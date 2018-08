Wybory samorządowe Warszawa 2018. Nie chcą więcej ciężarówek na wolskich Odolanach

“Odolany są zlokalizowane w południowo-zachodniej części Woli - dzielnicy graniczącej ze Śródmieściem Warszawy. Proszę sobie wyobrazić, że z tego miejsca pod Pałac Kultury jest zaledwie 5 km w linii prostej. Osiedle od lat są intensywnie zabudowywane, przy czym większość mieszkańców stanowią młode rodziny z dziećmi. Szacuje się, że za kilka lat będzie tu mieszkać kilkadziesiąt tysięcy osób. Miejscowe osiedla borykają się jednak się z hałasem, pyłem i tysiącami ciężarówek, które rozjeżdżają okoliczne uliczki” - wyjaśniał Karol Perkowski, kandydat Wygra Warszawa do Rady Miasta z Woli.

“Taka sytuacja jest niedopuszczalna. Mamy udokumentowane wielokrotne przekroczenia norm środowiskowych na Odolanach. Nie może być tak, że władze nie reagują na tak poważne problemy lokalnej społeczności. W prężnie rozwijającej się dzielnicy mieszkaniowej położonej zaledwie kilka kilometrów od centrum ludzie oddychają powietrzem bogatym w PM 10 i PM 2,5 zaś dzieci boją się przechodzić przez ulicę, ponieważ mogą zostać potrącone przez pędzące 30 – tonowe ciężarówki. Niestety, władze nie robią nic. Polityka miasta względem Odolan musi się natychmiast zmienić” - dodał Perkowski

Powstały problem pomogłoby rozwiązać wprowadzenie strefy C10, w której to ruch pojazdów ciężarowych o masie przekraczającej 10 ton jest ograniczony. W takiej strefie mogą poruszać się wyłącznie pojazdy ciężarowe ze specjalnym identyfikatorem wydawanym na 3 miesiące. Identyfikator jest wydawany w ściśle określonych przypadkach i określa trasę przejazdu. O wprowadzenie takiej strefy wystąpił organizator pikiety, tj. Stowarzyszenie Mieszkańców Odolan. Niestety, póki co bezskutecznie. - poinformowała Beata Wrześniak, mieszkanka Odolan startująca do Rad Dzielnicy Wola z komitetu Wygra Warszawa.

“Popieram wszystkie postulaty Stowarzyszenia Mieszkańców Odolan. Zadbam o to, żeby przemysł zniknął z tego miejsca. Priorytetem powinno być dobro okolicznych mieszkańców a mówimy o bardzo ludnym, szybko rozwijającym się osiedlu. Mieszkańcy nie mogą slalomem poruszać się między setkami ciężarówek, które codziennie rozjeżdżają ich osiedle” - podsumował Jan Śpiewak, kandydat na prezydenta z porozumienia Wygra Warszawa.

/materiał opracowany na podstawie informacji prasowej/