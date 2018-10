Wypadek kolumny z Andrzejem Dudą. Poszkodowane dziecko

Podczas czwartkowej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Oświęcimiu doszło do wypadku. Pod kołami pojazdu, który jechał w prezydenckiej kolumnie aut, nagle znalazł się chłopiec. Stało się to na przejściu dla pieszych. Dziecko odwieziono do szpitala.