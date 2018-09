Wyjątkowe meble od polskich projektantów

Wyposażenie może być dziedziną sztuki. Co o tym decyduje? Duże nazwiska, artystyczny aspekt danego przedmiotu, a także wysoka wartość użytkowa. Właśnie tym cechują się wyjątkowe produkty oferowane przez sklep meblowy Euforma. To rzeczy dla wymagających, dla osób, które poszukują czegoś więcej, niż tylko kolejnych powtarzalnych modeli krzeseł, foteli, czy kanap. Przeglądając asortyment tego salonu, szybko zauważymy, że każdy przedmiot został stworzony z myślą o ludzkich potrzebach. Nie tylko o codziennym użytkowaniu, ale również o potrzebie otaczania się tym, co piękne i stylowe. Rzeczami, które łączą w sobie wyjątkową formę, nowatorskie rozwiązania i ponadczasową estetykę.

Wszystko to znajdziemy w designerskim wyposażeniu, które jest dokładnie obmyślane i tworzone przez nagradzanych na całym świecie projektantów. Wśród nazwisk topowych twórców znajdziesz m.in. Piotra Kuchcińskiego czy Tomka Rygalika. W Euforma nie brakuje również produktów od uznanych zagranicznych designerów, którzy współpracują z polskimi producentami mebli. Dlaczego warto inwestować w nowoczesne fotele, kanapy i dodatki z wyższej półki? Przede wszystkim dlatego, że są to przedmioty zupełnie wyjątkowe. Jeżeli nie chcemy kupować kolejnej szafki z Ikei, którą posiadają miliony innych osób, designerska komoda będzie strzałem w dziesiątkę. Drugą przyczyną jest wysoka jakość takich mebli. W ich zaprojektowanie i produkcję wkłada się wiele wysiłku, przez co mogą posłużyć przez długie lata. Po trzecie, designerzy prześcigają się w opracowywaniu innowacyjnych pomysłów i rozwiązań, które nawet z niepozornego biurka pozwalają stworzyć wielofunkcyjny przedmiot. Będą więc zdecydowanie praktyczniejsze, niż modele standardowe.

Euforma – coś więcej, niż sklep

Niezależnie od tego, czego szukasz, w salonie Euforma z pewnością znajdziesz produkt dla siebie. Oferta sklepu dostępna jest za pośrednictwem intuicyjnej strony internetowej. W asortymencie znajdują się m.in. designerskie krzesła, sofy, fotele, stoły, biurka i kontenerki, dywany, dodatki, hokery, konsole, meble dziecięce, pufy, meble RTV, oświetlenie, regały, półki, szafki, sztuka, oraz wyposażenie wnętrz publicznych. Zakupu można dokonać na trzy sposoby: poprzez wizytę w salonie, zakupy z doradcą, lub w sklepie online.

Zdecydowanie warto otaczać się meblami, które ułatwiają życie, są wykonane z wysokiej jakości materiałów i zapewniają wysokie poczucie estetyki we własnym domu. Jeżeli czujesz, że chcesz wprowadzić do swojego życia namiastkę współczesnej sztuki, odwiedź salon Euforma na warszawskim Mokotowie. To nie tylko bogata oferta produktów, ale również miejsce, z którego czerpie się inspirację do tworzenia niepowtarzalnych wnętrz. Znajdziesz tutaj zarówno propozycje nowoczesne i minimalistyczne, jak i klasyczne oraz ponadczasowe.