Wyjątkowa akcja na Ursynowie. Wycięli drzewa pod blok mieszkalny, deweloper posadzi ponad 200 nowych

O tym, jak ważne są drzewa nikogo nie trzeba przekonywać. Powodów, dla których warto je chronić, jest wiele. I nie tylko dlatego, że podczas upałów, które teraz panują, dają nam cień i schronienie przed promieniami słonecznymi. Cała czas wiele drzew jest ścinanych w związku z budową bloków. Zazwyczaj inwestor, jeśli ni ma gdzie posadzić nowych, to wpłaca pieniądze do kasy miasta. Jednak to zadośćuczynienie może zostać przeznaczone na zupełnie inny cel, niż nowe nasadzenia. Ursynowscy urzędnicy postanowili temu zaradzić i namówili już pierwszego dewelopera, który zamiast wpłaty, zasadzi nowe drzewa i krzewy na terenach należących do dzielnicy.

- Do Urzędu Dzielnicy Ursynów wystąpił z wnioskiem o wycinkę drzew deweloper, który posiada prawomocne pozwolenie na budowę. Gdy takie pozwolenie jest, to nie możemy odmówić zgody na wycinkę. Ponieważ deweloper nie ma innych terenów, na których moglibyśmy nakazać mu wykonanie nasadzeń zastępczych, musielibyśmy wówczas wyznaczyć mu wyłącznie opłatę za wycinkę, którą wpłaciłby do kasy miasta (bez żadnych nasadzeń) – tłumaczy Bartosz Dominiak, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy - Dlatego uznaliśmy, że warto zaproponować deweloperowi wykonanie nasadzeń zastępczych na naszych, dzielnicowych terenach – z korzyścią dla mieszkańców, jak i jakości przestrzeni publicznej. Deweloper zgodził się na takie rozwiązanie.