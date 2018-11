Wypadek na Marszałkowskiej. Autobus zderzył się z samochodem. Zablokowane torowisko i poszkodowani. To tylko...

Wypadek na Marszałkowskiej - tylko ćwiczenia

Wczesnym popołudniem, w poniedziałek 19 listopada 2018, autobus miejski zderzył się z samochodem osobowym na wysokości Kina Luna. Na szczęście, to tylko symulacja, którą przygotowali: Fundacja Drogi Mazowsza i Miejskie Zakłady Autobusowe. Na miejscu pojawili się policjanci, strażnicy miejscy oraz strażacy.

Zderzenie na Marszałkowskiej - symulacja dla gapiów

Zderzenie na Marszałkowskiej obserwowali mieszkańcy Warszawy. Pomocy poszkodowanym udzielała straż miejska. Wszystko po to, by sprawdzić sprawność reagowania służb w takiej sytuacji, ale także by pokazać zgromadzonym na miejscu zdarzenia warszawiakom groźne skutki wypadków.

W poprzednich latach podobne ćwiczenia pokazywały skutki wypadku z dachowaniem, potrącenia pieszego przez rowerzystę czy wypadek z udziałem motocyklisty i pożar samochodu. W inscenizacjach zawsze udział biorą wyszkoleni kaskaderzy.