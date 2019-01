Wybory samorządowe 2018. Wyniki wyborów na Mazowszu

Wybory samorządowe 2018. Frekwencja w województwie mazowieckim wyniosła ponad 61 proc. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Państwową Komisję Wyborczą 24 mandaty przypadną partii Prawo i Sprawiedliwość, 18 trafi do Koalicji Obywatelskiej, 8 do Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz jeden mandat powędruje do Bezpartyjnych Samorządowców. Dalsza część artykułu poniżej.

Archiwum / PIOTR SMOLINSKI