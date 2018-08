Wybory samorządowe Warszawa 2018. Rafał Trzaskowski z planem rozbudowy linii tramwajowych. Inwestycje miałyby pochłonąć ponad 1,5 mld zł

Co zapowiedział kandydat? Budowę obecnie planowanych tras tramwajowych - z Woli do Wilanowa oraz na Gocław. Ale to dopiero początek. Przede wszystkim rozbudowana miałaby zostać sieć tramwajowa na Białołęce -wzdłuż Modlińskiej, na Zieloną Białołękę oraz wzdłuż przedłużenia Trasy Mostu Północnego na wschodnią Białołękę. "Doprowadzimy do tego, że każda osoba mieszkająca na Białołęce będzie miała nie więcej kilkaset metrów do przystanków tramwajowych" - przekonuje Trzaskowski.

Dodatkowo miałby pojawić się tramwaj na Zielony Ursynów, na Odolany, wzdłuż Powązkowskiej, wzdłuż obwodnicy Pragi. Trzaskowski mówił też o połączeniu od stacji metra Wilanowska w dwie strony wzdłuż al. Wilanowskiej do Wilanowa i do Galerii Mokotów oraz o tramwaju na Wschodnią Białołękę wzdłuż Trasy Mostu Północnego i wzdłuż al. Wilanowskiej, Modlińskiej. Nowym pomysłem jest budowa tramwaju wzdłuż Powązkowskiej i na Zieloną Białołękę.