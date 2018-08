Wybory samorządowe 2018. Warszawa: Rafał Trzaskowski zaprezentował swoje hasło wyborcze. Piotr Guział oskarża go o plagiat [WIDEO]

Rafał Trzaskowski zaprezentował swoje hasło i billboard wyborczy w piątkowy poranek. - Przez te ostatnie miesiące wszystko co robiliśmy i o czym mówiliśmy było skierowane do warszawiaków i warszawianek. Nie mówiliśmy o dużej polityce, bardzo mało mówiliśmy o naszych konkurentach - w przeciwieństwie do naszych konkurentów. Dlatego, że wszystko co teraz robimy w kampanii wyborczej i miejmy nadzieję później, będzie adresowane do warszawiaków i warszawianek - wyjaśniał Trzaskowski w trakcie spotkania z dziennikarzami na Bulwarach Wiślanych.

Piotr Guział, również kandydat na prezydenta stolicy, zarzucił Trzaskowskiemu plagiat hasła wyborczego. "Niestety pan Trzaskowski ukradł moje hasło wyborcze!" - napisał Guział na Twitterze.

- Jestem otwarty na debatę. O szczegółach będą decydowały sztaby. Już w tej chwili jest 58 zaproszeń. Pewnie nie będzie 58 debat, zorganizujemy jedną, porządnie się do tego przygotujemy - przyznał Trzaskowski.

