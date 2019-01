Wybory samorządowe 2018 Warszawa. Kto wygra? Bukmacherzy wybrali swojego prezydenta

Wybory samorządowe 2018 Warszawa: Kto wygra wybory?

W niedzielę 21 października po raz kolejny pójdziemy do urn oddać głos w wyborach samorządowych. Oprócz radnych w dzielnicach, sejmikach, województwach, Polacy głosować będą także na prezydentów miast. W Warszawie zmierzy się ze sobą aż 14 kandydatów, ale niemal pewne jest to, że w drugiej turze (o ile do niej dojdzie) na przeciw siebie staną Rafał Trzaskowski i Patryk Jaki. Tak przynajmniej wskazują sondaże. Na podstawie tego, jak wyniki wyborów obstawiają klienci zakładów bukmacherskich udało się przygotować zestawienie najbardziej prawdopodobnych wyników wyborów w największych miastach polski, w tym w Warszawie.

Wybory Warszawa. Wyniki

Zdaniem analityków, największe szanse prezydenturę stolicy ma kandydat PO, Rafał Trzaskowski. Każde postawione na niego 10 złotych może przynieść nam 14 złotych dochodu, oczywiście od kwoty tej będziemy musieli odjąć podatek. Zakłady bukmacherskie gorzej oceniają szansę Patryka Jakiego. Tu kurs na jego zwycięstwo wynosi 2.6 do 1. Czyli za każde 10 postawionych złotych wygramy 26 złotych w przypadku zwycięstwa kandydata PiS.

- Według naszych szacunków, w Warszawie druga tura jest tak zwanym „pewniakiem”. W niej powinien wygrać Rafał Trzaskowski – mówi Arkadiusz Ciołek, bukmacher firmy TOTALbet.

- Jeszcze miesiąc temu szanse na obydwu kandydatów rozkładały się po równo. Ostatnie tygodnie to jednak zmiana w notowaniach i typach klientów TOTALbet, według których zwycięzcą powinien zostać Rafał Trzaskowski. Obecnie ponad 90% spośród obstawiających typuje jako zwycięzcę wyborów w Warszawie kandydata Koalicji Obywatelskiej - dodaje.

O tym, czy te przewidywania się sprawdzą, dowiemy się już w nocy 21 października.