: cała, ul. Fajna: cała, ul. Jarzębinowa: cała, ul. Jelonka: cała, ul. Kawkowizna: cała, ul. Konturowa: cała, ul. Małego Księcia: cała, ul. Małej Żabki: cała, ul. Mańkowska: cała, ul. Misia Uszatka: cała, ul. Mochtyńska: cała, ul. Olesin: cała, ul. Ostoja: cała, ul. Ostródzka: strona parzysta od nr 228 do końca i strona nieparzysta od nr 227 do końca, ul. Płochocińska: strona parzysta i nieparzysta od nr 66 do końca, ul. Polnego Wiatru: cała, ul. Poręby: cała, ul. Przejezdna: cała, ul. Rajgrasowa: cała, ul. Sielska: cała, ul. Słodka: cała, ul. Stuletnia: cała, ul. Stumilowy Las: cała, ul. Traszki: cała, ul. Tymotki: cała, ul. A. Vivaldiego: cała ul. Wilkowiecka: cała, ul. Wojdyńska: cała, ul. Złotej Rybki: cała

Obwód 860 - ul. Juranda ze Spychowa 10 (Szkoła Podstawowa nr 231) - ul. Annopol: cała, ul. Artyleryjska: cała, ul. Bałtycka: cała, ul. Babinicza: cała, ul. H. Billewicza: cała, ul. Bogoriów: cała, ul. Daniszewska: cała, ul. Danusi: cała, ul. Dobka z Oleśnicy: cała, ul. Dziwna: cała, ul. Eskimoska: cała, ul. M. Faradaya: cała, ul. Gryfitów: cała, ul. Hajduczka: cała, ul. M. Hemara: cała, ul. Inowłodzka: cała, ul. Kamykowa: cała, ul. Ketlinga: cała, ul. Kominkowa: cała, ul. Kopijników: cała, ul. Księcia Jaremy: cała, ul. Kuszników: cała, ul. Lapońska: cała, ul. Maćka z Bogdańca: cała, ul. Małego Rycerza: cała, ul. Małopolska: cała, ul. Małych Dębów: cała, ul. św. Marii Magdaleny: cała, ul. Mikołaja z Długolasu: cała, ul. Ojca Aniceta: cała, ul. Odlewnicza: cała, ul. Oleńki: cała, ul. Piasta Kołodzieja: cała, ul. Pisankowa: cała, ul. Płochocińska: strona nieparzysta i parzysta od nr 25 do nr 65, ul. Pośrednia: cała, ul. Proletariatczyków: cała, ul. Przyjazna: cała, ul. Przy Kanale: cała, ul. Przykoszarowa: cała, ul. Reniferowa: cała, ul. Rzędziana: cała, ul. Staropolska: cała, ul. Stębarska: cała, ul. Szlachecka: cała, ul. Toporczyków: cała, ul. Twórcza: cała, ul. Warzelnicza: cała, ul. Wenecka: cała, ul. Wielkiego Dębu: cała, ul. Wierzbiny: cała, ul. Wiśniowy Sad: cała, ul. P. Włodkowica: cała, ul. Współczesna: cała, ul. Zapłotek: cała, ul. Zasieki: cała, ul. Zbożowa: cała, ul. Zbyszka z Bogdańca: cała, ul. Zdziarska: cała, ul. Zmyślona: cała

Obwód 861 - ul. Głębocka 66 (Szkoła Podstawowa nr 356) - ul. Astrowa: cała, ul. Geodezyjna: cała, ul. Geometryczna: cała, ul. Jasiniec: cała, ul. Kartograficzna: cała, ul. Konik Polny: cała, ul. Magiczna: cała, ul. Małej Brzozy: cała, ul. Podwójna: cała, ul. Przy Trasie: cała

Obwód 862 - ul. Leszczynowa 5 (Szkoła Podstawowa nr 118) - ul. Druciana: cała, ul. Ekspresowa: cała, ul. Elektronowa: cała, ul. A. Fleminga: strona nieparzysta i parzysta od nr 1 do nr 20C, ul. Huczna: cała, ul. M. Kątskiego: cała, ul. J. Kowalczyka: cała, ul. Krzyżówki: cała, ul. Liczydło: cała, ul. Łopianowa: cała, ul. Marcelińska: cała, ul. Mestwina: cała, ul. Modlińska: strona parzysta od nr 6 do nr 96, ul. Morelowa: cała, ul. Nastawnicza: cała, ul. Płochocińska: strona nieparzysta i parzysta od nr 1 do nr 24, ul. Soczewkowa: cała, ul. Spedycyjna: cała, ul. Tarasowa: cała, ul. Wartka: cała, ul. Żubowiecka: cała

Obwód 863 - ul. Zaułek 34 (Szkoła Podstawowa nr 112) - ul. Atrakcyjna: cała, ul. V. Belliniego: cała, ul. L. Berensona: strona parzysta od nr 2 do końca, ul. A. Corellego: cała, ul. Dudka: cała, ul. Kawki: cała, ul. Kąty Grodziskie: cała, ul. Kumaka: cała, ul. Pszeniczna: cała, ul. Przyrodnicza: cała, ul. G. Pucciniego: cała, ul. G. Rossiniego: cała, ul. D. Scarlattiego: cała, ul. Spichrzowa: cała, ul. Stogi: cała, ul. G. Verdiego: cała, ul. Zaskrońca: cała

Obwód 864 - ul. Porajów 3 (Szkoła Podstawowa nr 314) - ul. Atutowa: strona nieparzysta od nr 1 do nr 13A, ul. W. Świętosławskiego: cała

Obwód 865 - ul. Erazma z Zakroczymia 15 (Szkoła Podstawowa nr 344) - ul. Myśliborska: strona nieparzysta od nr 85 do końca i strona parzysta od nr 94 do końca

Obwód 866 - ul. F. Pancera 3 (Przedszkole nr 65) - ul. F. Pancera: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Obwód 867 - ul. F. Pancera 3 (Przedszkole nr 65) - ul. Ćmielowska: cała, ul. F. Pancera: 13, 14, 15, 16, 16A, 17, 18, 22, ul. Światowida: strona nieparzysta od nr 1 do nr 49B i strona parzysta od nr 2 do nr 56

Obwód 868 - ul. Erazma z Zakroczymia 15 (Szkoła Podstawowa nr 344) - ul. Erazma z Zakroczymia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

Obwód 869 - ul. Erazma z Zakroczymia 15 (Szkoła Podstawowa nr 344) - ul. Ch. Botewa: od nr 1 do nr 4H, ul. Erazma z Zakroczymia: 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21

Obwód 870 - ul. Ceramiczna 11 (Szkoła Podstawowa nr 355) - ul. Ch. Botewa: 10 i 10a, ul. Ceramiczna: cała, ul. S. Jagmina: cała, ul. Kaflowa: cała, ul. Kącik: cała, ul. Majolikowa: cała, ul. Pani na Wiśniewie: cała, ul. Produkcyjna: cała, ul. Talarowa: cała

Gdzie głosować na Białołęce?

Obwód 871 - ul. Podróżnicza 11 (Szkoła Podstawowa nr 257) - ul. 15 Sierpnia: cała, ul. Braci Zawadzkich: cała, ul. Czarnocińska: cała, ul. Drogowa: cała, ul. Drożdżowa: cała, ul. Duninów: cała, ul. Dziatwy: cała, ul. A. Fleminga: strona nieparzysta i parzysta od nr 21 do końca , ul. Fortel: cała, ul. Klasyków: cała, ul. Kobierzycka: cała, ul. Kołacińska: cała, ul. Krokwi: cała, ul. Lucynowska: cała, ul. Marchołta: cała, ul. Modlińska: strona parzysta od nr 98 do nr 210, ul. Oczeretu: cała, ul. Pasieki: cała, ul. Podróżnicza: cała, ul. Połączona: cała, ul. Powałów: cała, ul. Pszczela: cała, ul. K. Pułaskiego: cała, ul. Rozewska: cała, ul. Samowarowa: cała, ul. Sąsiedzka: cała, ul. Skuterowa: cała, ul. Srebrnogórska: cała, ul. K. Szałasa: cała, ul. Szałwiowa: cała, ul. Szynowa: cała, ul. Uczniowska: cała, ul. Uniwersału: cała, ul. Wczele: cała, ul. Weteranów: cała, ul. Wiklinowa: cała, ul. Żywiczna: cała

Obwód 872 - ul. Przytulna 3 (Szkoła Podstawowa nr 367) - ul. Braniewska: cała, ul. Brzezińska: cała, ul. Chlubna: strona parzysta i nieparzysta od nr 70 do końca, ul. Dwusieczna: cała, ul. Henrykowska: cała, ul. Jabłoni: cała, ul. M. Jeżowskiego: od torów kolejowych do ul. J. Mehoffera, ul. Kłosowa: cała, ul. Lidzbarska: strona parzysta i nieparzysta od nr 22 do końca, ul. Łazanowicka: cała, ul. Łuczywo: cała, ul. J. Mehoffera: strona parzysta od nr 132 do końca i strona nieparzysta od nr 125 do końca, ul. Myśliwska: cała, ul. Na Przełaj: cała, ul. Piwoniowa: cała, ul. Polnych Kwiatów: strona nieparzysta i parzysta od nr 31 do końca, ul. Przytulna: cała, ul. Raciborska: cała, ul. Samosiejki: cała, ul. Starego Dębu: cała, ul. Szamotulska: cała, ul. Ślepa: cała, ul. Tapetowa: cała, ul. Wadowicka: cała, ul. Widna: cała, ul. Wyganowska: cała, ul. Zagrodecka: cała, ul. Zielony Zagajnik: cała

Obwód 873 - ul. Bohaterów 41 (Szkoła Podstawowa nr 110) - ul. Basetli: cała, ul. Błonie: cała, ul. Cichy Zakątek: cała, ul. Cieślewskich: cała, ul. Ciupagi: cała (bez nr 1 i 1B), ul. Czołowa: strona parzysta i nieparzysta od nr 36 do końca, ul. Epopei: cała, ul. Gaik: cała, ul. Gitarowa: cała, ul. Inna: cała, ul. W. Kaweckiej: cała, ul. L. Messal: cała, ul. Łazy: cała, ul. Majorki: cała, ul. Młyńska: cała, ul. P. Negri: cała, ul. Nowiny: cała, ul. Odłogi: cała, ul. Ogrody Przyjaciół: cała, ul. Operowa: cała, ul. Osieki: cała, ul. R. Palestera: cała, ul. Perkusyjna: cała, , ul. Z. Stojowskiego: cała, ul. Strunowa: cała, ul. Śpiewaków: cała, ul. W. Tetmajera: cała, ul. Waligóry: cała, ul. Warmińska: cała, ul. Werandowa: cała, ul. Wiolonczeli: cała, ul. Zegarynki: cała, ul. Żyrardowska: cała

Komisje wyborcze na Białołęce

Obwód 874 - ul. Bohaterów 41 (Szkoła Podstawowa nr 110) - ul. Ambaras: cała, ul. Arkony: cała, ul. Bohaterów: cała (bez nr 46/48), ul. Brzozowy Zagajnik: cała, ul. Cytadeli: cała, ul. Dylewska: cała, ul. Dynamiczna: cała, ul. Forsycji: cała, ul. Guńki: cała, ul. Insurekcji: cała, ul. Kazuńska: cała, ul. Kosobudzka: cała, ul. Koziołka: cała, ul. J. Kukuczki: cała, ul. Lidzbarska: strona nieparzysta i parzysta od nr 1 do nr 21, ul. Mazurska: cała, ul. Ołówkowa: cała, ul. Ornecka: strona nieparzysta i parzysta od nr 101 do końca, ul. Parowozowa: cała, ul. Pionierów: cała, ul. Piskląt: cała, ul. Pocztowa: cała, ul. Polnych Kwiatów: strona nieparzysta i parzysta od nr 1 do nr 30, ul. Przeździecka: cała, ul. Sadkowska: cała, ul. Sarenki: cała, ul. Sianokosów: cała, ul. Spadkowa: cała, ul. Szamocin: cała, ul. Uzdowska: cała, ul. Wałuszewska: cała, ul. Wykrot: cała, ul. Ziołowa: cała

Obwód 875 - ul. Marywilska 44C (Ośrodek Pomocy Społecznej) - ul. Borecka: cała, ul. Bruszewska: cała, ul. Celtów: cała, ul. Czołowa: strona nieparzysta i parzysta od nr 1 do nr 34Z, ul. Jeżowa: cała, ul. Kaczorowa: cała, ul. Kupiecka: cała, ul. Lemiesz: cała, ul. Łosia: cała, ul. Morwowa: cała, ul. Ornecka: strona nieparzysta i parzysta od nr 1 do nr 100A, ul. Płytowa: cała, ul. Pruszyńskich: cała, ul. Rybacka: cała, ul. Smugowa: cała, ul. Szklarniowa: cała, ul. Wikingów: cała, ul. Zakręcona: cała, ul. Złotych Dębów: cała, ul. Zyndrama z Maszkowic: cała

Obwód 876 - ul. Strumykowa 21A (Szkoła Podstawowa nr 342) - ul. A. Ciołkosza: cała, ul. Łącząca: cała, ul. gen. M. R. Štefánika: cała

Obwód 877 - ul. Strumykowa 21A (Szkoła Podstawowa nr 342) - ul. Książkowa: cała

Obwód 878 - ul. Strumykowa 21A (Szkoła Podstawowa nr 342) - ul. A. Pajdaka: cała, ul. Światowida: strona nieparzysta od nr 51 do końca i strona parzysta od nr 58 do końca

Obwód 879 - ul. Strumykowa 21A (Szkoła Podstawowa nr 342) - ul. Grzymalitów: cała, ul. Odkryta: strona nieparzysta od nr 1 do nr 39

Obwód 880 - ul. Strumykowa 21A (Szkoła Podstawowa nr 342) - ul. Dróżka: cała, ul. Strumykowa: cała

Obwód 881 - ul. Sprawna 35a (Filia Szkoły Podstawowej nr 154) - ul. Animuszu: cała, ul. Chlebowa: cała, ul. Chlubna: strona nieparzysta i parzysta od nr 1 do nr 69, ul. Ciechanowska: cała, ul. Czajki: cała, ul. Czystej Wody: cała, ul. Deseniowa: cała, ul. Dębinki: cała, ul. Dębowa: cała, ul. rtm. Z. Dunin-Wąsowicza: cała, ul. Gerberowa: cała, ul. Gladioli: cała, ul. Główna: cała, ul. J. Husa: cała, ul. M. Jeżowskiego: od ul. Deseniowej do torów kolejowych, ul. Kępa Tarchomińska: cała, ul. Kibiców: cała, ul. Kośby: cała, ul. Kwietniowa: cała, ul. Landwarowska: cała, ul. Lubczyka: cała, ul. Łanowa: cała, ul. Ławnicza: cała, ul. Łączna: cała, ul. Marmurowa: cała, ul. Mielnicka: cała, ul. Mławska: cała, ul. Modlińska: strona nieparzysta od nr 347 do końca i strona parzysta od nr 338 do końca, ul. Obrębowa: cała, ul. Platanowa: cała, ul. W. Poboga-Malinowskiego: cała, ul. Przylesie: cała, ul. Przyrzecze: cała ul. Pstra: cała, ul. Ruciańska: cała, ul. Skierdowska: cała, ul. Sortowa: cała, ul. Stasinek: cała, ul. Szawelska: cała, ul. Świerkowa: cała, ul. Wąska: cała, ul. Wieliszewska: cała, ul. Zawiślańska: cała, ul. Zielonych Traw: cała, ul. Żółta: cała

Obwód 882 - ul. Topolowa 15 (Filia Szkoły Podstawowej nr 342) - ul. Bieszczadzka: cała, ul. Boczańska: cała, ul. Czarodzieja: cała, ul. Czterolistnej Koniczynki: cała, ul. Fletniowa: cała, ul. Geograficzna: cała, ul. Grudowska: cała, ul. Kabrioletu: cała, ul. Karnicka: cała, ul. K. Kiersnowskiego: cała, ul. Łąkowa: cała, ul. J. Mehoffera: strona nieparzysta od nr 71 do nr 117 i strona parzysta od nr 72 do nr 122 (bez nr 72/74), ul. Modlińska: strona nieparzysta od nr 225 do nr 345 i strona parzysta od nr 212 do nr 336, ul. Orchowiecka: cała, ul. Papieska: cała, ul. Parcelacyjna: cała, ul. Podgórna: cała, ul. Podkładowa: cała, ul. Połoniny: cała, ul. Semaforowa: cała, ul. Stągiewna: cała, ul. Strzybnicka: cała, ul. J. Żiżki: cała

Zobacz też materiał z naszej wizyty w Galerii Północnej na Białołęce: