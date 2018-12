Wyjątkowa atrakcja niedaleko stolicy. Pływająca sauna nad Zalewem Zegrzyńskim

Piec - serce sauny

W saunie zamontowany jest tradycyjny skandynawski piec opalany drewnem, co zdecydowanie wyróżnia ją na tle obiektów z piecami elektrycznymi. Dużym plusem jest relaksujący i przyjemny zapach palonego drewna, a przede wszystkim niepowtarzalny klimat, jaki daje ogień. Piec nagrzewa kamienie wulkaniczne, które oddają ciepło, a woda, która są polewane pozwala regulować temperaturę w saunie. Do wody dodawane są aromaty naturalne, np. ze skórki pomarańczy, eukaliptusa, mięty, lawendy czy goździków. Redukują one stres, odprężają, poprawiają nastrój oraz inhalują układ oddechowy.

Sauna na każdą okazję

Przyjęte jest, że sauna to strefa kontemplacji, spokoju i odpoczynku. Jednak w skandynawskiej tradycji jest to także miejsce spotkań i zabawy z przyjaciółmi. W saunie można zorganizować różnego rodzaju eventy, np. urodziny, wieczór panieński, wieczór dla dwojga czy spotkanie integracyjne. Początkujący saunowicze mogą liczyć na “lekcję saunowania", podczas której dowiedzą się na czym polega relaks w saunie i jak prawidłowo z niej korzystać.

Wschodnie rytuały saunowe

Osoby, które szukają intensywnych przeżyć zmysłowych mogą skorzystać z weekendowych rytuałów w klasycznym stylu wschodnim. Polegają one na naprzemiennym przegrzewaniu i ochładzaniu całego ciała. Podczas ceremonii, saunamistrz polewa kamienie z aromatyzowaną wodą, co powoduje wzrost wilgotności w saunie. Następnie za pomocą witek brzozowych, dębowych i sosnowych rozprowadza ciepłe powietrze po pomieszczeniu. Podczas rytuałów saunowych wykonywany jest także masaż oraz naturalny peeling całego ciała. Harmonogram rytuałów w pływającej saunie możesz sprawdzić tutaj.

Na czym polega saunowanie?

Kilkunastominutowy pobyt w saunie, gdzie powietrze nagrzane jest nawet do 100° C, rozgrzewa naszą skórę do 42° C. Temperatura ciała podnosi się o jeden stopień. To sprawia, że organy wewnętrzne odczuwają niewielką “gorączkę”. I właśnie o to chodzi. Taki stan przyspiesza produkcję ciałek odpornościowych we krwi, które skutecznie zabijają wirusy i bakterie. Co ciekawe, jeśli jesteśmy lekko przeziębieni, po seansie w saunie poczujemy się jak nowonarodzeni. Oprócz tego regularne korzystanie z sauny zapewnia nam piękną skórkę, a także skutecznie redukuje codzienny stres i zmęczenie.

Pływająca sauna - adres i ceny

Sauna znajduje się w porcie Klubu Mila w Zegrzynku. Ceny seansów oraz więcej informacji o pływającej saunie znajdziesz na stronie Have-fun.pl