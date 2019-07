Wyniki matur 2019, Warszawa. Które warszawskie dzielnice wypadły najlepiej? [RAPORT]

W Wawrze do egzaminu maturalnego przystąpiło 100 procent uczniów (159 osób, wszyscy z liceów), a ogólna zdawalność ukształtowała się na poziomie 80,5%. Maturzyści z Wawra radzili sobie z wybranymi przedmiotami następująco: – język polski (obowiązkowy, poziom podstawowy) – średni uzyskany wynik to 52,94% – matematyka (obowiązkowa, poziom podstawowy) – średni uzyskany wynik to 54,76%

