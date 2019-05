Wypadek na al. Niepodległości. Zderzenie dwóch aut, zablokowane dwa pasy w stronę centrum

Wypadek, al. Niepodległości. Korek w stronę centrum

We wtorek 28 maja, ok. godziny 17:00 doszło do zderzenia dwóch aut na warszawskim Mokotowie. W kolizji udział wzięły pojazdy marek ford oraz smart. Na miejscu pracują 2 zastępy straży pożarnej, policja oraz służby drogowe. Na chwilę obecną nie wiemy, co było powodem kolizji. Zablokowane natomiast są 2 pasy ruchu w stronę centrum, co powoduje, że w okolicy tworzą się gigantyczne korki. Wiemy, że były również problemy z przejazdem tramwajów.

Policja: kierowcy są badani

Kierujący obu pojazdów obecnie są badani w karetkach. W zależności od wyników badań policjanci pracujący na miejscu stwierdzą, czy doszło wyłącznie do kolizji, czy też wypadku - powiedziała nam podinsp. Magdalena Bieniak z Komendy Stołecznej Policji.

Policja potwierdziła również informacje dotyczące czasu zdarzenia, a także uczestniczących w nim pojazdów.