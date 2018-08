Wybory samorządowe Warszawa 2018. Jan Śpiewak odkrywa kolejne punkty programu. Ma plan na warszawskie ogródki działkowe

Warszawskie ogrody działkowe wśród postulatów Śpiewaka

Jan Śpiewak odkrywa kolejne karty swojego programu dla Warszawy. Kandydat koalicji „Wygra Warszawa” na prezydenta stolicy poruszył tym razem kwestię ogródków działkowych. Na konferencji zorganizowanej 23 sierpnia 2018 r., na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Waszyngtona, kandydat przedstawił czteropunktowy plan. Towarzyszyli mu też sami działkowcy, czyli przedstawiciele Mazowieckiego Okręgu Polskiego Związku Działkowców, w porozumieniu z którym opracowano postulaty.

– Jako kandydat na prezydenta Warszawy deklaruję jasno, że zobowiązujemy się do tego, że ocalimy wszystkie ogrody działkowe na terenie Warszawy – powiedział Śpiewak. Jego zdaniem, spora część ze 160 ogrodów jest obecnie zagrożona przez zakusy deweloperów. Pierwszym punktem jego koncepcji jest objęcie tych terenów mikroplanami zagospodarowani przestrzennego oraz nadanie im przez przyszłą radę miasta statusu „zieleni publicznej”.

Śpiewak chce też, by w przyszłej kadencji samorządowej instytucje miejskie zadbały o infrastrukturę ogrodów działkowych, co miałoby przełożyć się na ich większą dostępność dla wszystkich warszawiaków. W tych przestrzeniach miałyby powstać alejki z dostępem do bezprzewodowego internetu i place zabaw. Z kolei aktywność działkowców powinna, zdaniem kandydata, zostać przekuta na tworzenie zielonych centrów aktywności lokalnej.

Pełny opis postulatów zgłoszonych przez komitet „Wygra Warszawa” można znaleźć poniżej.

„ 1. Zatrzymamy reprywatyzację i deweloperów!

Obecnie dwadzieścia jeden ogrodów zagrożonych jest reprywatyzacją (na mapie są zaznaczone na czerwono) i może stać się ofiarą deweloperów. Dzieje się tak dlatego, że ogrody nie są chronione małą ustawą reprywatyzacyjną. W przyszłej radzie miasta obejmiemy je jednak mikroplanami zagospodarowania przestrzennego i jako zieleń publiczna zostaną zabezpieczone przed bezrefleksyjnymi betoniarzami!



2. Poprawimy infrastrukturę ogrodów działkowych

Miasto dofinansuje niezbędne remonty i przyłącza. Ogrody zostaną objęte monitoringiem miejskim, alejki i miejsca ogólnodostępne wyposażone zostaną w ławki i toalety.

3. Sprawimy, że Ogrody będą jeszcze bardziej otwarte!

Zmienimy nieprawdziwy stereotyp o tym, że ogrody działkowe to przestrzeń niedostępna dla wszystkich. Już teraz część ogrodów, jak ROD przy Odyńca, jest otwarta dla mieszkańców w podobnych godzinach co Łazienki. W ogrodach pojawi się Straż Miejska i służby sprzątające, a część działek stanie się dostępna dla wszystkich chętnych i np. zmieni się w plac zabaw, albo cichą przestrzeń do czytania. Zapewnimy też dostęp do wi-fi.

4. Stworzymy Zielone Centra Aktywności Lokalnej!

Wykorzystamy potencjał społeczności skupionych wokół ogrodów działkowych. Pasja i umiejętności działkowców pozwolą na utworzenie Centrów Aktywności Lokalnej. Ogrody mogą stać się przestrzenią współpracy z przedszkolami, szkołami, grupami sąsiedzkimi. Stworzenie ścieżek edukacyjnych oraz prowadzenie lekcji ogrodnictwa i hodowli roślin, warsztatów kulinarnych pozwoli na stałe wpisanie ogrodów działkowych w lokalny krajobraz naszego miasta”.