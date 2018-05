Wypadek kolejowy pod Warszawą. Mężczyzna wpadł pod pociąg. Ogromne utrudnienia (© naszemiasto.pl)

Przed godziną 8:00 w Brwinowie, pod Warszawą, doszło do wypadku kolejowego. Mężczyzna został potrącony przez pociąg relacji Białystok-Jelenia Góra. W stanie ciężkim trafił do szpitala. Zablokowane były obydwa tory. Uruchomiono komunikację zastępczą. Dojazd do Warszawy jest utrudniony. Szczegóły w artykule poniżej.





- O godzinie 7:50 otrzymaliśmy informację, że na torach w miejscowości Brwinów doszło do potrącenia mężczyzny. Został on przewieziony w stanie ciężkim do szpitala. Na miejscu policjanci wykonują czynności - tłumaczy podkom. Karolina Kańka z komisariatu policji w Pruszkowie.



Jak udało nam się dowiedzieć, zamknięte były obydwa tory. Na miejscu pracują policjanci. Utrudnienia nie dotyczą ruchu samochodowego. Kolejarze poinformowali, że ok. godz. 9:00 przywrócono



W związku ze zdarzeniem następują opóźnienia w ruchu pociągów. Podróżni mogą skorzystać z planowanej zastępczej komunikacji autobusowej:



Linia ZG (Grodzisk Mazowiecki PKP – Dw. Zachodni – Grodzisk Mazowiecki PKP)

Linia ZB (Brwinów PKP – Dw. Zachodni – Brwinów PKP)

Linia ZM (Milanówek – Grodzisk PKP – Milanówek)



Od godz. 08:00 na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki – Radońska WKD – Warszawa Śródmieście WKD wprowadzono honorowanie biletów Kolei Mazowieckich w pociągach Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD). Honorowanie obowiązuje do odwołania.



Pociąg 91962 rel. Skierniewice (07:20) – Warszawa Wschodnia (08:31) jest odwołany na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Wschodnia . Podróżni mogą skorzystać zastępczo z autobusów linii ZG (Grodzisk Mazowiecki PKP – Dw. Zachodni – Grodzisk Mazowiecki PKP) lub pociągów WKD, w których honorowane są bilety KM. Natomiast na odcinku Warszawa Zachodnia/Warszawa Śródmieście - Warszawa Wschodnia z pozostałych pociągów KM.



Pociąg 91312 rel. Grodzisk Mazowiecki (09:34) – Warszawa Wschodnia (10:13) jest odwołany w całej relacji. Podróżni mogą skorzystać zastępczo z autobusów linii ZG (Grodzisk Mazowiecki PKP – Dw. Zachodni – Grodzisk Mazowiecki PKP) lub pociągów WKD, w których honorowane są bilety KM. Natomiast na odcinku Warszawa Zachodnia/Warszawa Śródmieście - Warszawa Wschodnia z pozostałych pociągów KM.



Pociąg 91308 rel. Grodzisk Mazowiecki (07:42) – Warszawa Wschodnia (08:20) jest odwołany w całej relacji. Podróżni mogą skorzystać zastępczo z autobusów linii ZG (Grodzisk Mazowiecki PKP – Dw. Zachodni – Grodzisk Mazowiecki PKP) lub pociągów WKD, w których honorowane są bilety KM. Natomiast na odcinku Warszawa Zachodnia/Warszawa Śródmieście - Warszawa Wschodnia z pozostałych pociągów KM.



Zobaczcie też: Pociąg-biuro odjeżdża z Warszawy. W środku biurka, ksero i kawa [ZDJĘCIA, WIDEO] Wypadek kolejowy pod Warszawą. Do zdarzenia doszło w miejscowości Brwinów, 20 km od stolicy. Mężczyzna przechodzący przez tory wpadł pod pociąg pospieszny relacji Białystok-Jelenia Góra.- O godzinie 7:50 otrzymaliśmy informację, że na torach w miejscowości Brwinów doszło do potrącenia mężczyzny. Został on przewieziony w stanie ciężkim do szpitala. Na miejscu policjanci wykonują czynności - tłumaczy podkom. Karolina Kańka z komisariatu policji w Pruszkowie.Jak udało nam się dowiedzieć, zamknięte były obydwa tory. Na miejscu pracują policjanci. Utrudnienia nie dotyczą ruchu samochodowego. Kolejarze poinformowali, że ok. godz. 9:00 przywrócono kursowanie pociągów po jednym torze. - Pociągi mogą być opóźnione około 30-40 minut - podają Koleje Mazowieckie.Podróżni mogą skorzystać z planowanej zastępczej komunikacji autobusowej:Linia ZG (Grodzisk Mazowiecki PKP – Dw. Zachodni – Grodzisk Mazowiecki PKP)Linia ZB (Brwinów PKP – Dw. Zachodni – Brwinów PKP)Linia ZM (Milanówek – Grodzisk PKP – Milanówek)Od godz. 08:00 na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki – Radońska WKD – Warszawa Śródmieście WKD wprowadzono honorowanie biletów Kolei Mazowieckich w pociągach Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD). Honorowanie obowiązuje do odwołania.Pociąg 91962 rel. Skierniewice (07:20) – Warszawa Wschodnia (08:31) jest odwołany na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Wschodnia . Podróżni mogą skorzystać zastępczo z autobusów linii ZG (Grodzisk Mazowiecki PKP – Dw. Zachodni – Grodzisk Mazowiecki PKP) lub pociągów WKD, w których honorowane są bilety KM. Natomiast na odcinku Warszawa Zachodnia/Warszawa Śródmieście - Warszawa Wschodnia z pozostałych pociągów KM.Pociąg 91312 rel. Grodzisk Mazowiecki (09:34) – Warszawa Wschodnia (10:13) jest odwołany w całej relacji. Podróżni mogą skorzystać zastępczo z autobusów linii ZG (Grodzisk Mazowiecki PKP – Dw. Zachodni – Grodzisk Mazowiecki PKP) lub pociągów WKD, w których honorowane są bilety KM. Natomiast na odcinku Warszawa Zachodnia/Warszawa Śródmieście - Warszawa Wschodnia z pozostałych pociągów KM.Pociąg 91308 rel. Grodzisk Mazowiecki (07:42) – Warszawa Wschodnia (08:20) jest odwołany w całej relacji. Podróżni mogą skorzystać zastępczo z autobusów linii ZG (Grodzisk Mazowiecki PKP – Dw. Zachodni – Grodzisk Mazowiecki PKP) lub pociągów WKD, w których honorowane są bilety KM. Natomiast na odcinku Warszawa Zachodnia/Warszawa Śródmieście - Warszawa Wschodnia z pozostałych pociągów KM.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.