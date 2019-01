Wyniki wyborów w Warszawie. Kto wygrał wybory samorządowe 2018 i został prezydentem? Kiedy wyniki wyborów?

Wybory samorządowe w Warszawie 2018 odbywają się w niedzielę, 21 października 2018. Tego dnia mieszkańcy Warszawy głosowali na prezydenta Warszawy (który zastąpi Hannę Gronkiewicz-Waltz) i członków rady miasta, dzielnic i sejmiku wojewódzkiego.

Wyniki wyborów w Warszawie - kiedy?

Zamknięcie lokali wyborczych w Warszawie nastąpiło o godz. 21. Wtedy poznaliśmy pierwsze wyniki sondażowe tzw. exit poll. Wykonała je firma Ipsos. Zapytała - wychodzących z lokali wyborczych - głosujących. W sumie badacze tej firmy ustawili się przed 1160 losowo wybranymi lokalami wyborczymi w 10 miastach w Polsce - Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Lublinie, Gdańsku, Białymstoku i Kielcach.

Wyniki exit poll zwierają informacje o:

procentowym poparciu dla ogólnopolskich komitetów wyborczych w skali całego kraju w głosowaniu do sejmików wojewódzkich,

frekwencji,

wynikach poszczególnych kandydatów na prezydenta miasta w 10 wybranych miastach Polski (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Katowice, Lublin, Gdańsk, Białystok, Kielce).

Nowy prezydent Warszawy - kto wygrał?

Oto lista kandydatów i wstępne wyniki sondażowe - według danych exit poll z godz. 16.

Rafał Trzaskowski - Koalicja Obywatelska - 55,1% Patryk Jaki - PiS - 31,5 % Jan Śpiewak - Partia Razem, Inicjatywa Polska, partia Zieloni oraz Wolne Miasto Warszawa - 2,6 % Marek Jakubiak - Kukiz'15 - 2,6 % Andrzej Rozenek - SLD - 1,4 % Jacek Wojciechowicz Janusz Korwin - Mikke - Wolność Justyna Glusman Jakub Stefanik - PSL Piotr Ikonowicz - RSS Sławomir Antonik -Bezpartyjni Samorządowcy Krystyna Krzekotowska - Światowy Kongres Polaków Jan Potocki - II Rzeczpospolita Polska Paweł Tanajno - KKW Odkorkujemy Warszawę. Rigcz. tanajno. Hawajska+

W kolejnych godzinach po zakończeniu głosowania, będziemy mogli spodziewać się cząstkowych wyników wyborów ogłaszanych przez Państwową Komisję Wyborczą. Prawdopodobnie w poniedziałek, 22 października 2018, poznamy finalne wyniki wyborów w Warszawie i innych miastach. Wówczas dowiemy się kto został prezydentem Warszawy lub czy wynik osiągnięty przez kandydatów jest niewystarczający i możemy spodziewać się II tury wyborów w Warszawie. Następnego dnia po głosowaniu powinniśmy też poznać wyniki wyborów - nowych członków rady miasta, dzielnic i sejmiku wojewódzkiego.

Nowy prezydent Warszawy - sondaż wybory 2018

Jak pokazują jednak sondaże, w tym sondaż wyborczy Polska Press Grupy opracowany przez Ośrodek Badawczy Dobra Opinia, wiele wskazuje na to, że wyniki wyborów w Warszawie nie będą takie oczywiste, bo w stolicy możemy się spodziewać II. tury wyborów. Jeśli te prognozy się potwierdzą, o tytuł nowego prezydenta Warszawy powalczą Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska) i Patryk Jaki (Prawo i Sprawiedliwość). Szansę, wg sondażu, na wygraną ma pierwszy z tych kandydatów. Kto zostanie nowym prezydentem Warszawy i wygra wybory? Wg sondażu większe szanse ma Rafał Trzaskowski (KW Koalicja Obywatelska), który może osiągnąć nawet 60,8% głosów w II. turze wyborów w Warszawie. Patryk Jaki (KW Prawo i Sprawiedliwość), wg sondażu, może liczyć na 39,2 % głosów.

Cisza wyborcza - Czego nie można w czasie ciszy wyborczej? Obejrzyj spot Państwowej Komisji Wyborczej:

Bardzo ważne jest też przestrzeganie ciszy wyborczej. Zgodnie z artykułem 107 Kodeksu Wyborczego: "w dniu głosowania oraz na 24 godziny przed tym dniem prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów

wyborczych jest zabronione".

Kiedy jest cisza wyborcza?

W praktyce oznacza to, że kampania wyborcza będzie trwać do północy w piątek 19 października 2018. A zakaz agitacji wyborczej zakończy się o godzinie 21 w niedzielę. W przypadku drugiej tury wyborów cisza wyborcza obowiązywać będzie do północy w piątek, 2 listopada 2018 a zakaz agitacji zakończy się o godz. 21 w niedzielę, 4 listopada 2018.

Jak głosować? - karta do głosowania

Warszawa. - W wyborach samorządowych karta wyborcza będzie miała formę płachty - poinformował szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński. Jego zdaniem, głosowanie na jednostronnie zadrukowanej płachcie będzie dużo wygodniejsze dla wyborcy. - Taka forma karty będzie także ułatwieniem dla komisji wyborczych i przyspieszy proces liczenia głosów - dodał szef PKW.