Wybory samorządowe 2018 w Warszawie: Gdzie głosować na Ursynowie? Lokale wyborcze Ursynów Warszawa LISTA

Wybory 2018 komisje wyborcze na Ursynowie

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 21 października. Tego dnia będziemy wybierać nie tylko Prezydenta Warszawy, ale także przedstawicieli Rady Warszawy, Rady Dzielnic i Sejmików Województwa Mazowieckiego. Te wybory są bardzo ważne dla miasta, ponieważ wybieramy gospodarza, który zarządza całym miastem (Prezydent), naszych przedstawicieli w Radzie Warszawy, a także najbardziej lokalnych przedstawicieli - członków Rady Dzielnic.

W jaki sposób wygląda głosowanie na Ursynowie? Dzielnica została podzielona na 65 obwodów . Każdy z nich ma swój lokal wyborczy. Poniżej znajduje się dokładna lista obwodów i lokali wyborczych na Bemowie:

Gdzie głosować na Ursynowie?

Obwód 571

Szkoła Podstawowa nr 303, ul. Koncertowa 4 Ursynów

ul. Koński Jar: cała, ul. Nutki: cała, ul. Paszkiewicza: cała, ul. Zaolziańska: cała, ul. Zaorskiego: cała, ul. Zawadowskiego: cała

Obwód 572

Szkoła Podstawowa nr 303, ul. Koncertowa 8 Ursynów ul. Beli Bartoka: 6, 8; ul. Elegijna: cała, ul. Koncertowa: cała, ul. Symfonii: cała

Obwód 573

Przedszkole nr 126, ul. Wokalna 1 Ursynów ul. Anyżkowa: cała, ul. Arbuzowa: strona parzysta od nr 94 do nr 116, ul. Arkadowa: cała, ul. Chłapowskiego: cała, ul. Fosa: cała, ul. Jastrzębowskiego 24, ul. Nowoursynowska: strona parzysta od nr 172 do nr 180B, strona nieparzysta od nr 161 do nr 177, ul. Okaryny: cała, ul. Przy Grobli: strona nieparzysta, ul. Renety: cała, al. Jana Rodowicza "Anody": cała, ul. Andrzeja Romockiego "Morro": 15, 17 i strona parzysta od nr 18 do nr 24

Obwód 574

Przedszkole nr 283, ul. Puszczyka 6 Ursynów ul. Romera: strona parzysta od nr 10 do nr 14, ul. W. Surowieckiego: cała

Obwód 575

Szkoła Podstawowa nr 81, ul. Puszczyka 6 Ursynów ul. Puszczyka: cała

Obwód 576

Szkoła Podstawowa nr 81, ul. Puszczyka 6 Ursynów ul. Wiolinowa: cała, al. Komisji Edukacji Narodowej: 103, 105

Obwód 577

Szkoła Podstawowa nr 313, ul. Jana Cybisa 1 Ursynów al. Komisji Edukacji Narodowej: 101, ul. Pasaż Ursynowski: 11 ul. Pięciolinii: cała, ul. E. Romera 8, 8A

Obwód 578

Szkoła Podstawowa nr 319, ul. Wokalna 1 Ursynów ul. Beli Bartoka: 11, al. Komisji Edukacji Narodowej: strona parzysta od nr 84 do nr 98, ul. Stokłosy: cała

Obwód 579

Szkoła Podstawowa nr 319, ul. Wokalna 1 Ursynów ul. Wokalna: cała, ul. Zamiany: 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18

Obwód 580

Szkoła Podstawowa nr 319, ul. A. Romockiego "Morro" 10 Ursynów ul. Nowoursynowska: strona parzysta od nr 164 do nr 166, ul. Zamiany: nr 5 i strona parzysta od nr 4 do nr 12, ul. Andrzeja Romockiego "Morro": 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B, 12C, 13, 14, 16

Obwód 581

Szkoła Podstawowa nr 313, ul. Jana Cybisa 1 Ursynów ul. Barwna: 8, ul. J. Cybisa: cała, ul. A. Janowskiego: cała, ul. Romera: 19

Obwód 582

Przedszkole nr 55, ul. Jana Cybisa 1 Ursynów ul. H. Arctowskiego: cała, ul. X. Dunikowskiego: cała, ul. T. Makowskiego: cała

Obwód 583

Liceum Ogólnokształcące nr LXX, ul. Edwarda Dembowskiego 1 Ursynów ul. Dzwonnicza: cała ul. S. Herbsta: cała, al. Komisji Edukacji Narodowej: 93, 95, 97, 99 ul. Pasaż Ursynowski: 7, 9, ul. E. Romera: 4, ul. O. Sosnowskiego: cała

Obwód 584

Liceum Ogólnokształcące nr LXX, ul. Edwarda Dembowskiego 1 Ursynów ul. E. Dembowskiego: strona nieparzysta od nr 1 do nr 9, strona parzysta od nr 2 do nr 16, al. Komisji Edukacji Narodowej: 81, 83, 85, ul. Pasaż Ursynowski: 3

Obwód 585

Szkoła Podstawowa nr 322, ul. Edwarda Dembowskiego 9 Ursynów ul. E. Dembowskiego: strona nieparzysta od nr 11 do nr 23, ul. Pasaż Ursynowski: 1, 5, ul. K. Kardasia "Orkana": cała

Obwód 586

Przedszkole nr 385, ul. A. Romockiego "Morro" 10 Ursynów ul. G. Bacewiczówny: cała, ul. A. Romockiego "Morro": od nr 1 do nr 6

Obwód 587

Szkoła Podstawowa nr 319, ul. A. Romockiego "Morro" 10 Ursynów ul. W. Lachmana: cała

Obwód 588

Szkoła Podstawowa nr 322, ul. Edwarda Dembowskiego 9 Ursynów ul. Albatrosów: cała, ul. Bekasów: cała, ul. Bociania: cała, ul. Czapli: cała, ul. Grzywaczy: cała, ul. Gżegżółki: cała, ul. Jastrzębia: cała, ul. Kraski: cała, ul. Kukułki: cała, ul. Lelka: cała, ul. Łukaszczyka: cała, ul. Makolągwy: strona parzysta od nr 12 do końca, strona nieparzysta od nr 23 do końca, ul. Mysikrólika: cała, ul. Perkoza: cała, ul. W. Pileckiego: strona nieparzysta od nr 61 do nr 91, ul. W. K. Roentgena: strona parzysta cała, ul. Puławska: strona nieparzysta od nr 359 do nr 425, ul. Pustułeczki: strona parzysta od nr 20 do końca, strona nieparzysta od nr 33 do końca, ul. Rybitwy: cała, ul. Sójki: cała, ul. św. Maksymiliana Kolbego: cała, ul. Zięby: cała, ul. Zimorodka: cała

Obwód 589

Liceum Ogólnokształcące Nr LXIII, ul. Ludwika Hirszfelda 11 Ursynów ul. Alternatywy: strona nieparzysta od nr 1 do nr 7, ul. Makolągwy: strona parzysta od nr 2 do nr 10, strona nieparzysta od nr 1 do nr 21, ul. RTM. W. Pileckiego: strona nieparzysta od nr 107 do nr 111, ul. F. Płaskowickiej: 44, 46, ul. Pustułeczki: strona parzysta od nr 2 do 18D, strona nieparzysta od nr 1 do 31, ul. W. K. Roentgena: nieparzysta od 23 do końca, ul. Rolna: 23, 23A, 25, 25A, 25B, 25C

Obwód 590

Szkoła Podstawowa nr 310, ul. Hawajska 7 Ursynów ul. R. Amundsena: cała, ul. B. Dybowskiego: cała, ul. Hawajska: strona nieparzysta od nr 13 do nr 21, ul. E. Malinowskiego: cała, ul. rtm. W. Pileckiego: 130, 130A, 132

Obwód 591

Szkoła Podstawowa nr 310, ul. Hawajska 7 Ursynów ul. Marca Polo: cała, ul. J. Miklaszewskiego: cała

Obwód 592

Przedszkole nr 366, ul. Hawajska 7 Ursynów ul. Hawajska: od nr 1 do nr 12, strona parzysta od nr 14 do nr 20

Obwód 593

Przedszkole nr 352, ul. Leonida Teligi 3 Ursynów ul. Cynamonowa: strona nieparzysta od nr 41 do nr 47, ul. Polinezyjska: cała

Obwód 594

Szkoła Podstawowa nr 318, ul. Leonida Teligi 3 Ursynów ul. F. Magellana: cała, ul. P. E. Strzeleckiego: cała, ul. L. Teligi: cała

Obwód 595

Szkoła Podstawowa nr 343, ul. Stefana Kopcińskiego 7 Ursynów ul. J. Ciszewskiego: 5, 7, 7A, ul. Nugat: strona parzysta cała, ul. R. Gutta: cała, ul. Z. S. Kiedacza: cała, ul. S. Kopcińskiego: cała, ul. C. Przybylskiego: cała

Obwód 596

Szkoła Podstawowa nr 343, ul. Stefana Kopcińskiego 7 Ursynów ul. Arachidowa: cała, ul. Bulwarowa: cała, ul. Imbirowa: cała, ul. Kokosowa: strona nieparzysta i nr 40, ul. Letniskowa: cała, ul. Modelowa: cała, ul. Nowoursynowska: strona parzysta od nr 102 do 162J, strona nieparzysta od nr 139 do nr 153B, ul. Nugat: strona nieparzysta, ul. Panoramiczna: cała, ul. Pistacjowa: cała, ul. Reprezentacyjna: cała, ul. J. Rosoła: 58, ul. Urwisko: cała, ul. Wrzosowisko: cała

Obwód 597

Liceum Ogólnokształcące nr LXIII, ul. Ludwika Hirszfelda 11 Ursynów ul. Dereniowa: strona nieparzysta, ul. I. Gandhi: strona nieparzysta od nr 9 do nr 27A, ul. L. Hirszfelda: cała

Ursynów listy wyborcze

Obwód 598

Szkoła Podstawowa 323, ul. Edwarda Warchałowskiego 4 Ursynów ul. Dereniowa: strona parzysta od nr 2 do nr 12, ul. M. Szczuki: cała, ul. E. Warchałowskiego: cała

Obwód 599

Szkoła Podstawowa 323, ul. Edwarda Warchałowskiego 4 Ursynów al. Komisji Edukacji Narodowej: strona nieparzysta od nr 51 do nr 61, ul. Wojciecha Kilara: cała

Obwód 600

Liceum nr CLVIII, ul. Stefana Szolc-Rogozińskiego 2 Ursynów ul. Benedykta Polaka: cała, al. Komisji Edukacji Narodowej: 52, 54, 56

Obwód 601

Liceum nr CLVIII, ul. Stefana Szolc-Rogozińskiego 2 Ursynów ul. Rodziny Ulmów: cała

Obwód 602

Liceum nr CLVIII, ul. Stefana Szolc-Rogozińskiego 2 Ursynów ul. J. Rosoła: 61A, 61B, 61C, ul. S. Szolc-Rogozińskiego: cała

Obwód 603

Liceum nr CLVIII, ul. Stefana Szolc-Rogozińskiego 2 Ursynów ul. Cynamonowa: strona parzysta cała, strona nieparzysta od nr 1 do nr 39, ul. M. Grzegorzewskiej: cała

Obwód 604

Przedszkole nr 282, ul. Na Uboczu 7 Ursynów ul. S. Kazury: od nr 13 do końca, ul. rtm. W. Pileckiego: strona parzysta od nr 104 do nr 116

Obwód 605

Szkoła Podstawowa nr 336, ul. Na Uboczu 9 Ursynów ul. S. Kazury: od nr 1 do nr 12, ul. Stryjeńskich: 21

Obwód 606

Szkoła Podstawowa nr 336, ul. Na Uboczu 9 Ursynów ul. Na Uboczu: cała, ul. Stryjeńskich 17, 19, 19F

Gdzie głosować na Ursynowie?

Obwód 607

Przedszkole nr 395, ul. Na Uboczu 9 Ursynów ul. Belgradzka: strona parzysta od nr 44 do nr 52, ul. Braci Wagów: cała, ul. Meander: strona nieparzysta

Obwód 608

Przedszkole nr 395, ul. Na Uboczu 9 Ursynów al. Komisji Edukacji Narodowej: 47, 49, ul. Meander: strona parzysta od nr 2 do nr 22

Obwód 609

Przedszkole nr 286, ul. Mandarynki 1 Ursynów al. Komisji Edukacji Narodowej: 46, 48, 50, ul. F. M. Lanciego: cała, ul. Migdałowa: strona parzysta

Obwód 610

Szkoła Podstawowa nr 330, ul. Mandarynki 1 Ursynów ul. Lasek Brzozowy: cała

Obwód 611

Szkoła Podstawowa nr 330, ul. Mandarynki 1 Ursynów ul. Belgradzka: strona parzysta od nr 4 do nr 12, ul. Mandarynki: cała, ul. Migdałowa: strona nieparzysta

Obwód 612

Szkoła Podstawowa nr 330, ul. Mandarynki 1 Ursynów ul. Z. Gęsickiego "Juno": cała, ul. Nowoursynowska: strona nieparzysta od nr 111 do nr 137H i nr 92/100, ul. Pachnąca: cała, ul. Z. Pawlaczyka: cała, ul. B. Pietraszewicza "Lota": cała, ul. M. Sengera "Cichego": cała, ul. Sotta "Sokoła": cała

Obwód 613

Przedszkole nr 267, ul. Witolda Małcużyńskiego 4 Ursynów

ul. Jaworowa: cała, ul. Jedwabna: cała, ul. Kabacki Zakątek: cała, ul. Moczydłowska: cała, ul. Perkalowa: cała, ul. Stryjeńskich: strona nieparzysta od nr 1 do nr 15E, ul. Wełniana: cała, ul. Ziemska: cała

Obwód 614

Szkoła Podstawowa nr 336, ul. Witolda Małcużyńskiego 4 Ursynów ul. W. Małcużyńskiego: cała, ul. Małej Łąki: cała

Obwód 615

Szkoła Podstawowa nr 336, ul. Witolda Małcużyńskiego 4 Ursynów ul. Przy Bażantarni: 11, 13, ul. J. Żabińskiego: cała

Obwód 616

Szkoła Podstawowa nr 340, ul. Eugeniusza Lokajskiego 3 Ursynów ul. Belgradzka: strona parzysta od nr 14 do nr 22, al. Komisji Edukacji Narodowej: 36, 36A, ul. H. Raabego: cała

Obwód 617

Szkoła Podstawowa nr 340, ul. Eugeniusza Lokajskiego 3 Ursynów ul. Belgradzka : 3, ul. E. Lokajskiego: cała, ul. Nowoursynowska: strona nieparzysta od nr 85 do nr 109 D, ul. Przy Bażantarni: 3 i strona parzysta od nr 2 do nr 8D, ul. Rosoła: 19, 21 i strona parzysta od nr 20 do nr 44A

Obwód 618

Przedszkole nr 267, ul. Witolda Małcużyńskiego 4 Ursynów ul. płk. Zoltana Balo: cała, ul. Boglarczyków: cała, ul. Karola Borsuka: cała, ul. Plakatowa: cała, ul. Pala Telekiego: cała, ul. Stryjeńskich: strona parzysta od nr 6 do 10, ul. Villardczyków: cała, ul. Wąwozowa: strona parzysta od nr 22 do nr 36

Obwód 619

Szkoła Podstawowa nr 340, ul. Eugeniusza Lokajskiego 3 Ursynów ul. K. Bronikowskiego: strona nieparzysta, ul. K. Jeżewskiego: strona nieparzysta od nr 5 do 11 A, ul. M. Wańkowicza: strona parzysta od nr 2 do nr 6, ul. Wąwozowa: 6, 8

Obwód 620

Przedszkole nr 400, ul. Eugeniusza Lokajskiego 2 Ursynów ul. K. Bronikowskiego: strona parzysta, ul. S. Dembego: od nr 17 do końca, ul. K. Jeżewskiego nr 3, 3A, 3B, ul. J. Rosoła: strona nieparzysta od nr 7 do nr 17, ul. Wąwozowa 2, 4

Obwód 621

Szkoła Podstawowa nr 16 budynek A, ul. Wilczy Dół 4 Ursynów ul. Batystowa: cała, ul. Ekologiczna: strona nieparzysta od nr 11 do nr 17, strona parzysta od nr 14 do nr 28, ul. Elegancka: cała, ul. Kretonowa: cała, ul. Nowoczesna: cała, ul. Pod Strzechą: cała, ul. Rybałtów: cała, ul. Ustronie: cała, ul. Wąwozowa: strona nieparzysta od nr 31 do nr 35, ul. Wilczy Dół: cała

Obwód 622

Szkoła Podstawowa nr 16 budynek A, ul. Wilczy Dół 4 Ursynów ul. Cichej Wody: cała, ul. Ekologiczna: 1, strona parzysta od nr 4 do nr 8, ul. Lisi Jar: cała, ul. R. Mielczarskiego: cała, ul. Pod Lipą: cała, ul. Wąwozowa: strona nieparzysta od nr 17 do nr 29, ul. Za Łąkami: cała

Obwód 623

Szkoła Podstawowa Nr 16 budynek A, ul. Wilczy Dół 4 Ursynów al. Komisji Edukacji Narodowej: 1, ul. Kabacki Dukt: cała, ul. Na Przyzbie: cała, ul. Polnej Róży: cała

Obwód 624

Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Jerzego Zaruby 2 Ursynów ul. S. Dembego 9, ul. Sępa-Szarzyńskiego: cała, ul. Wąwozowa: strona nieparzysta od nr 1 do nr 11, ul. J. Zaruby: cała

Obwód 625

Prywatna Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Jerzego Zaruby 2 Ursynów ul. S. Dembego: strona nieparzysta od nr 1 do nr 7 i strona parzysta od nr 2 do nr 14, ul. Gąsek: strona nieparzysta (bez nr 5, 5 A, 5 B, 57, 79 i 81), ul. J. Iwanowa-Szajnowicza: cała; ul. Kabacka: cała, ul. Kulisiewicza: cala, ul. Kuny: cała, ul. Nowoursynowska: od nr 2 do nr 82, ul. Relaksowa: cala, ul. Rosola: strona parzysta od nr 2 do nr 16E, ul. Rzekotki: cała

Obwód 626

Szkoła Podstawowa nr 96, ul. Sarabandy 16/22 Ursynów ul. Achillesa: cała, ul. Baletowa: strona nieparzysta od nr 49 do końca, ul. Bażancia cała, ul. Buszycka: cała, ul. Chóralna: cała, ul. Cymbalistów: cała, ul. Dawidowska: cała, ul. Drumli: strona nieparzysta, ul. Dumki: cała, ul. Gogolińska: cała, ul. Indycza: cała, ul. Jagielska: strona nieparzysta i strona parzysta od nr 2 do 38, ul. Jaskółcza: cała, ul. Kapeli: strona nieparzysta od nr 15 do końca, ul. Karczunkowska: cała, ul. Karmazynowa: cała, ul. Katarynki: cała, ul. Klarnecistów: strona nieparzysta od nr 1 do nr 15 oraz nr 2 i nr 2A, ul. Kogucia: cała, ul. Kolbaczewska: cała, ul. Kórnicka: cała, ul. Kurantów: cała, ul. Kuropatwy: strona parzysta, ul. Maślaków: cała, ul. Muchomora: cała, ul. Nawłocka: cała, ul. Opieńki: nr 3, ul. Orfeusza: cała, ul. Papuzia: cała, ul. Perlicza: cała, ul. Podolszyńska: cała, ul. Pozytywki: cała, ul. Prawdziwka: cała, ul. Puławska: strona parzysta od nr 498 do nr 562 i strona nieparzysta od nr 591 do nr 621, ul. Rydzowa: nr 1, ul. Sarabandy: strona nieparzysta cała i strona parzysta od nr 2 do nr 60, ul. Solistów: cała, ul. Synogarlicy: cała, ul. Trombity: cała, ul. Turkawki: cała

Obwód 627

Szkoła Podstawowa nr 384, ul. Kajakowa 10 Ursynów ul. Baletowa: strona parzysta od nr 60 do końca, ul. Bogatki: cała, ul. Dzierzby: cała, ul. Dźwiękowa: cała, ul. Fanfarowa: cała, ul. Garłaczy: od nr 6 do końca, ul. Gawota: cała, ul. Hołubcowa: strona nieparzysta od nr 1 do nr 51D i strona parzysta od nr 2 do nr 36, ul. Kajakowa: cała, ul. Karnawał: strona nieparzysta cała, ul. Kobuza: cała, ul. Kormoranów: cała, ul. Krzesanego: cała, ul. Kujawiaka 35, ul. Kurkowa: cała, ul. Leśna: cała, ul. Ludwinowska: strona parzysta cała, ul. Maryli: strona parzysta cała, ul. Modraszki: cała, ul. Organistów: cała, ul. Piecuszka: cała, ul. Puchaczy: cała, ul. Puławska: strona parzysta od nr 346 do nr 392 i strona nieparzysta od nr 443 do nr 515, ul. Rajskich Ptaków: strona nieparzysta cała i strona parzysta od nr 2 do nr 52, ul. Raniuszka: cała, ul. Rataja: cała, ul. Słonki: od nr 26 do nr 67, ul. Sztajerka: cała, ul. Transportowców: strona parzysta od nr 18 do końca i strona nieparzysta od nr 7 do końca, ul. Trele: cała, ul. Wędrowców: cała, ul. Złoty Róg: cała, ul. Żołny: strona nieparzysta od nr 63 do końca

Obwód 628

Szkoła Podstawowa nr 100, ul. Taneczna 54/58 Ursynów ul. Białej Wody: cała, ul. Białogońska: cała, ul. Białozora: cała, ul. Bokserska: strona nieparzysta, ul. Cyrhli: cała, ul. Czempińska: cała, ul. Czerwonych Wierchów: cała, ul. Flamenco: cała, ul. Fokstrota: 5, 25, ul. Giewont: cała, ul. Goryczkowa: cała, ul. Gromowładna: cała, Gruchacza: cała, ul. Harendy: cała, ul. Hołubcowa: strona parzysta od nr 50 do nr 72 i strona nieparzysta od nr 65 do nr 75, ul. Ibisa: cała, ul. Jarząbków: cała, ul. Jerzyka: cała, ul. Kadryla: cała, ul. Kanarkowa: cała, ul. Karnawał: strona parzysta cała, ul. Kądziołeczki: cała, ul. Kolibrów: cała, ul. Kondracka: cała, ul. Korowodu: cała, ul. Krasnowolska: cała; ul. Lambady: cała, ul. M. Lalewicza: cała, ul. Liptowska: cała, ul. Litworowa: cała, ul. Magury: cała, ul. Mazura: cała, ul. Z. Mączeńskiego: cała, ul. Menueta: cała, Oberka: cała, ul. Olczyska: cała, ul. Ornak: cała, ul. Pięciu Stawów: cała, ul. Pląsy: cała, ul. Poleczki: od nr 11 do nr 22D, ul. Poloneza: cała, ul. Puchalska: cała, ul. Puławska: strona parzysta od nr 270 do nr 344 i strona nieparzysta: od nr 427 do nr 441, ul. Pyszniańska: cała, ul. Rajskich Ptaków: strona parzysta od nr 56 do końca, ul. Roztoki: cała, ul. Rumby: cała, ul. Rysy: cała, ul. Samby: cała, ul. Samsonowska: cała, ul. Taneczna: od nr 18 do nr 96, ul. Tango: cała, ul. Tramblanki: cała, ul. Uhrocie: cała, ul. Walczyka: cała, ul. Waksmundzka: cała, ul. Wantule: cała, ul. Wodzirejów: cała, ul. Wyczółki: od nr 1 do nr 25A, ul Zatorze: cała, ul. Żołny: strona parzysta cała i strona nieparzysta od nr 11 do nr 61

Obwód 629

Miejsce Aktywizacji Lokalnej, ul. Kłobucka 14 Ursynów ul. Galopu: cała, ul. Jurajska: cała, ul. Kłobucka: cała, ul. Łączyny: cała, ul. Mortkowicza: cała, ul. Osmańska: cała, ul. Pieskowa Skała: cała, ul. Piruet: cała, ul. Poleczki: od nr 23 do nr 72, ul. Polki: cała, ul. Półksiężyca: cała, ul. Puławska: 266, ul. Salsy: cała, ul. Taborowa; cała, ul. Tyrolska: cała, ul. Wyczółki: od nr 29 od nr 123, ul. Złoty Potok: cała.

Obwód 630

Przedszkole nr 412, ul. Pala Telekiego 8 Ursynów al. Komisji Edukacji Narodowej: strona nieparzysta od nr 9 do nr 21 i strona parzysta od nr 18 do nr 26, ul. M. Wańkowicza: strona nieparzysta od nr 1 do nr 7 A, ul. Wąwozowa nr 18 i nr 20

Obwód 631

Szkoła Podstawowa nr 384, ul. Kajakowa 10 Ursynów ul. 6 Sierpnia: cała, ul. Akustyczna: cała, ul. Baletowa: strona parzysta od początku do nr 58 i strona nieparzysta od początku do nr 4A, ul. Czterech Wiatrów: cała, ul. Czysta: cała, ul. Drumli: strona parzysta cała, ul. Drzemlika: cała, ul. Farbiarska: od początku do nr 96, ul. Gajdy: cała, ul. Garłaczy: od nr 1 do nr 5, ul. Głęboka: cała, ul. Głuszca: cała, ul. Jagielska: strona parzysta od nr 40 do końca, ul. Jemiołuszki: cała, ul. Jeziorki: cała, ul. Kapeli: strona parzysta cała i od nr 1 do nr 9 strona nieparzysta, ul. Klarnecistów: strona parzysta od nr 14 do końca i strona nieparzysta od nr 23 do końca, ul. Klubowa: cała, ul. Kobzy: cała, ul. A. Kostki Napierskiego: cała, ul. Kotylion: cała, ul. Ludwinowska: strona nieparzysta cała, ul. Łagiewnicka: cała, ul. Ługi: cała, ul. Marabuta: cała, ul. Maryli: strona nieparzysta cała, ul. Muzyczna: cała, ul. Pelikanów: cała, ul. Puławska: strona parzysta od nr 394 do nr 496 i strona nieparzysta od nr 517 do nr 589, ul. Puzonistów: cała, ul. M. Rejewskiego: cała, ul. Sarabandy: strona parzysta od nr 74 do końca, ul. Słonki od nr 1 do nr 24, ul. Sporna: od nr 1 do nr 32, ul. Szumiąca: cała, ul. Transportowców: strona nieparzysta od nr 1 do nr 5C i strona parzysta od nr 2 do nr 16A, ul. Tukana: cała

Obwód 632

Szkoła Podstawowa nr 323, ul. Ludwika Hirszfelda 11 Ursynów ul. Alternatywy nr 4 i 6; ul. I. Gandhi nr 35, ul. Polskie Drogi: cała.

Obwód 1138

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Indiry Gandhi 14 Ursynów Instytut Hematologii i Transfuzjologii

Obwód 1139

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Wilhelma Konrada Roentgena 5 Ursynów

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Obwód 1140

Areszt Śledczy Warszawa-Służewiec, Kłobucka 5 Ursynów Areszt Śledczy Warszawa-Służewiec