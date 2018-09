Wyhaftują 6-metrową Warszawę sprzed stu lat. Powróci Pałac Saski i dawne kamienice. To pierwsza taka akcja na świecie

„Haftowana Panorama. Warszawa 1918 roku” powstaje z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ogromny haft ma przedstawiać szczególnie ważną postać z dziejów polskich walk o własne państwo. - Kluczem do panoramy będzie postać Józefa Piłsudskiego i prześledzenie historii jego działalności zaraz po powrocie do stolicy, od 10 listopada do grudnia 1918 roku. Dlatego wśród budynków upamiętnionych na tkaninie znajdzie się wiele miejsc związanych właśnie z postacią Piłsudskiego - czytamy w opisie wydarzenia.

W haftowaniu może wziąć udział każdy, kto zjawi się w Parku Saskim podczas warsztatów plenerowych, na których powstawać będzie to dzieło. Za jakość i wygląd haftu odpowiadać będą profesjonalne hafciarki, które będą czuwać nad wspólnym szydełkowaniem.

Wspólne haftowanie zaplanowane jest na dwa weekendy września (15–16.09, 22-23.09) w godzinach 10.00-18.00. Co ważne, biorąc udział w warsztatach, nie musimy uczestniczyć w nich od początku do końca. Organizatorzy zachęcają także do dołączania się w trakcie.

Na tkaninie zobaczymy namalowany najpierw kształt nieistniejących już budynków Warszawy: Pałacu Saskiego, Pałacu Kronenberga, Dworca Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, wzory dawnych kamienic, parków i postaci ze starych fotografii. To na malowidle właśnie powstanie 6-metrowy haft.