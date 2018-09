Wynajem mieszkania dla studenta. Jakie są ceny? [RAPORT]

Połowa września to bardzo gorący okres na rynku nieruchomości w wielu akademickich miastach w Polsce. Nie inaczej jest we Wrocławiu, gdzie spora część z około 100 tysięcznej rzeszy studentów to osoby przyjezdne. Wielu z nich na ostatni moment szuka najlepszych ofert i rozważa: akademik, stancja czy mieszkanie wspólnie ze znajomymi. A sytuacja nie jest łatwa, bo nie możemy zapominać o dziesiątkach tysięcy Ukraińców, którzy podobnie jak studenci szukają dobrych ofert wynajmu mieszkań we Wrocławiu. Ile kosztuje we Wrocławiu wynajem 2-pokojowego mieszkania i jak wyglądamy na tle innych miast? Ile można zarobić wynajmując mieszkanie? Metrohouse wziął pod lupę mieszkania dwupokojowe w 11 lokalizacjach w całej Polsce. Zobaczcie wyniki i średnie ceny na kolejnych slajdach.