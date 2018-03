17 i 18 marca w Arkadach Kubickiego w Zamku Królewskim w Warszawie odbędą się Targi Książki Dziecięcej Przecinek i Kropka. Nie zabraknie na nich dziecięcego wydawnictwa Wilga, które zaprezentuje swoje najciekawsze propozycje dla najmłodszych czytelników.

Wydawnictwo Wilga na Targach:



Sobota, 17.03.2018



10:30 - 11:30 Quiz o Polsce (wiek: 5+)

11:00 - 12:00 Zlot fanek Emi i Tajnego Klubu Superdziewczyn (wiek: 6+)

11:00 – 13:00 Jak się bawili nasi rodzice?

Ogórki, żuki, tarpany – odjazdowe zabawy w „Ogórasie” (wiek: 5+)

16:30-17:30 Warsztaty z autorką książki "Psierociniec" (wiek: 5+)



Niedziela, 18.03.2018



10:15 - 11:00 Quiz o ssakach (wiek: 5+)

11:00-12:00 Warsztaty z kaligrafii (wiek: 7+)

11:00 – 13:00 Jak się bawili nasi rodzice?

Ogórki, żuki, tarpany – odjazdowe zabawy w „Ogórasie” (wiek: 5+)

13-00 14.30 Dziewczynki też mogą programować (wiek: 7+)

Jeśli wydaje Wam się, że dzieci są zainteresowane wyłącznie nowymi technologiami, to jesteście w błędzie. Prawdziwe zdziwienie w oczach dzieci będzie można zobaczyć na stoisku wydawnictwa Wilga, które zaprasza na spotkanie do warszawskiego „ogórka” - w obydwa dni targów Przecinek i Kropka pod Arkadami Kubickiego będzie stał prawdziwy "ogóras", pełen wspaniałych książek.Dodatkowo i w sobotę, i w niedzielę można wziąć udział w międzypokoleniowej zabawie, która udowodni dzieciom, że ich rodzice i dziadkowie bawili się znakomicie bez dostępu do tabletu i mediów społecznościowych.Ponadto podczas Targów autorka Agnieszka Mielech jak zawsze z pomysłem poprowadzi warsztaty dla fanów EMI I TAJNEGO KLUBU SUPERDZIEWCZYN, będą też warsztaty kodowania, kaligrafii oraz quizy z nagrodami. A ma dodatek dzieci będą mogły spotkać samego Pana Kleksa