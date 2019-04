Wygraj bilety na Noc Muzeów i zwiedź Fabrykę Czekolady E. Wedel

UWAGA! Tegoroczna edycja Nocy Muzeów w Fabryce E.Wedel jest biletowana. Wzięcie udziału w naszym konkursie to jedyna możliwość odwiedzenia Fabryki.

Miłośnicy czekolady i historii będą mieli wyjątkową okazję do odwiedzenia najsłodszej fabryki w kraju. Noc Muzeów to wyjątkowa okazja w roku aby poznać czekoladowy świat warszawskiej Fabryki Czekolady E.Wedel. W trakcie wydarzenia goście odkryją m.in. tajemnice powstawania czekolady od ziarna kakaowca do tabliczki czekolady, zobaczą linię produkcyjną oraz czekoladowe rzeźby.

Na zwiedzających czeka moc atrakcji, które przyniosą mnóstwo dziecięcej radości.

Głównym bohaterem tegorocznej edycji będzie kultowe Ptasie Mleczko®, które we współpracy z młodymi artystami przeszło gruntowną zmianę opakowań. E.Wedel zabierze wielbicieli słodkości w podróż w czasie – przedstawi historię słynnych pianek oraz transformację ich designu.

Na trasie zwiedzania Fabryki są następujące punkty:

Pracownia Rarytasów – miejsce, w którym tworzone są ręcznie zdobione czekoladowe dzieła sztuki – praliny, Torciki Wedlowskie z dekoracjami, czekoladowe figurki okolicznościowe i bijące rekordy wielkości rzeźby.

Galeria rzeźb z czekolady – prawdziwa wystawa czekoladowej sztuki, pełna eksponatów wykonanych pod czujnym okiem Maestro Czekolady E.Wedel Janusza Profusa i Joanny Klimas-Profus. Wśród eksponatów między innymi czekoladowe obrazy, modne stroje czy słodkie zwierzątka.

Sala Pamięci – dawny gabinet Jana Wedla, w którym czuć ducha historii. Sala Pamięci pełna jest wiekowych pamiątek, dawnych opakowań produktów. To właśnie w tym miejscu króluje wedlowski chłopiec na zebrze dźwigający czekoladę na plecach – symbol marki stworzony przez słynnego włoskiego plakacistę Leonetto Capiello.

Linia produkcyjna – na której powstają powstają kultowe słodkości od E.Wedel, które podbijają serca konsumentów na całym świecie

Weź udział w konkursie i wygraj wejściówki dla całej rodziny (4 osoby)

Co zrobić, aby je zdobyć?

Uruchom swoją wyobraźnię i podziel się z nami jaki jest Twój rytuał jedzenia pianek Ptasie Mleczko ®?

Podziel się odpowiedzią wypełniając formularz: KLIKNIJ TUTAJ

Jury nagrodzi najciekawsze odpowiedzi. Zwycięzcy otrzymają 4-osobowe wejściówki.

Zwycięzcy otrzymają od nas kod do rejestracji biletów.

Do wygrania jest 250 wejściówek 4-osobowych. Konkurs trwa do 13 maja, do godz. 23.59

Regulamin konkursu >>