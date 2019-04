Wynajem mebli w IKEA? Przetestujemy nowe rozwiązanie jako jedni z pierwszych

IKEA w stylu eko

Już niedługo IKEA nie tylko będzie sprzedawać meble, ale także je... wynajmować. Na początku do wynajęcia będzie możliwe jedynie umeblowanie biurowe (biurka, szafy i krzesła), ale szwedzka marka już planuje, aby w przyszłości wynajmować również inne meble m.in. z asortymentu kuchennego. Polska jest jednym z czterech krajów (razem z Holandią, Szwajcarią i Szwecją), która przetestuje nowe rozwiązanie jako pierwsza.

Idea jest prosta - chodzi o ochronę środowiska. Zamiast wyrzucać meble, szwedzka sieć trochę je odnowi i wynajmie ponownie. IKEA ma zacząć je wynajmować (na razie w wersji testowej) jeszcze w tym roku.

To nie pierwszy pomysł szwedzkiej sieci na "życie w stylu eko". Wcześniej firma zapowiadała sprzedawanie mebli zrobionych ze śmierci, a konkretnie ze słomy różowej, którą w Indiach traktuje się jak odpady. W ramach innej akcja powstała wirtualna polska kolekcja "PRZYDA SIĘ". Chodziło o to, aby zachęcić klientów do bardziej przemyślanych zakupów w Black Friday, a także do oddawania nieużywanych produktów tym, którzy ich potrzebują. Kolejne rozwiązanie firma testuje w Japonii - odkupuje od klientów przeznaczone do wyrzucenia sofy i poddaje je recyclingowi.