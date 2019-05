Wycieczki pod Warszawę. Tu dojedziecie... komunikacją miejską. Miejsca na weekendowy wypad za miasto Warszawskim Transportem Publicznym

zobacz galerię (7 zdjęć) Do Sulejówka dojechać można pociągiem SKM lS2, KM R2 lub autobusem linii 173. Szczególnie warto zwiedzić tam Muzeum Józefa Piłsudskiego. W muzeum znajdują się zbiory z okresu od Powstania Styczniowego do śmierci Józefa Piłsudskiego w 1935 roku, a także oryginalne przedmioty wywiezione w 1947 roku na rozkaz władz Polski Ludowej. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku/muzeumpilsudski.pl zobacz galerię (7 zdjęć)

Wiosna to najlepszy czas na to, aby wybrać się na dłuższy spacer, najlepiej za miasto. Co ważne, do wielu bardzo ciekawych miejsc poza stolicą można dojechać Warszawskim Transportem Publicznym - Jezioro Zegrzyńskie, Kampinoski Park Narodowy i Sulejówek to tylko niektóre z nich. Gdzie jeszcze na wycieczkę można wybrać się komunikacją miejską? Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do galerii.