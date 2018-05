Pilot i pasażer awionetki zginęli na miejscu. Samolot uderzył o ziemię 30 kilometrów od Warszawy, w Bobrownikach k. Łowicza. Trwa ustalanie okoliczności wypadku.

Do zdarzenia doszło popołudniu 31 maja . Samolotem podróżowało dwóch mężczyzn z Warszawy 43-letni pilot i 48-latek, pasażer. Obaj zginęli na miejscu. Na miejscu pracuje policja, została także wezwana Komisja Badania Wypadków Lotniczych.Nie wiadomo jeszcze co było przyczyną wypadku. Cytowany przez TVP Info świadek zdarzenia twierdzi, że chwilę przed uderzeniem o ziemię od samolotu oderwało się skrzydło.-czekamy na przyjazd komisji. Wspólnie z policjantami będą wykonywane oględziny. Będziemy szczegółowo wyjaśniać co było przyczyną tego zdarzenia - mówiła w TVP Info Urszula Szymczak, rzecznik policji w Łowiczu.