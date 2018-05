Dziś w nocy doszło do wypadku na rondzie Starzyńskiego. Samochód osobowy zderzył się tam ze słupem oświetleniowym – są osoby poszkodowane. Kierowcy oraz pasażerowie komunikacji miejskiej od rana muszą liczyć się z utrudnieniami.

Do wypadku doszło w poniedziałek około godziny 3:20. Kierujący samochodem osobowym kierował się od Trasy Toruńskiej w kierunku Alei Solidarności. Prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem, gdy skręcał w ulicę Starzyńskiego. Auto uderzyło w latarnię – ta złamała się i zablokowała drogę oraz uszkodziła trakcję elektryczną. Jak poinformowała nas policja, w samochodzie znajdowała się nieprzepisowa liczba osób – mogło to być nawet dziesięciu pasażerów. Siedmiu z nich trafiło do szpitala.



Biuro prasowe stołecznej policji poinformowało nas, że tramwaje na odcinku od ronda Żaba do ronda Radosława wciąż nie kursują. Utrudnienia występują także na ulicy Jagiellońskiej. Dotyczy to przede wszystkim linii: 1, 6, 18, 20, 28. Ruch autobusowy został przywrócony, jednak mogą występować opóźnienia.





