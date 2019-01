Wybory samorządowe 2018 Warszawa - kiedy II. tura? Data, która wyłoni prezydenta Warszawy

Wybory samorządowe w Warszawie odbędą się w niedzielę, 21 października 2018. Wówczas będziemy wybierać nowego prezydenta Warszawy, który zastąpi na stanowisku Hannę Gronkiewicz-Waltz, ale podczas wyborów mieszkańcy Warszawy będą też wybierać członków rady miasta, dzielnic i sejmiku wojewódzkiego.

Aby można było wyłonić nowego prezydenta Warszawy potrzeba ponad 50% ważnych głosów oddanych na danego kandydata, co w stolicy może być trudne. Jak wynika z niektórych sondaży (także tego wykonywanego na zlecenie Polska Press Grupy) w Warszawie odbędzie się druga tura wyborów samorządowych.

Wybory samorządowe 2018: kandydaci na prezydenta Warszawy - pełna lista kandydatów

Zobacz, kto będzie ubiegał się o fotel Prezydenta Warszawy w wyborach samorządowych.

Kandydaci na prezydenta Warszawy:

Rafał Trzaskowski - Zjednoczona Opozycja Patryk Jaki - PiS Andrzej Rozenek - SLD Jan Śpiewak - Partia Razem, Inicjatywa Polska, partia Zieloni oraz Wolne Miasto Warszawa. Marek Jakubiak - Kukiz'15 Jacek Wojciechowicz Janusz Korwin - Mikke - Wolność Justyna Glusman Jakub Stefanik - PSL Piotr Ikonowicz - RSS Sławomir Antonik -Bezpartyjni Samorządowcy Krystyna Krzekotowska - Światowy Kongres Polaków Jan Potocki - II Rzeczpospolita Polska Paweł Tanajno - KKW Odkorkujemy Warszawę. Rigcz. tanajno. Hawajska+

Wybory samorządowe 2018 Warszawa: Kiedy II tura?

Zgodnie z obowiązującym prawem, jeśli w pierwszej turze jeden z kandydatów nie osiągnął wystarczającej, procentowej przewagi nad innymi, musi odbyć się "dogrywka", a więc druga tura wyborów. Podczas niej, obywatele mogą znów głosować na konkretnego kandydata. Jednak do wyboru mamy już tylko dwóch - osoby, które osiągnęły w pierwszym głosowaniu największą liczbę głosów.

Według sondaży, w Warszawie możemy spodziewać się drugiej tury wyborów i odbędzie się ona, zgodnie z prawem, równo dwa tygodnie po pierwszej turze, a więc w niedzielę, 4 listopada 2018.

Tego dnia, każdy uprawniony do głosowania w Warszawie będzie mógł znów oddać swój głos na prezydenta Warszawy. Nie będziemy ponownie głosować na członków rady miasta, dzielnic i sejmiku wojewódzkiego.

Przewidywany wynik wyborów w Warszawie - sondaż wyborczy Polska Press Grupy opracowany przez Ośrodek Badawczy Dobra Opinia:



II tura wyborów w Warszawie - na kogo będziemy głosować?

Oczywiście o tym, czy druga tura w Warszawie się odbędzie, dowiemy się po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów decyzją Państwowej Komisji Wyborczej, po zakończeniu głosowania i liczeniu głosów. Jeśli jednak mamy opierać się na prognozach i sondażach, jak ten sondaż wyborczy Polska Press Grupy opracowany przez Ośrodek Badawczy Dobra Opinia, w Warszawie w drugiej turze zmierzy się dwóch kandydatów:

Rafał Trzaskowski (KW Koalicja Obywatelska) Patryk Jaki (KW Prawo i Sprawiedliwość)

Cisza wyborcza - Czego nie można w czasie ciszy wyborczej? Obejrzyj spot Państwowej Komisji Wyborczej:

Jak wziąć udział w drugiej turze wyborów w Warszawie?

Co istotne, aby zagłosować w drugiej turze wyborów w Warszawie, a nie głosowaliśmy tutaj podczas pierwszej tury - wciąż możemy dopisać się do listy wyborców. Jak to zrobić? Szerzej wyjaśniamy w tym artykule: Wybory 2018: Jak dopisać się do listy wyborców. Co zrobić, aby głosować w Warszawie, będąc zameldowanym w innym mieście? [PORADNIK]. Jeśli głosowaliśmy w Warszawie podczas pierwszej tury, nie musimy robić nic więcej, wciąż będziemy uwzględnieni w tych samych spisach a nasz lokal wyborczy będzie ustanowiony dokładnie w tym samym miejscu co podczas pierwszej tury.

II tura wyborów w Warszawie - wyniki. Kto ma szansę zostać prezydentem? Sondaż

Jak wynika z sondażu wyborczego Polska Press Grupy opracowanego przez Ośrodek Badawczy Dobra Opinia, w Warszawie w drugiej turze zmierzy się dwóch kandydatów - Rafał Trzaskowski i Patryk Jaki. Kto zostanie prezydentem Warszawy? Wg sondażu większe szanse ma Rafał Trzaskowski (KW Koalicja Obywatelska), który może osiągnąć nawet 60,8% głosów w II. turze wyborów w Warszawie. Patryk Jaki (KW Prawo i Sprawiedliwość), wg sondażu, może liczyć na 39,2 % głosów.

Co ciekawe, wg danych sondażu, na Rafała Trzaskowskiego głosowałyby głównie kobiety (53,6% głosów kobiet, 46,4% głosów mężczyzn) a na Patryka Jakiego - mężczyźni (51,7% głosów mężczyzn, 48,3% głosów kobiet).

Jeśli chodzi o wiek wyborców, Rafał Trzaskowski zyskałby uznanie procentowo kolejno: w grupie wiekowej 18-29 lat (21,9% głosów), w grupie wiekowej 30-44 lata (32,8% głosów), w grupie wiekowej 45-59 lat (21,3% głosów), w grupie wiekowej powyżej 60 lat (24% głosów).

Jeśli chodzi o wiek wyborców Patryka Jakiego, prezentuje się to następująco: w grupie wiekowej 18-29 lat (14,4% głosów), w grupie wiekowej 30-44 lata (30,5% głosów), w grupie wiekowej 45-59 lat (28% głosów), w grupie wiekowej powyżej 60 lat (27,1% głosów).

Karta do głosowania

Warszawa. - W wyborach samorządowych karta wyborcza będzie miała formę płachty - poinformował szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński. Jego zdaniem, głosowanie na jednostronnie zadrukowanej płachcie będzie dużo wygodniejsze dla wyborcy. - Taka forma karty będzie także ułatwieniem dla komisji wyborczych i przyspieszy proces liczenia głosów - dodał szef PKW.

Wybory w Warszawie - gdzie głosować? ZOBACZ LISTĘ LOKALI Z PODZIAŁEM NA DZIELNICE