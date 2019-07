Wyniki matur 2019, Warszawa. Województwo mazowieckie na trzecim miejscu

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2019 roku przystąpiło 247 230 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (156 352 z liceów ogólnokształcących i 90 878 z techników). Co ciekawe, to zaledwie 610 osób mnie, niż u ubiegłym roku.

Matura 2019, wyniki

Wynik procentowy jest podobny, do tego z ubiegłych lat. 80,5 proc. absolwentów zdało maturę. 12,9 proc. może przystąpić ponownie do egzaminu w sierpniu.

absolwentów zdało maturę. 12,9 proc. może przystąpić ponownie do egzaminu w sierpniu. Spośród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 86,4 proc., a prawo do poprawki ma 8,9 proc.

maturę zdało 86,4 proc., a prawo do poprawki ma 8,9 proc. Z absolwentów techników maturę zdało 70,5 proc., a prawo do poprawki ma 19,7 proc.

Wyniki matur 2019 w województwach

Najlepiej wypadło województwo małopolskie, tam maturę zdało 85 proc. Na drugim miejscu uplasowało się województwo podlaskie - tam egzamin dojrzałości zaliczyło 84 proc. Ostatnie miejsce na podium, z wynikiem 82 proc. należy do województwa mazowieckiego. Najsłabsze wyniki odnotowano w województwach zachodnio-pomorskim i warmińsko-mazurskim. Maturę zdało tam 77 proc. absolwentów.

Przedmioty obowiązkowe na maturze

Wszyscy, którzy ukończyli szkołę w 2019 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego: