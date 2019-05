- muzyka, wspólne grillowanie i malownicze otoczenie zieleni Pola Mokotowskiego.Długo czekaliśmy na wiosenne słońce. Pogodowe wzloty i upadki dały nam wszystkim w kość, ale jedno jest pewne: mróz i słotę mamy już za sobą. Przyszedł czas na plenerowe spotkania z przyjaciółmi, przejażdżki rowerem i długie spacery.Wiosna to idealna pora na porządki, ale przede wszystkim dobry powód na znalezienie czasu dla siebie i najbliższych. Warto spędzić pierwsze ciepłe dni przy wspólnym grillowaniu, w towarzystwie rodziny i przyjaciół, pośród rozkwitającej przyrody.Jak co roku, do tego typu rozrywki zachęca organizowany już po raz jedenasty. Impreza muzyczna odbędzie sięna Polu Mokotowskim.Pierwszego dnia wystąpi- multiinstrumentalista, kompozytor i twórca tekstów. Mając wieloletnie oraz międzynarodowe doświadczenie jako muzyk sesyjny (m.in. członek house-bandu Cheryl Pepsii Riley w Vilage Underground w NYC) postanowił wydać swój pierwszy album solowy. Prostota formy prowadzi tu bezpośrednio do istoty poruszanych treści. Buslav to projekt odwagi przekroczenia osobistych granic. To opowieść o emocjach, ludzkiej ciekawości i doświadczeniach – ujętych w dźwięki.Debiutancki album Buslava był dwukrotnie nominowany do Fryderyków 2017 w kategorii Debiut Roku i Album Roku Pop, swoje miejsce znalazł także w promocji IV sezonu popularnego serialu TVN – “Druga Szansa”.Drugiego dnia na scenie Lolka zagości- jeden z najoryginalniejszych zespołów na polskiej scenie rockowej, który w swojej muzyce, ze świetnym skutkiem połączył rock z jazzem i folkiem różnych rejonów świata. Grupa powstała w 1985 r. w Warszawie, jej założycielem był Wojciech Waglewski - kompozytor, autor bardzo ciekawych metaforycznych tekstów, gitarzysta i wokalista.Każda z płyt Voo Voo stawała się niezwykłą muzyczną podróżą ku różnym zakątkom świata rocka, choć często przekraczał on rockowe granice..Voo Voo tworzy także świetne i jedyne w swoim rodzaju przedstawienia muzyczne. Wielokrotnie występowało na Przystanku Woodstock i w cyklu koncertów Męskie Granie, któremu Waglewski przez dwa lata przewodził artystycznieMuzycy Voo Voo lubią zapraszać na swoje płyty gości. Śpiewali i grali z nimi m.in. K. Nosowska, U. Dudziak, A. M. Jopek,Niedawno obchodzili 30-lecie, jednak w ich przypadku nie ma mowy o odcinaniu kuponów. Będzie się działo!Muzyka łagodzi obyczaje, a do tego na świeżym powietrzu? Na pewno koi nerwy, relaksuje i poprawia humor. Sprawia, że chociaż na chwilę możemy oderwać się od spraw przyziemnych, przestać myśleć o obowiązkach, problemach, pracy… Nie samą pracą człowiek żyje.” - mówią organizatorzy imprezy.Tradycja wiosennych koncertów w gwiazdorskiej obsadzie sięga roku 1996, kiedybył jednym z trzech największych pubów w Polsce. Przez 22 lata swojego istnienia Pub Lolek z powodzeniem organizował wiele imprez kulturalnych. Dotychczas na scenie w ogrodzie można było podziwiać między innymi takich artystów jak Raz Dwa Trzy, T-Love, Tadeusz Nalepa, IRA, Maciej Maleńczuk, Lech Janerka, Tymon Tymański, Renata Przemyk czy Maanam.Szykuje się wspaniała okazja do dobrej zabawy.PUB LOLEK ul. Rokitnicka 20, (Pole Mokotowskie), godz. 21:00