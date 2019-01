Wybory samorządowe 2018 w Warszawie: Gdzie głosować na Pradze Północ? Lokale wyborcze Praga Północ Warszawa LISTA

Wybory 2018 komisje wyborcze na Pradze Północ

Podczas nadchodzących wyborów samorządowych w niedzielę 21 października warszawiacy wybiorą prezydenta stolicy, 60 radnych miasta i 422 radnych do 18 rad dzielnic. Od naszej decyzji zależeć będzie więc przyszłość miasta. Ewentualna druga tura wyborów na włodarzy (wójtów gmin, burmistrzów i prezydentów miast) odbędzie się dwa tygodnie później – 4 listopada 2018 r.

W jaki sposób wygląda głosowanie na Pradze Północ? Dzielnica została podzielona na 36 obwodów wyborczych, a ich dokładną listę, w której wyszczególniamy wszystkie obwody oraz przynależące do nich ulice i lokale wyborcze, znajdziecie poniżej.

Gdzie głosować na Pradze Północ?

Obwód 361 - Budynek szkoły, ul. Jagiellońska 61 Praga-Północ - ul. W. Gersona: cała, ul. Golędzinowska: cała, ul. Jagiellońska: strona nieparzysta od nr 47 do nr 79, strona parzysta 70, 76, ul: Modlińska: 4, ul. S. Witkiewicza: cała

Obwód 362 - Zespół Szkół nr 73, ul. W. Burdzińskiego 4 Praga-Północ - ul. K. Darwina: 9a, 11, 12, 13, 15a, 18, ul. K. Linneusza: 5, 7, 8, 10, ul. J. Nusbauma-Hilarowicza: 4

Obwód 363 - Zespół Szkół nr 73, ul. W. Burdzińskiego 4 Praga-Północ - ul. W. Burdzińskiego: cała, ul. K. Darwina: 1a, 3a, 4, 5, 7, 8, ul. K. Linneusza: 1, 3, ul. J. Nusbauma-Hilarowicza: 7

Obwód 364 - Gimnazjum nr 30, ul. J. Szanajcy 17/19 Praga-Północ - ul. K. Linneusza: 9, 11, ul. J. Młota: cała, ul. S. Starzyńskiego: cała, ul. J. Szanajcy: 11, 16, 16a, 18, 18a, 20, 20a

Obwód 365 - Zespół Szkół nr 14, ul. J. Szanajcy 5 Praga-Północ - ul. W. Skoczylasa: 8, 10/12, 10a, 13, 15, ul. Jagiellońska: 56, 58, 60, ul. J. Szanajcy: 3, 6, 8, 10, 12, 14

Obwód 366 - Zespół Szkół nr 14, ul. J. Szanajcy 5 Praga-Północ - pl. gen. J Hallera: strona nieparzysta, ul. Jagiellońska: 62, 64

Obwód 367 - Gimnazjum nr 30, ul. J. Szanajcy 17/19 Praga-Północ - ul. B. Sawinkowa: cała, ul. K. Szymanowskiego: strona nieparzysta

Obwód 368 - Szkoła Muzyczna nr 2, ul. Namysłowska 4 Praga-Północ - ul. Namysłowska: 2, 2a, 3, 5a, 6, 6a, 6c, 7, ul. K. Szymanowskiego: strona parzysta

Obwód 369 - Filia Szkoły Podstawowej Nr 258, ul. Namysłowska 1 Praga-Północ - ul. B. Brechta: 12, 13, 13a, 14, 14a, 15, 17, 17a, ul. Namysłowska: 9, 10, 11, 11a, 13, 19, ul. Ratuszowa: 17/19

Obwód 370 - Szkoła Podstawowa nr 127, ul. Kowieńska 12/20 Praga-Północ - ul. Bródnowska: cała, ul. Kamienna: cała, ul. Letnia: cała , ul. 11 Listopada: strona parzysta od nr 44 do nr 66, ul. Stolarska: cała

Obwód 371 - Szkoła Podstawowa nr 127, Kowieńska 12/20 Praga-Północ - ul. Kowieńska: strona nieparzysta, ul. Lęborska: cała, ul. Stalowa: nr 58, strona nieparzysta od nr 41 do nr 73, ul. Strzelecka: strona parzysta od nr 38 do nr 48, ul. Szwedzka: strona nieparzysta od nr 11, strona parzysta cała, ul. Środkowa: 30, 32

Obwód 372 - LXXVI Liceum Ogólnokształcące, ul. Kowelska 1 Praga-Północ - ul. Konopacka: 20, ul. Kowieńska: strona parzysta, ul Kowelska cała, ul. 11 Listopada: strona parzysta od nr 34 do nr 42, ul. Strzelecka: strona nieparzysta od nr 1 do nr 33, ul. Środkowa: strona nieparzysta od nr 17 do nr 27

Obwód 373 - Filia Szkoły Podstawowej nr 258, ul. Namysłowska 1 Praga-Północ - ul. Konopacka: strona nieparzysta od nr 15 do nr 21, ul. 11 Listopada: 13, 15, 18a, 20, 24, 26, 28, ul. Stalowa: strona nieparzysta od nr 1 do nr 17/19

Obwód 374 - LXXVI Liceum Ogólnokształcące, ul. Kowelska 1 Praga-Północ - ul. Konopacka: 12, 16, ul. Stalowa: strona nieparzysta od nr 21 do nr 37, ul. Strzelecka: strona parzysta od nr 2 do nr 28, ul. Środkowa: 7, 11, 12, 13, 13a, 14, 16, 18

Obwód 375 - Szkoła Podstawowa nr 258, ul. B. Brechta 8 Praga-Północ - ul. B. Brechta: 5, 8, 9, pl. gen. J. Hallera: strona parzysta, ul. Jagiellońska: 50, 52, 54, ul. Skoczylasa: 9

Obwody wyborcze na Pradze Północ

Obwód 376 - Zespół Szkół nr 11, ul. Ratuszowa 13 Praga-Północ - ul. Świętych Cyryla i Metodego: cała, ul. J. Groszkowskiego: cała, ul. Jagiellońska: strona parzysta od nr 42 do nr 46, ul. Kameralna: cała, ul. Ratuszowa: strona nieparzysta od nr 5 do nr 13 i 10, 12, al. "Solidarności": 52, ul. Targowa: strona nieparzysta od nr 81 do nr 83c

Obwód 377 - Zespół Szkół nr 11, ul. Ratuszowa 13 Praga-Północ - ul. Inżynierska: strona nieparzysta, ul. 11 Listopada: strona parzysta od nr 4 do nr 14, ul. Targowa: strona parzysta od nr 78 do nr 86, ul. Wileńska: strona nieparzysta od nr 3 do nr 13

Obwód 378 - Sala Konferencyjna PKP PLK S. A., ul. Targowa 74 Praga-Północ - ul. Inżynierska: strona parzysta, ul. Konopacka: 3/5, 7, ul. Mała: strona parzysta , ul. Wileńska: 2/4, 6, 6a, 10, 12, strona nieparzysta od nr 19 do nr 37/39b, ul. Zaokopowa: cała

Obwód 379 - Szkoła Podstawowa nr 127, ul. Kowieńska 12/20 Praga-Północ - ul. Konopacka: 6, 8, ul. Mała: strona nieparzysta, ul. Stalowa: strona parzysta od nr 2 do nr 28/30, ul. Środkowa: 1, 2/4, 3, 3a, 6, 6a, 8, ul. Wileńska: 43

Obwód 380 - Przedszkole nr 171, ul. Równa 2 Praga-Północ - ul. Czynszowa: cała, ul. Równa: cała, ul. Stalowa: strona parzysta od nr 34 do nr 54, ul. Szwedzka: strona nieparzysta do nr 9, ul. Wileńska: 14, 16, 18, 45, 47, 59, 61, 63, 65, 67, 69

Obwód 381 - A. O. M. nr 3 Z. G. N., ul. Tarchomińska 14 Praga-Północ - ul. Białostocka: strona nieparzysta od nr 1 do nr 11, ul. Targowa: 70

Obwód 382 - Szkoła Podstawowa nr 395, ul. J. Sierakowskiego 9 Praga-Północ - ul. Blaszana: cała, ul. J. Jasińskiego: cała, ul. ks. I. Kłopotowskiego: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 20, ul. Olszowa: cała, ul. Panieńska: cała, ul. J. Sierakowskiego: cała

Komisje wyborcze na Pradze Północ

Obwód 383 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, ul. Jagiellońska 23 Praga-Północ - ul. Floriańska: cała, ul. Jagiellońska: 25, 26, 27, 28, 30, 32, 38, ul. ks. I. Kłopotowskiego: 30, 31, 33, 38, ul. S. Okrzei: strona nieparzysta, al. "Solidarności": 49, 53, ul. Targowa: 59, 61, 63, 67, 69/71, 71, 71a

Obwód 384 - Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Jagiellońska 7 Praga-Północ - ul. Jagiellońska: strona nieparzysta od nr 1 do nr 11, ul. Kępna: cała, ul. Krowia : cała, ul. K. Marcinkowskiego: cała, ul. S. Okrzei: strona parzysta , ul. Sprzeczna: cała, ul. Targowa: strona nieparzysta od nr 15 do nr 21, ul. Wrzesińska: cała, ul. Zamoyskiego cała

Obwód 385 - Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Jagiellońska 7 Praga-Północ - ul. Jagiellońska: strona parzysta od nr 2 do nr 22, ul. Targowa: strona nieparzysta od nr 25 do nr 49/51

Obwód 386 - Zespół Szkół Specjalnych nr 97, Tarchomińska 4 Praga-Północ - ul. Markowska: strona parzysta, ul. Ząbkowska: 28, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 38A, 40

Obwód 387 - Zespół Szkół Specjalnych nr 97, Tarchomińska 4 Praga-Północ - ul. Kijowska: 11, al. Tysiąclecia: cała

Obwód 388 - Zespół Szkół Specjalnych nr 97, Tarchomińska 4 Praga-Północ - ul. Kawęczyńska: 2, 4, 4a, 4b, 9, 15, 16, 18, 20, 22, ul. T. Korsaka: cała, ul. Wiosenna: cała

Obwód 389 - Zespół Szkół Specjalnych nr 97, Tarchomińska 4 Praga-Północ - ul. Folwarczna: cała, ul. Nieporęcka: cała, ul. Radzymińska: 2, 8, 16, 29, 29a, 31, 31a, 33, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 59a. 61, 63. ul. Tarchomińska: cała, ul. Ząbkowska: 39, 39a, 41, 41a, 50, 50a, 54

Obwód 390 - Zespół Szkół Specjalnych nr 97, Tarchomińska 4 Praga-Północ - ul. Białostocka: 36, 45, 46, 48, 51, 53, 55, 57, ul. Radzymińska: strona parzysta od nr 32 do nr 78, ul. Wołomińska: 19

Obwód 391 - Szkoła Podstawowa nr 354, ul. Otwocka 3 Praga-Północ - ul. Grodzieńska: cała, ul. Łochowska: 10, 12, 13, 15, 17, 1/29, 31, 34, 33/35, 36, 37, 38, 38a, 38b, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 45a, 47, ul. Łomżyńska: 6, 8, 15/25, 18, 20, 22/24, 26, 28, 30, ul. Otwocka: 7, 9

Obwód 392 - Szkoła Podstawowa nr 354, ul. Otwocka 3 Praga-Północ - ul. Grajewska: cała, ul. Jadowska: cała, ul. Kawęczyńska: 53, 63, 65, 67, 69, 73, ul. Łochowska: 52, 53, 53a, 54, 58, 61, ul. Łomżyńska: 27, 29, 31, 36, 44, ul. Michałowska: cała, ul. Otwocka: 8, 10, 12, 16. ul. Siedlecka: 37, 37a, 37b, 39, 41, 45, 47, 56, 60, 62 ul. Wołomińska: 5, 11, 15, 17, 17a, 12/18, 22, 24, 54, 56, ul. Zachariasza: cała

Obwód 393 - Szkoła Muzyczna, ul. Kawęczyńska 23/25 Praga-Północ - ul. Kawęczyńska: 23/25, 24, 26, 28, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 64, ul. Siedlecka: 12/14, 1/15, 16/24, 17b, 21, 23, 25, 26, 27, 27a, 28, 29, 30, 32, 34

Obwód 394 - Szkoła Podstawowa nr 73, ul. Białostocka 10/18 Praga-Północ - ul. Markowska: strona nieparzysta, ul. Targowa: strona parzysta od nr 62 do nr 68, ul. Ząbkowska strona nieparzysta od nr 3 do nr 23/25

Obwód 395 - Szkoła Podstawowa nr 73, ul. Białostocka 10/18 Praga-Północ - ul. Białostocka: strona parzysta od nr 4 do nr 24, ul. Brzeska: 13, 14, 14a, 15/17, 17a, 18, 19, 20, 21, 24, 29/31, ul. Ząbkowska: strona parzysta od nr 2 do nr 22/24/26

Obwód 396 - Dom Dziennego Pobytu OPS, ul. Brzeska 4 Praga-Północ - ul. Brzeska: 2, 2a, 4, 5, 6, 7, 9, 11, ul. Kijowska: do nr 10/12, ul. Mackiewicza: cała, ul. Targowa: strona parzysta 20a i od nr 22 do nr 56

Obwód 1130 - Szpital Praski pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego sp. z o. o, al. "Solidarności" 6 Warszawa - Szpital Praski pod wezwaniem Przemienienia