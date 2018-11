Wynajem w Warszawie. Zobaczcie najgorsze pokoje do wynajęcia [PRZEGLĄD]

Jeśli kiedykolwiek szukaliście pokoju do wynajęcia w Warszawie, wiecie na pewno, że nie jest to ładne zadanie. Co prawda ofert jest sporo, ale większość z tych, które się pojawiają pozostawiają wiele do życzenia. Nieadekwatne ceny, bardzo niski standard czy brak podstawowych mebli to dopiero wierzchołek góry lodowej. Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do galerii.