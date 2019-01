Wybory samorządowe 2018. Warszawa: Jak zmieni się plac Defilad? Patryk Jaki pokazał wizję zagospodarowania otoczenia PKiN [WIZUALIZACJE]

Patryk Jaki: Pl. Defilad będzie symbolem nowoczesności, zieleni i otwartości

- Plac Defilad będzie zarówno parkiem, płucami miasta, jak i centrum kulturalno-biznesowym. Na kilku kondygnacjach znajdzie się miejsce na obiekty kultury, gastronomię, usługi, handel, parking, nad nimi królować będzie piętrząca się zieleń przyjazna mieszkańcom - tak swoją wizję centrum Warszawy opisuje Patryk Jaki. Kandydat PiS na prezydenta stolicy zaprezentował wizualizacje odmienionego centrum miasta. W planach nowego placu Defilad miałoby znaleźć się także miejsce na Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Teatr Rozmaitości. Niezmieniony ma pozostać park Świętokrzyski.

Jaki podkreślił, że przedstawione wizualizacje to tylko ogólna wizja zagospodarowania terenu. - Jeśli warszawiacy zdecydują, że zostanę prezydentem miasta, jedną z moich pierwszych decyzji będzie rozpisanie międzynarodowego konkursu architektonicznego na finalny projekt oraz przystąpienie do zmiany planu zagospodarowania tego obszaru - zapowiedział polityk.

Plac Defilad z PKiN, bez stacji metra i dworca Warszawa Śródmieście?

Centralnym elementem placu Defilad ma pozostać Pałac Kultury i Nauki. I choć pomysły zburzenia budynku pojawiają się coraz rzadziej, to jednak fakt, że został on uwzględniony w wizji Patryka Jakiego, wielu zwolennikom PiS nie przypadł do gustu. "Panie, daj Pan spokój, mamy się gapić całe życie na pałac Stalina?", "Wyburzyć tego wrzoda po środku i dopiero można planować bez tego stalinowskiego pomnika", "Dobrze byłoby jakoś przykryć czy ukryć te ruską rakietę na środku" - to kilka z komentarzy, jakie pojawiły się pod wpisem polityka na Facebooku.

Niektórzy internauci zwrócili też uwagę, że wizja Patryka Jakiego nie uwzględnia kilku istotnych elementów, bez których obecnie trudno wyobrazić sobie centrum miasta. Na opublikowanych grafikach nie sposób dopatrzeć się m.in. stacji metra oraz dworca kolejowego Warszawa Śródmieście.