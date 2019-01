Wybory Warszawa. Masowo dopisujemy się do rejestru wyborców. Najwięcej osób chce głosować na Mokotowie i Woli

Wybory Warszawa. Masowe dopisywanie do list

Ponad 26 tysięcy wyborców złożyło wniosek o dopisanie do listy wyborców w Warszawie. Zdecydowana większość z nich dostała już decyzję.

"Wydano 18 516 decyzji pozytywnych, 1 546 odmawiających wpisania do rejestru" - podaje Urząd Miasta.

Masowe zmienianie obwodu wyborczego dotyczy przede wszystkim osób z Lublina, Białegostoku i Radomia. Sporo osób dołączyło również z Gdańska, Krakowa i Szczecina. Mimo, że proces dopisywania się jeszcze się nie skończył, już dziś możemy mówić o znacznie większym zainteresowaniu wyborców głosowaniem w Warszawie. W 2014 roku w stolicy chciało głosować 4 354 osób, które do tej pory uczestniczyły w wyborach w innych miastach.

Najwięcej spośród nowych wyborców przybyło na Mokotowie (2405), Woli (2060), Śródmieściu (1527), Ursynowie (1044) i na Pradze Południe (1123). Proces dopisywania się do rejestru wyborców wciąż jednak się nie zakończył.

Do głosowania w Warszawie wymagane jest zameldowanie czasowe lub stałe w stolicy, wystarczy do tego umowa najmu, rachunek za media, PIT z potwierdzeniem złożenia go w Urzędzie Skarbowym w Warszawie lub Urzędowe Potwierdzenie Odbioru. Do listy wyborców możemy dopisać się aż do 19 października.