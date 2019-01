Wybory samorządowe 2018 w Warszawie: Gdzie głosować na Pradze Południe? Lokale wyborcze Praga Południe Warszawa LISTA

W jaki sposób wygląda głosowanie na Pradze Południe? Dzielnica została podzielona aż na 84 obwody wyborcze. Dokładną listę, w której wyszczególniamy wszystkie obwody oraz przynależące do nich ulice i lokale wyborcze znajdziecie poniżej.

Gdzie głosować na Pradze Południe?

Obwód 401 - LXXII Liceum Ogólnokształcące im. Jakuba Jasińskiego, ul. Grochowska 346/348 Praga-Południe - ul. Bliska: cała, ul. A. Frycza-Modrzewskiego: cała, ul. Grochowska: 342, 344, 346/348, 354, ul. Lubelska: cała, ul. Mińska: strona nieparzysta od nr 7 do nr 35, ul. Nowińska: cała, ul. Skaryszewska: cała, ul. Targowa: od nr 2 do nr 14, ul. J. Zamoyskiego: cała, ul. Żupnicza: 18A, 20

Obwód 402 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4, ul. Mińska 1/5 Praga-Południe - ul. Głucha: cała, ul. Grochowska: strona nieparzysta od nr 309/317 do nr 365A oraz strona parzysta od nr 322 do nr 338/340, ul. Kamionkowska 7, 7A, 18, ul. Mińska: 4/6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ul. Stanisława Augusta: 42

Obwód 403 - Szkoła Podstawowa nr 255, ul. Kamionkowska 36/44 Praga-Południe - ul. Chodakowska: 14, 19/31, 22, 24, 33, ul. Drewnicka: cała, Gocławska: cała, ul. Grochowska: strona parzysta od nr 278 do nr 304, ul. Groszowicka: cała, ul. Kałuszyńska: cała, ul. Kamionkowska: strona nieparzysta od nr 19 do nr 49, strona parzysta od nr 32 do nr 54, ul. Mińska: strona parzysta od nr 24 do nr 56 oraz nr 62, ul. Owsiana: cała, ul. Rybna: cała, ul. Terespolska: 13, 15, 17, ul. Wawerska: cała

Obwód 404 - Zespół Szkół Specjalnych Nr 91, ul. Weterynaryjna 3 Praga-Południe - ul. Chodakowska: 26/32, ul. Grochowska 272, ul. Kobielska: 96, 98, 100, ul. Podskarbińska: 7, 7A, 7B, 9, ul. Stanisławowska: cała, ul. Terespolska: 2, 4, ul. Weterynaryjna: cała, ul. Żupnicza: 17

Obwód 405 - XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy, ul. Zbaraska 1 Praga-Południe - ul. Grochowska: strona nieparzysta od nr 287 do nr 299, ul. Kinowa: 23, 25, ul. Stanisława Augusta: strona parzysta od nr 32 do 38 oraz nr 73 i 75, al. J. Waszyngtona: 33

Obwód 406 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 16, ul. Siennicka 40 Praga-Południe - ul. W. Chrzanowskiego: 13, 15, 19, ul. J. Dwernickiego: 20, 22, 26, 28, ul. L. Kickiego: strona nieparzysta od nr 17 do 27 oraz 22, 22A, 26, 26A, 26B, 26C, ul. L. Mycielskiego: 21A, 21B, 23, ul. Siennicka: strona parzysta od nr 38 do nr 48

Obwód 407 - Zespół Szkół Nr 12, ul. Siennicka 15 Praga-Południe - ul. J. Dwernickiego: 33, 35, 37, 39, ul. Grochowska: strona parzysta od nr 242 do nr 262, ul. Kaleńska: 3, 5, 7, ul. L. Kickiego: strona nieparzysta od nr 1 do nr 5 oraz strona parzysta od nr 2 do nr 8, ul. Kobielska: strona nieparzysta od nr 69 do nr 85, 88/92, 91, ul. Podskarbińska: strona parzysta od nr 6 do nr 12, ul. Rębkowska: 1, 3, 4, 6, ul. Siennicka: strona nieparzysta 15, 19, 19A, 19B, 21, 23, oraz strona parzysta 22, 22A, 24, 26.

Obwód 408 - Przedszkole Nr 51, ul. W. Chrzanowskiego 7 Praga-Południe - ul. W. Chrzanowskiego: 2, 4, 7, ul. J. Dwernickiego: 16, 18, 19, 21, L. Mycielskiego: 20, 22, ul. Nizinna: 23, 23A, 26, 28, 29, 30, 31, 32, ul. Przeworska: 2, 2A, 2B, 4, 4A, ul. Wiatraczna: strona nieparzystaod nr 19 do nr 29

Obwód 409 - Szkoła Podstawowa Nr 72, ul. L. M. Paca 44 Praga-Południe - ul. L. Dwernickiego: strona nieparzysta od nr 23 do nr 29A oraz nr 12, 14, ul. L. Kickiego: 7, 9, 11, 12, ul. Kobielska: strona parzystaod nr 52 do nr 86, ul. L. Mycielskiego: 3, ul. L. M. Paca: strona nieparzysta nr 37, 39, 39A, 43, oraz strona parzysta nr 40, 46, 48, 50, ul. Prochowa: 36, 38, 40, 49, 61, 63, ul. Rębkowska: 7, 9, 11, 12, 14, ul. Siennicka: 30, 32, 34, 36, 36A, ul. Wiatraczna: 13, 13A, 15

Obwód 410 - Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. L. M. Paca 42 Praga-Południe - ul. Apteczna: cała, ul. Grochowska: strona parzysta od nr 224 do nr 234/240 , ul. Kaleńska: strona parzysta od nr 2A do 12, ul. Kobielska: strona parzysta od nr 16 do nr 34, strona nieparzysta nr 23 oraz od nr 39 do nr 63, ul. L. M. Paca: strona nieparzysta od nr 7 do nr 23, ul. Prochowa: strona nieparzysta od nr 9/11 do nr 35, strona parzysta od nr 12 do nr 32, ul. Wiatraczna: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10A, 12, 28A

Obwód 411 - Przedszkole Nr 230 (wejście od ul. Romea i Julii), ul. Szaserów 118A Praga-Południe - ul. J. Chłopickiego: strona nieparzysta od nr 49 do nr 67, ul. Dudziarska: cała, ul. Garwolińska: strona parzysta od nr 20 do nr 38A, ul. Makowska: 155, ul. Podskarbińska: 54, ul. Szaserów: strona parzysta od nr 116 do nr 124A, 128, ul. Szklanych Domów: cała, ul. Wspólna Droga: strona nieparzysta od nr 23 do nr 31, ul. Zbrojarska: cała.

Obwód 412 - Przedszkole Nr 249, ul. Kobielska 5 Praga-Południe - ul. Garwolińska: 7, 9, ul. Grochowska: 186, ul. Kobielska: 1, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, ul. Nizinna: 3, 4, 4A, 5, 7/9, 8, 10, 12, 13, 18, ul. L. M. Paca: strona parzysta od nr 2/4 do nr 10, ul. Prochowa: 7, ul. Szaserów: strona nieparzysta od nr 129 do nr 139

Obwód 413 - Straż Miejska m. st. Warszawy VII Oddział Terenowy, ul. Kobielska 5 Praga-Południe - ul. Grochowska: 194/196, 200, 202, ul. Kobielska: strona nieparzysta od nr 11 do nr 19

Obwód 414 - Przedszkole nr 48, ul. Szaserów 119 Praga-Południe - ul. Garwolińska: 8/10, 12, 14, 16A, 18, ul. Osowska: strona parzysta od nr 80 do nr 88, ul. Szaserów: strona nieparzysta od nr 113 do nr 121, ul. Wspólna Droga: 15.

Obwód 415 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7, ul. Osowska 81 Praga-Południe - ul. Daszowska: cała, ul. Garwolińska: 4, 6, ul. Grochowska: 170, 172, 174/176, ul. A. Kordeckiego: 62, 64, 75, 77, 79, ul. Osowska: 73/79, 81, 85, 89, ul. Wspólna Droga: 1, 3, 5, 7.

Obwód 416 - Szkoła Podstawowa Nr 141, ul. Szaserów 117 Praga-Południe - ul. Barwnicza: cała, ul. Boremlowska: strona nieparzysta od nr 23 do nr 55A, strona parzysta od nr 24 do nr 42, ul. Chłodnicza: cała, ul. Makowska: strona nieparzysta od nr 115 do nr 133, ul. Nasielska: 15, 17, 23, oraz strona parzysta od nr 36/38 do nr 44, ul. Obarowska: cała, ul. Pokrzywnicka: cała, ul. Rusznikarska: cała, ul. Serocka: parzysta od nr 40 do nr 68, strona nieparzysta od nr 41 do nr 59, ul. Szaserów: strona parzysta od nr 78 do nr 108, ul. ks. J. Sztuki: 25, 27, 31, 33, ul. Wspólna Droga: 18, 20, ul. Załęże: strona nieparzysta od nr 3 do nr 25.

Obwód 417 - Szkoła Podstawowa Nr 141, ul. Szaserów 117 Praga-Południe - ul. Kiprów: cała, ul. Nasielska: 30, 32, ul. Osowska: strona parzysta od nr 48 do nr 70/72, ul. Serocka: 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 37, ul. Szaserów: strona nieparzysta od nr 81 do nr 91/95 i od nr 99 do nr 111, ul. ks. J. Sztuki: 13, 15, 17, 19, ul. Wspólna Droga: 10, 12, 14.

Obwód 418 - Zespół Szkół nr 90, ul. A. Kordeckiego 54 Praga-Południe - ul. Dubieńska: cała, ul. Grochowska: strona parzysta od nr 136 do 168A, ul. A. Kordeckiego: strona parzysta od nr 30 do nr 56/58, strona nieparzysta od nr 39/41 do nr 69, ul. Lubartowska: cała, ul. Lubiniecka: cała, ul. Nasielska: strona parzysta od nr 12 do nr 26, ul. Osowska: 45, 47, 49, ul. Pułtuska: cała, ul. Serocka: strona nieparzysta od nr 3 do nr 25 oraz strona parzysta od nr 6 do nr 26, pl. P. Szembeka: 1, ul. ks. J. Sztuki: 3, 5, 7, ul. Wspólna Droga: 6, 8

Obwód 419 - Szkoła Podstawowa 374 (dawne Gimnazjum nr 22), ul. Boremlowska 6/12 Praga-Południe - ul. Boremlowska: 2, 4, 19, 20, 22, ul. Byczyńska: cała, ul. J. Chłopickiego: strona parzysta od nr 2 do nr 46 oraz strona nieparzysta od nr 7/9 do nr 41, ul. Dęby: cała, ul. I. Domeyki: strona nieparzysta od nr 1 do nr 25, ul. Hetmańska: 43, 44, 45, 47B, 51, ul. Lubieszowska: cała, ul. Makowska: 95, 99, 101, 103, ul. Osowska: strona nieparzysta od nr 27 do nr 37, strona parzysta od nr 28 do nr 46, ul. Płowce: cała, ul. Stoczkowska: cała, ul. Szaserów: strona nieparzysta od nr 59 do nr 69/71, 71 oraz nr 60, 62, ul. ks. J. Sztuki: 24, ul. J. Zaliwskiego: 8, 10, 16, 18, 20, ul. Załęże: 4, 6, 10, 12, 14, 18, ul. T. Zana: cała, ul. S. Żółkiewskiego: strona nieparzysta od nr 27 do nr 61 oraz strona parzysta od nr 36 do nr 68C

Obwód 420 - AN nr 7, ul. Hetmańska 25 Praga-Południe - ul. I. Domeyki: strona parzysta od nr 2 do nr 26, ul. Grochowska: strona parzysta od nr 90 do nr 128, ul. Hetmańska: strona nieparzysta od nr 5 do nr 39, ul. A. Kordeckiego: strona nieparzysta od nr 1 do nr 31 i strona parzysta od nr 4 do nr 22, ul. Osowska: 18, 23, 24, 25, 25A, ul. Szaserów: 55, 57, pl. P. Szembeka: 2, 4, 6, 8, ul. J. Zaliwskiego: 2 oraz strona nieparzysta od nr 3 do nr 25, ul. S. Żółkiewskiego: strona nieparzysta od nr 1 do nr 25 i strona parzysta od nr 4 do nr 34

Obwód 421 - Szkoła Podstawowa nr 215, ul. Kwatery Głównej 13 Praga-Południe - ul. Biłgorajska: cała, ul. Bitwy Grochowskiej: cała, ul. Grochowska: strona parzysta od nr 50 do nr 88, ul. Hetmańska: strona parzysta od nr 2A do nr 42B, ul. Kwatery Głównej: cała, ul. Osowska: 10/12, ul. Podhajecka: cała, ul. Podolska: strona nieparzysta od nr 13 do nr 25, ul. Szaserów: strona nieparzysta: nr 43/45 i 47/49 i strona parzysta od nr 40 do nr 50, ul. Trembowelska: cała, ul. Tyśmienicka: cała

Obwód 422 - Szkoła Podstawowa nr 215, ul. Kwatery Głównej 13 Praga-Południe - ul. Beskidzka: cała, ul. Dynowska: cała, ul. Grochowska: strona parzysta od nr 16 do nr 46, ul. Koprzywiańska: cała, ul. Liwiecka: cała, ul. Łysogórska: cała, ul. Makowska: nr 63, 65, ul. Olszynki Grochowskiej: cała, ul. Podolska: strona parzysta od nr 8 do nr 16A, ul. Roztocka: cała, ul. Styrska: cała, ul. Szaserów: strona nieparzysta od nr 1 do nr 31 i strona parzysta od nr 4 do nr 18, ul. Sztabowa: cała, ul. Wiarusów: cała, ul. Zapałczana: cała.

Obwód 423 - XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4 Praga-Południe - ul. Bakaliowa: cała, Biskupia: cała, ul. Cukrownicza: cała, ul. Czechowicka: cała, ul. Gorzelnicza: cała, ul. Grochowska: strona parzysta 2 i od nr 8 do nr 14G, ul. Jordanowska: cała, ul. B. Kicińskiego: cała, ul. Kresowa: cała, do granicy dzielnicy (ul. Marsa), ul. Ludwisarska: cała, ul. Makowska: strona nieparzysta od nr 1B do nr 35, ul. Marsa: strona nieparzysta od nr 3 do nr 25, ul. Morgowa: cała, do granicy dzielnicy (ul. Marsa), ul. Murmańska: cała, ul. Naddnieprzańska: cała, do granic dzielnicy, (ul. Marsa), ul. Osada Ojców: cała, ul. Pabianicka: cała, ul. Płowiecka: 5A, 5B, 5C, 7, ul. Rożnowska: cała, ul. Tarnobrzeska: cała, ul. Zawierciańska: cała.

Obwód 424 - Przedszkole nr 179, ul. Jarocińska 12/14 Praga-Południe - ul. Dęblińska: cała, ul. Grochowska: strona nieparzysta od nr 43 do nr 83, ul. Jarocińska: 1, ul. Kokoryczki: cała, ul. Lotnicza: 7, 9, 11, 11A, 16, 16A, 18, ul. Ostrobramska: 34, 36, 38, ul. Płowiecka: 2, 6A, ul. Pustelnicka: 2, 4, 5, 6, ul. Tarnowiecka: 46, 48, ul. Witolińska: 2, 4, 5, 6, 8, 41, 44, 45, ul. Zarośla: cała.

Obwód 425 - Szkoła Podstawowa nr 163 (dawne Gimnazjum nr 23), ul. Tarnowiecka 4 Praga-Południe - ul. Łukowska: 1, 2, 2A, 2B, 2C, 4, 5, 6, 8, ul. M. Rodziewiczówny: 7

Obwód 426 - Przedszkole nr 177, ul. Tarnowiecka 4 Praga-Południe - ul. Łukowska: 3, 7, 9, ul. Ostrobramska: 72, 78, ul. M. Rodziewiczówny: 1

Obwód 427 - Szkoła Podstawowa nr 163, ul. Osiecka 28/32 Praga-Południe - ul. Grochowska: strona nieparzysta od nr 91 do nr 119, ul. Jarocińska: strona parzysta od nr 12/14 do nr 34 oraz strona nieparzysta od nr 13 do nr 31, ul. Kawcza: cała, ul. Komorska: strona parzystaod nr 30 do nr 62, ul. Łukowska: 16, ul. Osiecka: strona parzystaod nr 28/32 do nr 62 oraz strona nieparzysta od nr 29 do nr 59, ul. Pustelnicka: strona parzysta od nr 8 do nr 30 oraz strona nieparzysta od nr 9 do nr 29, ul. Sulejkowska: strona nieparzysta od nr 5 do nr 23 oraz strona parzysta od nr 16 do nr 36, ul. Tarnowiecka: strona nieparzysta od nr 33 do nr 57.

Obwód 428 - Zespoł Szkół Spożywczo-Gastronomicznych, ul. Komorska 17/23 Praga-Południe - ul. Komorska: 4, 8, 10, ul. Łukowska: strona nieparzysta od nr 13 do nr 21, ul. Osiecka: 2, 4, 4A, ul. Ostrobramska: 64A, 80, 82, 84, ul. Tarnowiecka: 3, 5, 7, 9, 11.

Obwód 429 - Szkoła Podstawowa nr 163, ul. Osiecka 28/32 Praga-Południe - ul. Gdecka: cała, ul. Grochowska: strona nieparzysta od nr 121/125 do nr 135C, ul. Komorska: 47, 49, 53, ul. Łukowska: 30, 46, 48, 50, 52, ul. Mlądzka: strona nieparzysta od nr 15 do 29 oraz strona parzysta od nr 20 do 48, ul. Okuniewska: 17, 18, 19, 20, 20A, 21, 22, ul. Omulewska: strona parzysta od nr 12 do nr 20, ul. Pustelnicka: 42, 46, 48, 48A, ul. Sulejkowska: strona nieparzysta od nr 35 do nr 53 oraz strona parzysta od nr 40 do nr 60B, ul. Zamieniecka: strona nieparzysta od nr 51 do 87, strona parzysta od nr 72 do nr 92.

Obwód 430 - Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych, ul. Komorska 17/23 Praga-Południe - ul. Filomatów: strona nieparzysta od nr 13 do nr 35 i strona parzysta od nr 16 do nr 46, ul. Gedymina: strona parzysta od nr 18 do 30, ul. Komorska: 11/15, 29/33, 35, 37, 39/41, ul. Łukiska: strona parzysta od nr 14 do nr 22 oraz strona nieparzysta od nr 15 do nr 27, ul. Łukowska: 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 37, 39, ul. Mlądzka: 3, 3A, 5, 5A, 8, 10, ul. Okuniewska: 1, 3, 5, ul. Ostrobramska: strona parzysta od nr 88 do nr 104A, ul. Sulejkowska: strona nieparzysta od nr 25 do nr 31, ul. Zamieniecka: strona nieparzysta od nr 17 do nr 37, strona parzysta od nr 34 do nr 70, ul. Znicza: strona nieparzysta od nr 1 do nr 21, strona parzysta od nr 16 do nr 18A

Obwód 431 - Szkoła Podstawowa nr 163 (dawne Gimnazjum nr 23), ul. Tarnowiecka 4 Praga-Południe - ul. Łukiska: strona parzysta i nieparzysta od nr 1 do nr 9, ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego: 6, 8, 10, 12, ul. Międzyborska: strona parzysta od nr 8 do nr 12, ul. Ostrobramska: strona nieparzysta od nr 73 do nr 85, ul. Perkuna: cała.

Obwód 432 - Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Majdańska 30/36 Praga-Południe - ul. Białowieska: strona parzysta od nr 30 do 42, ul. Czapelska: 32, 33, 34, 34A, 36, 37, 38, 40, 44, 46, 48, ul. Filomatów: strona nieparzysta od nr 41 do nr 57, ul. Grochowska: strona nieparzysta od nr 169 do nr 207, ul. Igańska: strona parzysta od nr 2 do nr 12 oraz nr 36, ul. Karczewska: cała, ul. Krypska: 31, 31A, 35, 37, ul. Łukowska: 60, 62, 64, 66, ul. Majdańska: 24, 26, 47, ul. Męcińska: 42, ul. Omulewska: 2, strona nieparzysta od nr 9 do nr 25, ul. Ostrołęcka: 16, ul. Sulejkowska: 61, 63, 70, 72, 74, ul. Zagójska: cała.

Obwód 433 - Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Majdańska 30/36 Praga-Południe - ul. Igańska: strona parzysta od nr 20 do nr 34, ul. Korytnicka: 46, ul. Krypska: 30A, ul. Majdańska: 45

Obwód 434 - Zespół Szkół nr 5, ul. Szczawnicka 1 Praga-Południe - ul. Czapelska: strona parzysta od nr 14 do nr 30 oraz nr 23, 29 i 31, ul. Darłowska: cała, ul. Grenadierów: 6A, 8, 10A, 12, ul. Igańska: strona nieparzysta od nr 5 do nr 27, ul. Korytnicka: strona parzysta i nieparzysta od nr 21 do nr 29, ul. I. Kruszewskiego: cała, ul. Krypska: 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 27A, 29, ul. Kutnowska: cała, ul. Majdańska: 4, 12, 16, 18, 19, 20, 21, ul. Męcińska: 18, 20, 24, al. Stanów Zjednoczonych: 72, ul. Szczawnicka: cała, ul. Zgierska: strona nieparzysta od nr 5 do nr 19

Obwód 435 - Zespół Szkół nr 5, ul. Szczawnicka 1 Praga-Południe - ul. Majdańska: numery nieparzyste od nr 1 do nr 13

Gdzie głosować na Pradze Południe?

Obwód 436 - Szkoła Podstawowa nr 246, ul. Białowieska 22 Praga-Południe - ul. Białowieska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 19, strona parzysta od nr 4 do nr 28E, ul. Budrysów: cała, ul. Filomatów: 37, 37A, 37B, 39, 39A, 39B, ul. Gedymina: strona nieparzysta od nr 13 do nr 21, ul. Grenadierów: 4, ul. Igańska: 3, ul. Ostrobramska: strona parzysta od nr 106/112 do nr 122, ul. Zgierska: strona parzysta od nr 2 do nr 20, ul. Znicza: 22A, 24, 26/28 oraz strona nieparzysta od nr 23 do nr 37

Obwód 437 - XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Międzyborska 64/70 Praga-Południe - ul. Dobrowoja: cała, ul. Grenadierów: 44A, 44B, 46, 46A, 67/69, 71, 77, ul. Grochowska: strona nieparzysta od nr 215 do nr 249/251, ul. Lubomira: cała, ul. Międzyborska: strona parzysta od nr 98/100, do nr 108, ul. Modrzewiowa: cała, ul. Siennicka: strona parzysta i nieparzysta od nr 2/4 do nr 12, al. J. Waszyngtona: strona nieparzysta od nr 45/51 do nr 85, ul. Zbaraska: 12, 13, 14, 15.

Obwód 438 - Szkoła Podstawowa nr 60, ul. Zbaraska 3 Praga-Południe - ul. Grochowska: strona nieparzysta od nr 255 do nr 285, ul. Kinowa: 24, ul. Międzyborska: strona nieparzysta od nr 105 do nr 119, ul. Stanisława Augusta: strona parzysta od nr 2A do nr 30 oraz 5, 5A, al. J. Waszyngtona: 37, 39, 41, 43, ul. Zbaraska: 4, 5, 5B, 6

Obwód 439 - Medyczna Szkoła Policealna Nr 4, ul. Grenadierów 30A Praga-Południe - ul. Cyraneczki: cała, ul. G. Garibaldiego: cała, ul. Grenadierów: strona parzysta od nr 30 do nr 40 oraz 39, 41, ul. Kirasjerów: cała, ul. Międzyborska: strona parzysta od nr 58 do nr 92, ul. Spalinowa: cała, al. Stanów Zjednoczonych: 55, ul. Suchodolska: 13 oraz strona parzysta od nr 16 do nr 24, ul. T. Sygietyńskiego: 8, ul. Świętosławska: 33, al. J. Waszyngtona: strona parzysta od nr 104 do nr 142

Obwód 440 - XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta, ul. Fundamentowa 38/42 Praga-Południe - ul. Fundamentowa: cała, ul. Grenadierów: strona nieparzysta od nr 9 do nr 29, ul. Międzyborska: 43, 43A, 45, 47, 47A, 48, 50, 50A 52, ul. Ostrobramska: strona parzysta od nr 126 do nr 136, ul. Żołnierzy 1 Praskiego Pułku: cała, al. Stanów Zjednoczonych: strona parzysta od Nr 40 do nr 46, ul. Świętosławska: strona parzysta i nieparzysta od nr 1 do nr 22

Obwód 441 - Przedszkole nr 220, ul. Walewska 7 Praga-Południe - ul. Kinowa: 16, 18, 20, ul. Międzyborska: strona nieparzysta od 79 do 93, ul. Suchodolska: strona parzysta od nr 2A do nr 8, al. J. Waszyngtona: 96, 98, 100, 102, ul. Walewska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 7A

Obwód 442 - Szkoła Podstawowa nr 120, ul. Międzyborska 64/70 Praga-Południe - ul. Kinowa: 12, ul. Międzyborska: strona nieparzysta od nr 57/65 do nr 75, ul. Rozłucka: strona parzysta i nieparzysta od nr 11 do nr 16, ul. T. Sygietyńskiego: strona parzysta i nieparzysta od nr 2 do nr 7, ul. Turbinowa: 3, ul. Walewska: strona parzysta od nr 2 do nr 10, ul. Wąwolnicka: cała

Obwód 443 - XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Międzyborska 64/70 Praga-Południe - ul. Bełchatowska: cała, ul. Kinowa: strona parzysta od nr 4 do nr 10A, ul. Międzyborska: 55, ul. Rozłucka: strona parzysta i nieparzysta od nr 2 do nr 10, ul. Turbinowa: 6, ul. Wzorcowa: cała

Obwód 444 - Szkoła Podstawowa nr 279, ul. Cyrklowa 1 Praga-Południe - ul. Busolowa: 16, 16A, 18, ul. kard. A. Kakowskiego: cała, ul. Kompasowa: cała, ul. Latyczowska: cała, ul. Lechitów: cała, ul. Międzyborska: strona nieparzysta od nr 9 do nr 23, ul. Motorowa: strona parzysta od nr 2 do nr 10B, ul. Poligonowa: strona parzysta od nr 10 do nr 18

Obwód 445 - Szkoła Podstawowa nr 279, ul. Cyrklowa 1 Praga-Południe - ul. Busolowa: 17, ul. Cyrklowa: 4, 6, 8, ul. Kwarciana: 1, ul. Motorowa: 1 i 3, ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego: 42, ul. Opinogórska: 2, 4, ul. Poligonowa: 1, 2, 4, ul. F. Żymirskiego: strona nieparzysta od nr 1 do nr 9

Obwód 446 - Przedszkole nr 54, ul. Bracławska 8A Praga-Południe - ul. Bracławska: cała, ul. Opinogórska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 7, ul. Ostrzycka: 1/3, al. Stanów Zjednoczonych: 32, 34.

Obwód 447 - ZHR, ul. Jakubowska 18 Praga-Południe - ul. Berezyńska: strona parzysta od nr 2 do nr 24, strona nieparzysta od nr 3 do nr 19, ul. Czeska: cała, ul. Estońska: cała, ul. Finlandzka: cała, ul. Francuska: strona nieparzysta od nr 31 do nr 49 ul. Gruzińska: cała, ul. Jakubowska: cała, ul. Lipska: strona parzysta od nr 4 do nr 20, strona nieparzysta od nr 3 do nr 15A, ul. Łotewska: cała, ul. Walecznych: strona nieparzysta od nr 3 do nr 29, ul. Wał Miedzeszyński: 870, 872

Obwód 448 - Szkoła Podstawowa 373 (dawne Gimnazjum nr 18), ul. Angorska 2 Praga-Południe - ul. Angorska: strona parzysta od nr 6 do nr 14, strona nieparzysta od nr 13 do nr 27, ul. Londyńska: strona nieparzysta od nr 9 do nr 27, strona parzysta od nr 22 do nr 34, ul. Międzynarodowa: strona nieparzysta od nr 51 do nr 65 ul. Niekłańska: strona parzysta od nr 38 do nr 48, ul. Peszteńska: 5 oraz strona parzysta od nr 8 do nr 12, ul. Walecznych: 57, al. J. Waszyngtona: 3 oraz strona parzysta od nr 30/36 do nr 46

Obwód 449 - Zespół Szkół nr 21, ul. Saska 78 Praga-Południe - ul. Międzynarodowa: strona parzysta od nr 52 do nr 68B

Obwód 450 - Zespół Szkół nr 21, ul. Saska 78 Praga-Południe - ul. Adampolska: cała, ul. Angorska: 2, 3, 4, 5/9, ul. Berezyńska: strona nieparzysta od nr 23 do nr 37, strona parzysta od nr 26 do nr 44 ul. Dąbrówki: cała, ul. Elsterska: cała, ul. Francuska: strona parzysta od nr 30 do nr 52, ul. Irlandzka: cała, ul. Lipska: strona nieparzysta od nr 21 do nr 27, strona parzysta od nr 26 do nr 42, ul. Niekłańska: 37A, 39, 39A, ul. A. Nobla: strona parzysta i nieparzysta od nr 32 do nr 49, ul. Saska: strona parzysta od nr 78 do nr 102/104 oraz strona nieparzysta od nr 91 do nr 113, ul. Walecznych: strona nieparzysta od nr 33 do nr 51, al. J. Waszyngtona: strona parzysta od nr 2A do nr 26.

Obwód 451 - XXXV Liceum ogólnokształcące im. Bolesława Prusa, ul. Zwycięzców 7/9 Praga-Południe - ul. Dąbrowiecka: cała, ul. Francuska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 27, ul. Genewska: strona nieparzysta od nr 21 do nr 39, strona parzysta od nr 22 do nr 40A, ul. Katowicka: cała, ul. Kryniczna: cała, ul. Nurska: cała, ul. Obrońców: strona parzysta od nr 2 do nr 20 oraz strona nieparzysta od nr 1 do nr 33, ul. Paryska: strona nieparzysta od nr 17 do nr 39, ul. Poselska: cała, pl. Przymierza: od nr 1 do nr 5, ul. Radziłowska: cała, ul. Szczuczyńska: cała, ul. Walecznych: strona parzysta od nr 4/6 do nr 32, ul. Wał Miedzeszyński : 820, 822, 844, 868, ul. Wąchocka: cała, ul. Zakopiańska: cała, ul. Zwycięzców: strona nieparzysta od nr 3/5 do nr 25 oraz strona parzysta od nr 2 do nr 24.

Obwód 452 - Szkoła Podstawowa nr 168, ul. Zwycięzców 44 Praga-Południe - ul. Holenderska: cała, ul. Londyńska: 1A, 5, oraz strona parzysta od nr 2 do nr 16, ul. Międzynarodowa: strona nieparzysta od nr 41 do nr 49, ul. Niekłańska: strona parzysta od nr 26 do nr 34, ul. Peszteńska: 2, 3, ul. Walecznych: strona parzysta od nr 64 do nr 70, ul. Zwycięzców 40, 42, 44, 47, 51, 53, 59

Obwód 453 - Szkoła Podstawowa nr 168, ul. Zwycięzców 44 Praga-Południe - ul. Międzynarodowa: strona parzysta od 32 do 50A, ul. Zwycięzców nr 63

Obwód 454 - Przedszkole nr 162 (wejście od ul. Francuskiej 34), ul. Dąbrówki 3 Praga-Południe - ul. Francuska: strona parzysta od nr 2 do nr 28, ul. Królowej Aldony: cała, ul. Niekłańska: strona nieparzysta nr 9/11 do nr 29, ul. A. Nobla: strona nieparzysta od nr 3 do nr 29C oraz nr 14 i 16, ul. Obrońców: strona parzysta od nr 24 do nr 52 oraz strona nieparzysta od nr 39 do nr 47A, ul. Saska: strona parzysta od nr 50 do nr 76 oraz strona nieparzysta od nr 63/75 do nr 89, ul. J. Styki: cała, ul. Walecznych: strona parzysta od nr 34 do nr 62, ul. Zwycięzców: strona nieparzysta od nr 31 do nr 45

Obwód 455 - IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, ul. Saska 59 Praga-Południe - ul. Meksykańska: cała, ul. Paryska: strona parzysta od nr 16 do nr 30, pl. Przymierza: 6, 8, ul. Saska: 59, ul. Wandy: strona nieparzysta od nr 3/7 do nr 15, strona parzysta od nr 6 do nr 16, ul. Zwycięzców: 28, 30, 32, 34

Komisje wyborcze na Pradze Południe

Obwód 456 - IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, ul. Saska 59 Praga-Południe - ul. Brazylijska: strona parzysta od nr 4 do nr 26, ul. Kubańska: 4, 8, ul. Międzynarodowa: strona nieparzysta od nr 31A do nr 33, ul. Saska: 42, 44, 57, 57A, al. Stanów Zjednoczonych: strona nieparzysta od nr 21 do nr 35, ul. Wandy: 2, 4, 4A

Obwód 457 - Szkoła Podstawowa nr 143, al. Stanów Zjednoczonych 27 Praga-Południe - ul. Brazylijska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 15, ul. Międzynarodowa: 37, 37A, ul. Saska: 48, 48A

Obwód 458 - Prom Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23 Praga-Południe - ul. Alzacka: cała, ul. Argentyńska: cała, ul. Ateńska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 67, ul. Bajońska: cała, ul. Berneńska: cała, ul. Brukselska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 21, strona parzysta od nr 4 do nr 26 oraz nr 44, 44A, 46, 46A, ul. Bułgarska: cała, ul. Drezdeńska: 3, ul. Genewska: strona parzysta i nieparzysta od nr 1 do nr 19A, ul. Grecka: cała, ul. Indyjska: cała, ul. Kanadyjska: cała, ul. Koreańska: cała, ul. Lotaryńska: cała, ul. Paryska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 11/15, strona parzysta od nr 2 do nr 14, ul. Rapperswilska: cała, ul. Rumuńska: cała, ul. Rzymska: cała, ul. Saska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 9L, al. Stanów Zjednoczonych: 16, 18, 20, 20B, ul. Wał Miedzeszyński: 389A, ul. Wersalska: cała, ul. Złoczowska: cała.

Obwód 459 - Szkoła Podstawowa nr 397 (dawne Gimnazjum nr 20), ul. Afrykańska 11 Praga-Południe - ul. Afrykańska: 7, 11, ul. Drezdeńska: 5, ul. Egipska: 6, ul. Lizbońska: cała, ul. Saska: strona parzysta od nr 2 do nr 16, al. Stanów Zjednoczonych: 24

Obwód 460 - Zespół Szkół nr 37, ul. al. Stanów Zjednoczonych 24 Praga-Południe - ul. Afrykańska: strona parzysta od nr 12 do nr 16E, ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego: od nr 53 do 53G, al. Stanów Zjednoczonych: 26

Obwód 461 - Szkoła Podstawowa nr 397 (dawne Gimnazjum nr 20), ul. Afrykańska 11 Praga-Południe - ul. gen. T. Bora-Komorowskiego: nr 56, 56A, 56B, 56C ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego: strona parzysta i nieparzysta od nr 44 do 52, ul. gen. S. Skalskiego: 1, 3, 5

Obwód 462 - Przedszkole nr 295, Afrykańska 9 Praga-Południe - ul. Afrykańska: 3, 5, 5A, ul. Arabska: strona parzysta od nr 2 do nr 10, ul. Ateńska: strona parzysta od nr 6 do nr 12, ul. Egipska: 3, 5, ul. Nubijska: cała

Obwód 463 - Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków, Arabska 3 Praga-Południe - ul. Afrykańska: strona parzysta od nr 2 do nr 10, ul. Algierska: cała, ul. Arabska: 5, ul. Ateńska: 2, ul. Libijska: cała, ul. Marokańska: cała, ul. Wał Miedzeszyński: 345

Obwód 464 - Żłobek nr 45, Pawlikowskiego 2 Praga-Południe - ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 37, 39, ul. J. Meissnera: numery nieparzyste od: 7 do 13, ul. M. Pawlikowskiego: cała, ul. 21 PP Dzieci Warszawy: cała, ul. gen. S. Sosabowskiego: cała, ul. Wał Miedzeszyński: 646, ul. Cz. Witoszyńskiego: cała

Obwód 465 - Przedszkole nr 384, J. Meissnera 8B Praga-Południe - ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila”: numery nieparzyste od 5 do 11, ul. Jantarowy Szlak: 2, 4, ul. J. Meissnera: 1/3 oraz numery parzyste 2 do 10

Obwód 466 - Szkoła Podstawowa nr 185, gen. T. Bora-Komorowskiego 31 Praga-Południe - ul. gen. T. Bora-Komorowskiego: 33, 35, ul. Dedala: cała, ul. J. Meissnera: 12, 14, ul. J. Nagórskiego: 3, 5, ul. Polskich Skrzydeł: cała

Obwód 467 - Szkoła Podstawowa nr 135, ul. G. Przemyka 5 Praga-Południe - ul. G. Przemyka: 2, 3, 4, ul. gen. T. Bora-Komorowskiego: 52, 54, ul. S. Rogalskiego: 4, 5, 8, 10, 12

Obwód 468 - Przedszkole nr 198, ul. G. Przemyka 5 Praga-Południe - ul. gen. R. Abrahama: 2, 2A, 2B, 3, 4, 5, ul. Kapelanów Armii Krajowej: 1, 3, ul. G. Przemyka: 6, 8, 10, ul. S. Rogalskiego: 2

Obwód 469 - Klub Kultury Gocław, filia Centrum Promocji Kultury, ul. gen. Romana Abrahama 10 Praga-Południe - ul. gen. R. Abrahama: 4A, 6, 8, 12, ul. Awionetki RWD: cała, ul. gen. T. Bora-Komorowskiego: 44, ul. K. Guderskiego: 5, 7, ul. Orlego Lotu: 2

Obwód 470 - oddział zamiejscowy Przedszkola nr 198, ul. gen. Romana Abrahama 10 Praga-Południe - ul. gen. B. Bohaterewicza: cała, ul. J. Bukowskiego: cała

Obwód 471 - Szkoła Podstawowa nr 375 (dawne Gimnazjum nr 27), ul. gen. Romana Abrahama 10 Praga-Południe - ul. gen. R. Abrahama: 7, 11, 13, 16, 18, ul. K. Guderskiego: 3, ul. Orlego Lotu: 4, ul. Salamandry: 3

Obwód 472 - Szkoła Podstawowa nr 312, ul. Umińskiego 12 Praga-Południe - ul. S. Mikołajczyka: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, ul. gen. L. Okulickiego: cała, ul. W. Umińskiego: 28, 30

Obwód 473 - Szkoła Podstawowa nr 312, ul. Umińskiego 12 Praga-Południe - ul. S. Mikołajczyka: 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego: 9, ul. T. Rechniewskiego: 9, 9A, 9B, 11, 13

Obwód 474 - Szkoła Podstawowa nr 312, ul. Umińskiego 12 Praga-Południe - ul. T. Rechniewskiego: numery nieparzyste od 3 do 7, ul. W. Umińskiego: numery parzyste od 6 do 26

Obwód 475 - Przedszkole nr 425, ul. T. Rechniewskiego 11A Praga-Południe - ul. Z. Burzyńskiego: cała, ul. Cichociemnych: cała, ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego: 7, ul. M. Pisarka: cała, ul. T. Rechniewskiego: 10, 12, 14, ul. W. Rychtera: 1, 3, 5, 7, ul. Szkoły Orląt: 1, 4, 5, ul. św. Patryka: 2, ul. W. Witwickiego: cała, ul. F. Znanieckiego: 9, 10, 12, 14, 16, 16A, 16B, 16C

Obwód 476 - Przedszkole nr 218, ul. T. Rechniewskiego 5B Praga-Południe - ul. T. Rechniewskiego: 2, 4, 6, 8, ul. W. Umińskiego: 1, 3, 4, ul. F. Znanieckiego: strona parzysta i nieparzysta od 1 do 8.

Obwód 477 - Szkoła Podstawowa nr 312 (dawne Gimnazjum nr 28), ul. Umińskiego 11 Praga-Południe - ul. gen. T. Bora-Komorowskiego: numery parzyste od 6 do 14, ul. W. Umińskiego: 5, 7

Obwód 478 - Szkoła Podstawowa nr 312 (dawne Gimnazjum nr 28), ul. Umińskiego 11 Praga-Południe - ul. gen. T. Bora-Komorowskiego: 16, 18, 20, 22, ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila”: 12, 14, ul. Złotej Wilgi: cała

Obwód 479 - Żłobek nr 33, ul. W. Umińskiego 9 Praga-Południe - ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 21, ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila”: 8, 10, 10A, ul. E. Horbaczewskiego: cała, ul. E. Kwiatkowskiego: cała

Obwód 480 - Przedszkole Nr 380, ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 10A Praga-Południe - ul. Brygady Pościgowej: cała, ul. Jugosłowiańska: 8, 10, ul. Samolotowa: cała

Obwód 481 - Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy, ul. J. Meissnera 5 Praga-Południe - ul. Jugosłowiańska: 15, 15A, 15B, 15C, 15D, 17, 17B, 17C, pl. T. Kotarbińskiego: cała, ul. T. Manteuffla: cała, ul. W. Tatarkiewicza: cała

Obwód 1131 - Areszt Śledczy Warszawa Grochów, ul. J. Chłopickiego 71A Praga-Południe - Areszt Śledczy Warszawa Grochów

Obwód 1132 - Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128 Praga-Południe - Wojskowy Instytut Medyczny

Obwód 1133 - Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka sp. zo. o, ul. Grenadierów 51/59 Praga-Południe - Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka sp. zo. o

Obwód 1134 - Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków, ul. Arabska 3 Praga-Południe - Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków