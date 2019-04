Wypadek autobusu w Warszawie. Jechały w nim dzieci

Groźny wypadek - ranny kierowca autobusu

Do kolizji na Wisłostradzie doszło we wtorek, 2 kwietnia około godziny 14.25. W okolicy mostu Gdańskiego przy ul. Wenedów na Wisłostradzie zderzyły się cztery pojazdy: dwie osobówki Nissan i Honda oraz autokar marki Setra.

Autobusem - należącym do koszykarskiej sekcji Legii Warszawa - jechało 28 dzieci. - Dzieci w wieku od 14 do 16 lat nie odniosły żadnych obrażeń. Ranny został kierowca pojazdu, ale jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ukarano go mandatem - to on był sprawcą wypadku - i przewieziono do szpitala -

mówi nam st.asp. Rafał Retmaniak z Komendy Stołecznej.

Uwaga na utrudnienia w ruchu. Dwa pasy Wisłostrady w stronę centrum są zablokowane.

