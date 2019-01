Wybory samorządowe 2018 w Warszawie: Gdzie głosować na Bemowie? Lokale wyborcze Bemowo Warszawa LISTA

Gdzie głosować na Bemowie?

Obwód 711

Szkoła Podstawowa Nr 150 Sala Gimnastyczna przy Zespole Szkół Nr 46, ul. Gen. Wiktora Thomme'ego 1 Bemowo ul. Bawełniana: cała, ul. Grotowska : cała, ul. Natalii : cała, ul. Radiowa : strona nieparzysta od nr 1 do nr 27B, strona parzysta od nr 20 do nr 26, ul. Telefoniczna : cała

Obwód 712

Szkoła Podstawowa Nr 150 Sala Gimnastyczna przy Zespole Szkół Nr 46, ul. Gen. Witora Thomme'go 1 Bemowo

ul. Afrodyty: cała , ul. Akantu : cała, ul. Apollina: cała, ul. Artemidy: cała, ul. Dostępna : cała, ul. Ebro : cała, ul. Elektry: cała , ul. Gen. Franciszka Kleeberga : cała, ul. Gen. Wiktora Thomme’ego : cała, ul. Gen. Witolda Urbanowicza : strona nieparzysta od nr 39 do nr 49, ul. Hery: cała, Laserowa : cała, ul. Posejdona: cała, ul. Prometeusza: cała ul. Stanisława Kunickiego : cała , ul. Telewizyjna : cała, , ul. Płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego: cała, , ul. Zeusa: cała

Obwód 713

Szkoła Podstawowa Nr 357, ul. Zachodzącego Słońca 25 Bemowo

ul. E. Osmańczyka: cała, ul. K. Miarki: cała, ul. Oławska: cała, ul. Powązkowska od nr : 59A, 59B, 59C, 59D, 59E, 90, 97 ul. R. Popiołka: cała, ul. S. Rostworowskiego: cała

Obwód 714

Szkoła Podstawowa Nr 357, ul. Zachodzącego Słońća 25 Bemowo

ul. F. Kawy : cała, ul. G. Morcinka: cała, ul. R. Millera: cała, ul. Zachodzącego Słońca: cała

Obwód 715

Szkoła Podstawowa Nr 357, ul. Zachodzącego Słońca 25 Bemowo

ul. Andyjska : cała, ul. Apenińska : cała, ul. Dynarska : cała, ul. Himalajska : cała, ul. Pirenejska: cała, ul. Powstańców Śląskich 103, 123, 125, ul. Wrocławska 25

Obwód 716

Szkoła Podstawowa Nr 357, ul. Zachodzącego Słońca 25 Bemowo

ul. P. Stellera : cała, ul. Piastów Śląskich : cała, ul. Podmiejska : cała, ul. Rodła : cała, ul. Sosnowiecka : cała, ul. S. Ligonia : cała, ul. W. Korfantego : cała, ul. Żołnierzy Wyklętych : cała

Obwód 717

Budynek Studium Wychowania Fizycznego Wojskowej Akademii Technicznej, ul. Kartezjusza 1 Bemowo

ul. A. Kocjana : cała, ul. Arkadyjska : cała, ul. Bolimowska : cała, ul. Borzęcińska : cała, ul. Cieplarniana : cała, ul. Dorohuska : cała, ul. Fabiańska: cała, ul. H. Dobrzańskiego "Hubala" : cała, ul. Hucisko : cała, ul. Iskry : cała, ul. J. Bułhaka : cała, ul. J. Brandta : cała, ul. Kircholmska : cała, ul. Komorowska : cała, ul. Kozłowicka : cała, ul. Krajeńska : cała, ul. Oblęgorska : cała, ul. Ołtarzewska : cała, ul. Oryszewska : cała, ul. Osowiecka : cała, ul. Otrębuska : cała, ul. Podkowińska : cała, cała, ul. Radziejowicka : cała, ul. Rąblowska : cała, ul. Rozalińska : cała, ul. Skłoby : cała, ul. Spychowska : cała, ul. Strawczyńska : cała, ul. Wielbarska : cała, ul. Zaboreczne : cała

Obwód 718

Klub Wojskowej Akademii Technicznej, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 25A Bemowo

ul. A. B. Dobrowolskiego: cała, ul. A. Einsteina : cała, ul. Archimedesa : cała, : , ul. D. Mendelejewa : cała, ul. Galileusza : cała, Gen. W. Urbanowicza: strona nieparzysta od nr 9 do nr 35, ul. G. Leibniza : cała, ul. Isaaka Newtona: cała ul. Kartezjusza : cała, , ul. K. Siemienowicza : cała, ul. K. Ciołkowskiego : cała, ul. K. Arciszewskiego : cała, ul. Lazurowa : strona nieparzysta od nr 173 do nr 185E, ul. Pitagorasa : cała, ul. W. Gąsiorowskiego : cała

Obwód 719

Przedszkole Nr 390, ul. Secemińska 1 Bemowo

ul. Brzeżek 4, 6, ul. Gołuchowska : cała, ul. Secemińska : cała, ul. Uniejowska : cała, ul. Wrocławska : 1, 2A, 3, 5, 7, 7A, 8A, 10, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 10G, ul. Żeńców 3, 9

Obwód 720

Szkoła Podstawowa Nr 321, ul. Mjr Hieronima Dekutowskiego "Zapory" 3 Bemowo

ul. A. Kędzierskiego: cała, ul. Czerwonych Maków: cała, ul. Mjr H. Dekutowskiego „Zapory”: 2, 5, 6, ul. Orlich Gniazd: cała, ul. Wrocławska 9, 11, 13, 15, 17, 21, 21A

Wybory samorządowe 2018: Bemowo

Obwód 721

Szkoła Podstawowa Nr 321, ul. Mjr Hieronima Dekutowskiego "Zapory" 3 Bemowo

ul. Gen. B. Szareckiego: cała, ul. Gen. M. Bołtucia cała, Ks. B. Markiewicza: cała, ul. S. Lencewicza: cała, ul. Powstańców Śląskich 102, 104, 106A, 106B, 106C, 106D, 108, 108B, 108C

Obwód 722

Szkoła Podstawowa Nr 364, ul. Michała Elwira Andriollego 1 Bemowo

ul. Księcia Bolesława : cała, ul. Mieczysława Wolfkego od nr 1 do nr 10, ul. Rosy Bailly : cała

Obwód 723

Szkoła Podstawowa Nr 364, ul. Michała Elwira Andriollego 1 Bemowo

ul. J. Kaden-Bandrowskiego : cała, ul. Wrocławska : 14, 16, 18, 20A, 20B

Obwód 724

Szkoła Podstawowa Nr 341, ul. Oławska 3 Bemowo

ul. J. Blatona: cała, ul. Widawska : cała

Obwód 725

Szkoła Podstawowa Nr 341, ul. Oławska 3 Bemowo

ul. A. Sołtana : cała, ul. M. Wolfkego : 11, 12, 12A, 12B, 13, 14, 15, 15A, 16, 18, 20

Obwód 726

Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej, ul. Obrońców Tobruku 11 Bemowo

ul. Obrońców Tobruku numery nieparzyste od nr 19 do nr 31C

Obwód 727

Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej, ul. Obrońców Tobruku 11 Bemowo

ul. J. Waldorffa 39A, 41, 41A, 41B, 41C, ul. Obrońców Tobruku numery parzyste: od nr 18 do nr 38

Obwód 728

Szkoła Podstawowa Nr 82, ul. Górczewska 201 Bemowo

ul. Baborowska : cała, ul. Budy : cała, ul. Dębicka : cała, ul. Grodkowska cała, ul. Ziębicka : cała

Obwód 729

Szkoła Podstawowa Nr 82, ul. Górczewska 201 Bemowo

ul. Babimojska: cała, ul. Jeździecka: cała, ul. Kluczborska : cała, ul. Kołczana: cała, ul. Marynin: cała, ul. Strońska: cała, ul. Szlifierska : cała, Wieśniacza: cała, ul. Zaborowska : cała

Obwód 730

Szkoła Podstawowa Nr 82, ul. Górczewska 201 Bemowo

ul. Arki Bożka : cała, ul. Bogatyńska : cała, ul. Łagowska : cała, ul. Siodlarska : od nr 1 do nr 38

Obwód 731

Oddziały Przedszkola Nr 435, ul. Bolkowska 4 Bemowo

ul. Bolkowska : cała, Górczewska : od nr 142 do nr 198 B, ul. Kazubów : cała

Obwód 732

Biblioteka Publiczna, ul. Gen. T. Pełczyńskiego 28C Bemowo

ul. Górczewska: od nr 200 do nr 222, ul. K. Deyny: cała

Obwód 733

Klub Bemowskiego Seniora, ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30A Bemowo

ul. Dywizjonu 303 od nr 113 do nr 175, . ul. Płk. W. Łokuciewskiego cała ul. Powstańców Śląskich : od nr 83 do nr 89D

Obwód 734

TBS, ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30 Bemowo

ul. Gen. T. Pełczyńskiego : cała

Obwód 735

TBS, ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30 Bemowo

ul. Górczewska : od nr 224 do nr 259, , ul. Lazurowa : od nr 127 do nr 169, ul. Narwik : cała

Obwód 736

Przychodnia ZOZ, ul. Gen. M. C. Coopera 5 Bemowo

ul. Batalionów Chłopskich : cała, ul. Gen. M. C. Coopera : cała, ul. Gen. L. Rayskiego od nr 3 do nr 11.

Obwód 737

Klub Studencki "Karuzela", ul. S. Konarskiego 85 Bemowo

ul. Batalionu " Miotła " : cała, Osiedle Przyjaźń : całe, ul. Powstańców Śląskich : strona parzysta od nr 26 do nr 58A , ul. S. Konarskiego : cała

Obwód 738

Klub "Dwa Jelonki", ul. Powstańców Śląskich 44 Bemowo

ul. Człuchowska strona parzysta od nr 26 do nr 82, ul. Gimnazjalna: cała, ul. J. Joyce´a: cała, ul. Kiermaszowa: cała, ul. Kruszyńska: cała, ul. J. Olbrachta od nr 71 do nr 124; ul. Oświatowa: cała, Pl. Kasztelański : cała , ul. Rzędzińska: cała , ul. Strąkowa od nr 30 do nr 48

Obwód 739

Szkoła Podstawowa Nr 362, ul. Gen. Waleria Czumy 8 Bemowo

ul. Gen. W. Czumy : cała

Obwód 740

Przedszkole Nr 214, ul. Gen. W. Czumy 6 Bemowo

ul. Drogomilska : cała, ul. Kryształowa : cała, ul. Legendy : cała. ul. Muszlowa : cała, , ul. Powstańców Śląskich od nr 61 do nr 69G

Obwód 741

Szkoła Podstawowa Nr 316, ul. S. Szobera 1/3 Bemowo

ul. L. Kossutha : cała, ul. Lazurowa: 26, ul. Z. Klemensiewicza : cała

Obwód 742

Szkoła Podstawowa Nr 316, ul. S. Szobera 1/3 Bemowo

ul. A. Świętochowskiego : cała, ul. E. Szwankowskiego: cała, ul. S. Szobera : cała, ul. W. Doroszewskiego : cała

Obwód 743

Szkoła Podstawowa Nr 350 w Zespole Szkól nr 48 im. Armii Krajowej, ul. K. Irzykowskiego 1A Bemowo

ul. K. Irzykowskiego: cała , ul. Karabeli : cała

Obwód 744

Szkoła Podstawowa Nr 350 w Zespole Szkól nr 48 im. Armii Krajowej, ul. K. Irzykowskiego 1A Bemowo

ul. K. Wyki : cała, ul. Lazurowa : strona parzysta od nr 18 do nr 24

Obwód 745

Szkoła Podstawowa Nr 350 w Zespole Szkól nr 48 im. Armii Krajowej, ul. K. Irzykowskiego 1A Bemowo

ul. Kpt. W. Raginisa : cała, ul. Okoliczna : cała, ul. Powstańców Śląskich : 45, 49, ul. W. Borowego : cała, . ul. Świetlików 10

Obwód 746

LXXVIII LO im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, ul. A. Krzywoń 3 Bemowo

ul. Synów Puku : cała

Obwód 747

LXXVIII LO im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, ul. A. Krzywoń 3 Bemowo

ul. Anieli Krzywoń : cała, ul. Powstańców Śląskich : od nr 1 do nr 24

Obwód 748

Szkoła Podstawowa Nr 301 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, ul. Brygadzistów 18 Bemowo

ul. Borowej Góry : cała

Obwód 749

Szkoła Podstawowa Nr 301 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, ul. Brygadzistów 18 Bemowo

ul. Mjr. H. Sucharskiego : cała, ul. Strzelców : cała, ul. Szczotkarska: cała

Obwód 750

Szkoła Podstawowa Nr 301 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, ul. Brygadzistów 18 Bemowo

ul. Człuchowska strona nieparzysta od nr 9 do nr 43, ul. Puszczy Solskiej : cała, ul. Świetlików : 5, 7, 7A, 8, 25, 27

Obwód 751

Szkoła Podstawowa Nr 306, ul. Tkaczy 27 Bemowo

ul. Brygadzistów : cała, ul. Cokołowa : cała, ul. Drzeworytników : cała, ul. J. Wybickiego : cała, ul. Kontuszowa : cała, ul. Lustrzana : cała, ul. Miejska : cała, ul. Owczarska : cała, ul. Reżyserska : cała, ul. Rodzinna cała, ul. Słomiana : cała, ul. Sternicza od nr 30 do nr 123 ul. Tkaczy : cała

Obwód 752

Szkoła Podstawowa Nr 306, ul. Tkaczy 27 Bemowo

ul. Rozłogi : od nr 2 do nr 9

Obwód 753

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rozłogi 10 Bemowo

ul. Kopalniana: cała, ul. Łęgi: cała, ul. Mory cała, ul. Moździerzy: cała, ul. Na Wyraju: cała, ul. Połczyńska od nr 38A do nr 122, ul. Sochaczewska: cała, ul. Szeligowska : cała

Obwód 754

Szkoła Podstawowa Nr 363, ul. Rozłogi 10 Bemowo

ul. Fortuny : cała, ul. Gabriela : cała, ul. Legionowa : cała, ul. Nowej Huty : cała, ul. Okrętowa: cała, ul. Rotundy : cała, ul. Siemiatycka: cała, :

Obwód 755

Szkoła Podstawowa Nr 363, ul. Rozłogi 10 Bemowo

Lazurowa : strona parzysta od nr 12 do nr 16K, ul. Rozłogi : od nr 11 do nr 18

Obwód 756

Dom Kombatanta, ul. Sternicza 125 Bemowo

ul. Chrzanowska 4, ul. Lazurowa od nr 2 do nr 6, ul. Sternicza 129, 131

Obwód 1141

Oddział Zewnętrzny Bemowo-Służba Więzienna, Antoniego Kocjana 3 Warszawa

ul. Antoniego Kocjana 3

Obwód 1142

Dom Pomocy Społecznej " KOMBATANT", Sternicza 125 Warszawa

ul. Sternicza 125

Obwód 1143

Dom Emeryta Wojskowego, Pirenejska 5 Warszawa

ul. Pirenejska 5